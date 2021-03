La Serie B entra nel vivo. Tante emozioni sui campi del terzo campionato nazionale.

GIRONE A

Chiusi (13-2) vince in trasferta a Imola sull’Andrea Costa (7-7) e mantiene la prima piazza del Girone A. Dopo un’ottima prima fase, Berti (24 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 27 di valutazione) e compagni si confermano una delle big di questa edizione della Serie B. Alle spalle dell’Umana, risponde presente San Miniato (12-3), vincente al PalaCima di Alessandria contro una Fortitudo (0-15) ancora a secco di vittorie. Importante colpo esterno di Empoli (6-9) che passa sul difficile campo di Rimini (10-4). I romagnoli, dopo essere stati sotto nel punteggio per larghi tratti della gara, rimettono la testa avanti a 5 minuti dall’ultima sirena, ma il finale è di marca toscana. I 2 punti conquistati dalla formazione allenata da coach Marchini infiammano la lotta per i playoff con 6 squadre in appena 4 punti. Oltre la già citata Alessandria, cade a domicilio anche un’altra piemontese: Omegna (10-5) interrompe la propria corsa con una caparbia Piombino (4-10) che costruisce le fondamenta della vittoria nei quarti centrali, da segnalare la prestazione di Venucci (23 punti con 10/11 a cronometro fermo e 3/5 dall’arco). Difendono con successo il fattore campo Cesena (8-7) e Faenza (9-6) rispettivamente con Ozzano (4-11) e Cecina (6-8). Sarà recuperata il 2 Aprile Oleggio-Livorno, mentre non c’è ancora nessuna data per Alba-Firenze.

Le partite

Fortitudo Alessandria-Blukart Etrusca San Miniato 64-74

Paffoni Fulgor Omegna-Solbat Golfo Piombino 83-89

RivieraBanca Basket Rimini-Use Computer Gross Empoli 65-77

Rekico Faenza-Sintecnica Basket Cecina 83-64

Tigers Cesena-Sinermatic Ozzano 90-88

Andrea Costa Imola Basket-Umana San Giobbe Chiusi 91-92

Mamy Oleggio-Opus Libertas Livorno 1947 rinviata al 02/04/2021 19:30

S.Bernardo Alba-All Food Enic Firenze rinviata a data da destinarsi

Classifica

Umana San Giobbe Chiusi 26 13-2

Blukart Etrusca San Miniato 24 12-3

RivieraBanca Basket Rimini 20 10-4

Opus Libertas Livorno 1947 20 10-4

Paffoni Fulgor Omegna 20 10-5

Rekico Faenza 18 9-6

Tigers Cesena 16 8-7

Mamy Oleggio 14 7-7

Andrea Costa Imola Basket 14 7-7

Sintecnica Basket Cecina 12 6-8

S.Bernardo Alba 12 6-8

Use Computer Gross Empoli 12 6-9

Solbat Golfo Piombino 8 4-10

All Food Enic Firenze 8 4-10

Sinermatic Ozzano 8 4-11

Fortitudo Alessandria 0 0-15

Prossimo turno

24/03/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 19:00 Sinermatic Ozzano-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 All Food Enic Firenze-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Sintecnica Basket Cecina-Fortitudo Alessandria – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Blukart Etrusca San Miniato-Tigers Cesena – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Opus Libertas Livorno 1947-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Solbat Golfo Piombino-Andrea Costa Imola Basket – Diretta streaming su LNP PASS

Umana San Giobbe Chiusi-S.Bernardo Alba rinviata a data da destinarsi

GIRONE B

Proseguono a braccetto Piacenza (13-2) e Agrigento (13-2). I piacentini dominano con Palermo (3-12) chiudendo già di fatto la pratica nel primo tempo (46-25). È più complicato per Agrigento in trasferta contro un’ostica Fiorenzuola (4-11): decisiva è la tripla di Grande nel finale. Pavia (9-6) trova la sua dimensione in questa Serie B e, dopo un avvio di stagione incerto, centra il 6° risultato positivo consecutivo, vincendo contro un altro team accreditato a far bene come Bernareggio (10-5). Bugatti rasenta la perfezione al tiro (24 punti con 10/12 dal campo). Vigevano (11-4) superando Ragusa (6-9) fa un importante passo avanti conquistando momentaneamente il 3° posto del raggruppamento. Sorride anche Bologna (8-7) che trova i 2 punti nella trasferta lombarda con Varese (5-10). Si giocherà il 2 Aprile Piadena-Torrenova, rinviate a data da destinarsi Cremona-Sangiorgese e Olginate-Crema.

Le partite

Coelsanus Robur et Fides Varese-Bologna Basket 2016 71-80

Bakery Piacenza-Green Basket Palermo 85-51

Pall. Fiorenzuola 1972-Moncada Energy Group Agrigento 83-86

Elachem Vigevano 1955-Virtus Kleb Ragusa 87-63

Riso Scotti Punto Edile Pavia-Vaporart Bernareggio 78-66

Corona Platina Piadena-Fidelia Torrenova rinviata al 02/04/2021 21:00

Ferraroni Juvi Cremona 1952-LTC Sangiorgese Basket rinviata a data da destinarsi

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Pallacanestro Crema rinviata a data da destinarsi

Classifica

Bakery Piacenza 26 13-2

Moncada Energy Group Agrigento 26 13-2

Elachem Vigevano 1955 22 11-4

Vaporart Bernareggio 20 10-5

Pallacanestro Crema 18 9-5

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 18 9-6

Bologna Basket 2016 16 8-7

Ferraroni Juvi Cremona 1952 14 7-7

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 12 6-8

Virtus Kleb Ragusa 12 6-9

LTC Sangiorgese Basket 10 5-9

Coelsanus Robur et Fides Varese 10 5-10

Fidelia Torrenova 8 4-10

Corona Platina Piadena 8 4-10

Pall. Fiorenzuola 1972 8 4-11

Green Basket Palermo* 5 3-12

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno

24/03/2021 19:00 Green Basket Palermo-Riso Scotti Punto Edile Pavia – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Moncada Energy Group Agrigento-Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Pallacanestro Crema-Bakery Piacenza – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Fidelia Torrenova-Coelsanus Robur et Fides Varese – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 21:00 Vaporart Bernareggio-Corona Platina Piadena – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 21:00 Bologna Basket 2016-Pall. Fiorenzuola 1972 – Diretta streaming su LNP PASS

LTC Sangiorgese Basket-Elachem Vigevano 1955 rinviata a data da destinarsi

Virtus Kleb Ragusa-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate rinviata a data da destinarsi

GIRONE C

La Guerriero Padova (3-12) prova a rovinare la festa a Fabriano (12-3) e per tre quarti abbondanti è pienamente in partita, ma il finale è di marca fabrianese. Da segnalare la doppia-doppia di Papa (11 punti e 11 rimbalzi di cui 7 offensivi). Non perde terreno Cividale (11-4) che rimane a una sola vittoria dalla vetta grazie al successo di misura ottenuto con Jesi (7-8), in una gara in cui a prevalere sono state le difese. Ancona (9-6) si aggiudica lo scontro diretto con vista playoff con San Vendemiano (8-7) e sale al 6° posto. In una situazione di grande incertezza con tante squadre appaiate, in questo momento l’ultima casella valida per la post-season è occupata da Monfalcone (7-8) che dimostra di essere una squadra con buona coralità (15 assist di squadra contro i 6 avversari) e ha la meglio su Giulianova (7-8). L’Antenore Energia Padova (10-5) con 5 giocatori oltre la doppia cifra batte la Sutor (5-10). Prova a scuotersi e a risalire la china Mestre (5-10) vittoriosa con Civitanova Marche (5-10). Verranno recuperate prossimamente Vicenza-Teramo e Senigallia-Roseto.

Le partite

Antenore Energia Padova-Sutor Montegranaro 78-65

Pontoni Falconstar Monfalcone-Giulia Basket Giulianova 70-66

UEB Gesteco Cividale-The Supporter Jesi 65-60

Guerriero UBP Padova-Ristopro Fabriano 59-72

Rucker Sanve San Vendemiano-Luciana Mosconi Ancona 70-71

Vega Mestre-Rossella Virtus Civitanova Marche 81-77

Tramarossa Vicenza-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 rinviata a data da destinarsi

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Liofilchem Roseto rinviata a data da destinarsi

Classifica

Ristopro Fabriano 24 12-3

UEB Gesteco Cividale 22 11-4

Tramarossa Vicenza 20 10-4

Antenore Energia Padova 20 10-5

Liofilchem Roseto 18 9-5

Luciana Mosconi Ancona 18 9-6

Rucker Sanve San Vendemiano 16 8-7

Pontoni Falconstar Monfalcone 14 7-8

The Supporter Jesi 14 7-8

Giulia Basket Giulianova 14 7-8

Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 6-8

Vega Mestre 10 5-10

Rossella Virtus Civitanova Marche 10 5-10

Sutor Montegranaro 10 5-10

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 8 4-10

Guerriero UBP Padova 6 3-12

Prossimo turno

24/03/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 18:00 The Supporter Jesi-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Ristopro Fabriano-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Pontoni Falconstar Monfalcone rinviata al 01/04/2021 19:00

Rossella Virtus Civitanova Marche-Rucker Sanve San Vendemiano rinviata al 03/04/2021 18:00

Luciana Mosconi Ancona-Guerriero UBP Padova rinviata al 03/04/2021 18:00

Liofilchem Roseto-Tramarossa Vicenza rinviata al 03/04/2021 18:00

Sutor Montegranaro-Goldengas Pallacanestro Senigallia rinviata al 03/04/2021 18:30

GIRONE D

La sfida ad alta quota tra Rieti (13-2) e Taranto (14-1) è la più attesa dell’intera giornata di Serie B. A conquistare la W e la cima solitaria della classifica sono i pugliesi. Il match del PalaSojourner di Rieti è all’insegna dell’equilibrio, pesano per la Real Sebastiani gli appena 14 punti realizzati nella frazione conclusiva a fronte dei 21 avversari e il canestro decisivo di Matrone. Prosegue positivamente il cammino di Nardò (11-4) che espugna Formia (6-9). Cade Cassino (7-8) con Ruvo (9-6) dopo un overtime, non sono sufficienti ai campani i 23 punti di Teghini. Nella gara tra Avellino (5-10) e Catanzaro (4-11) c’è tanta voglia di riscatto dopo una prima fase complicata, a spuntarla sono gli ospiti che con il successo maturato provano a guardare avanti, ma la scalata appare comunque complicata. Non trovano punti validi per la salvezza Monopoli (3-12) e Reggio Calabria (4-11) di scena a Salerno (9-6) e a Sant’Antimo (7-8). Si disputerà il 7 Aprile LUISS Roma-Molfetta.

Le partite

BPC Virtus Cassino-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 75-79 d. 1 t.s.

Virtus Pozzuoli-Alpha Pharma Bisceglie 78-56

Virtus Arechi Salerno-EPC Action Now Monopoli 78-61

Geko PSA Sant’Antimo-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 80-75

Scandone Avellino-Mastria Sport Academy Catanzaro 68-76

Real Sebastiani Rieti-CJ Basket Taranto 63-65

Meta Formia-Frata Nardò 73-80

LUISS Roma-Pall. Pavimaro Molfetta rinviata al 07/04/2021 18:30

Classifica

CJ Basket Taranto 28 14-1

Real Sebastiani Rieti 26 13-2

Frata Nardò 22 11-4

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-6

Virtus Arechi Salerno 18 9-6

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18 9-6

Geko PSA Sant’Antimo 14 7-7

BPC Virtus Cassino 14 7-8

LUISS Roma 12 6-7

Pall. Pavimaro Molfetta 12 6-8

Meta Formia 12 6-9

Virtus Pozzuoli 10 5-10

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 4-11

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-11

EPC Action Now Monopoli 6 3-12

Scandone Avellino* 4 5-10

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno

24/03/2021 18:00 Frata Nardò-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 19:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Pozzuoli – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 EPC Action Now Monopoli LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

24/03/2021 20:30 Mastria Sport Academy Catanzaro-Real Sebastiani Rieti

24/03/2021 20:30 Alpha Pharma Bisceglie-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

25/03/2021 19:00 CJ Basket Taranto-Meta Formia – Diretta streaming su LNP PASS

Immagine in evidenza, logo Serie B: sito LNP