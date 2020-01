Serie B – PSA Sant’Antimo e Aurora Jesi, uno scrimmage e un incontro tecnico per consolidare un’amicizia e parlare di progetti futuri

Due giorni per consolidare un’amicizia nata l’anno scorso e per sviluppare una collaborazione tesa a raggiungere obiettivi comuni. Mercoledì e giovedì 22 e 23 gennaio, la PSA Partenope Sant’Antimo sarà ospite dell’Aurora Jesi all’Ubi Banca Sport Center per un incontro-confronto che prevede uno scrimmage (mercoledì alle 18:30) tra le due formazioni di Serie B (Jesi è nel Girone C, Sant’Antimo nel D), un meeting tra gli staff tecnici e una sessione di allenamento in cui due ragazzi classe 2004 del vivaio santantimese, Emanuele Puca e Tiberio Stanzione, saranno ospiti della locale rappresentativa under 16. Non una semplice amichevole infrasettimanale dunque, ma un ulteriore passo avanti congiunto per due società che vogliono operare in sinergia. E che rivivranno la stessa esperienza, a Sant’Antimo, nei prossimi mesi.



Uff stampa PSA Partenope Sant’Antimo