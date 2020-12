Serie B – Il punto dopo la quarta giornata

Va in archivio l’ultimo turno del campionato di Serie B. Si ritornerà in campo il 6 gennaio.

GIRONE A1

Rimini e Imola continuano il loro percorso netto (4-0) e dimostrano di essere le squadre momentaneamente più in forma del raggruppamento. I riminesi superano Oleggio (prima sconfitta per i piemontesi), l’Andrea Costa si aggiudica il derby con Cesena, ancora ferma a 0 punti. Persistono le difficoltà in casa Fulgor Omegna, che cede il passo a una straripante Faenza, capace di realizzare 27 punti nel quarto decisivo. Nell’anticipo del PalaCima di Alessandria, vittoria in trasferta dell’Olimpo Basket. Da segnalare per i langaroli le prove di Coltro (21 punti – 8 rimbalzi – 5 assist), Danna (14 punti – 10 rimbalzi – 7 assist) e Reggiani (15 punti e 10 rimbalzi).

Le partite:

Fortitudo Alessandria-S.Bernardo Alba 75-89

Paffoni Fulgor Omegna-Rekico Faenza 69-82

RivieraBanca Basket Rimini-Mamy Oleggio 67-60

Andrea Costa Imola Basket-Tigers Cesena 76-72

Classifica:

Andrea Costa Imola Basket 8 4-0

RivieraBanca Basket Rimini 8 4-0

Mamy Oleggio 6 3-1

Rekico Faenza 6 3-1

Paffoni Fulgor Omegna 2 1-3

S. Bernardo Alba 2 1-3

Tigers Cesena 0 0-4

Fortitudo Alessandria 0 0-4

Prossimo turno:

06/01/2021 18:00 Rekico Faenza-Fortitudo Alessandria – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Mamy Oleggio-Andrea Costa Imola Basket – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Tigers Cesena-S.Bernardo Alba – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Paffoni Fulgor Omegna-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

È difficile trovare dei difetti a Livorno. La Libertas non si ferma più e dopo i 25 punti inflitti a Piombino, espugna il PalaCoverciano e batte anche Firenze, top scorer Ammannato con 27 punti in 33 minuti di parquet. Il primato del girone, con ogni probabilità, la squadra allenata da Garelli se lo giocherà con Chiusi, già battuta nel primo turno. L’Umana, dopo lo stop iniziale, è a tre vittorie consecutive: Empoli, Firenze e Cecina. Nell’ultima gara con Cecina si sono messi in mostra Fratto, arrivato da Fabriano, e Pollone, da Palermo. Doppia doppia (16 punti e 10 rimbalzi) per il primo e 20 punti per l’ex Green. Empoli dilaga nella terza frazione con il fanalino di coda Piombino e Ozzano, contro San Miniato, gestisce con successo il vantaggio acquisito nella prima parte del match.

Le partite:

Use Computer Gross Empoli-Solbat Golfo Piombino 90-68

Sinermatic Ozzano-Blukart Etrusca San Miniato 70-63

All Food Enic Firenze-Opus Libertas Livorno 1947 80-95

Umana San Giobbe Chiusi-Sintecnica Basket Cecina 97-68

Classifica:

Opus Libertas Livorno 1947 8 4-0

Umana San Giobbe Chiusi 6 3-1

Blukart Etrusca San Miniato 4 2-1

Use Computer Gross Empoli 4 2-2

Sinermatic Ozzano 4 2-2

Sintecnica Basket Cecina 2 1-3

All Food Enic Firenze 2 1-3

Solbat Golfo Piombino 0 0-3

Prossimi turni:

Recupero 1^ giornata:

23/12/2020 19:00 Blukart Etrusca San Miniato-Solbat Golfo Piombino – Diretta streaming su LNP PASS

5^ giornata:

06/01/2021 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Use Computer Gross Empoli – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Sinermatic Ozzano-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-All Food Enic Firenze – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Blukart Etrusca San Miniato-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

La sfida più attesa del week-end tra Bernareggio e Bologna Basket è dei lombardi. Cardani & Co dopo l’amara uscita di Ragusa, ritornano al successo, per Bologna è la prima sconfitta. Con lo stesso record (3 – 1) delle due compagini c’è anche Crema, che infligge 21 punti a Palermo. Al Cremonesi, i padroni di casa conducono dalla palla a 2 grazie soprattutto a una super difesa che tiene a 51 punti i siciliani. Torrenova muove la classifica spinta da un quasi perfetto Galipò (21 punti tirando con 5/6 dall’arco) e sconfigge la Sangio. L’equilibrato derby siciliano tra Ragusa e Agrigento sorride alla Virtus Kleb.

Le partite:

Vaporart Bernareggio-Bologna Basket 2016 92-80

Fidelia Torrenova-LTC Sangiorgese Basket 79-66

Virtus Kleb Ragusa-Moncada Energy Group Agrigento 70-69

Pallacanestro Crema-Green Basket Palermo 72-53

Classifica:

Vaporart Bernareggio 6 3-1

Bologna Basket 2016 6 3-1

Pallacanestro Crema 6 3-1

Virtus Kleb Ragusa 4 2-2

Moncada Energy Group Agrigento 4 2-2

Fidelia Torrenova 2 1-3

LTC Sangiorgese Basket 2 1-3

Green Basket Palermo* 1 1-3

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno:

06/01/2021 18:00 Green Basket Palermo-Virtus Kleb Ragusa

06/01/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 LTC Sangiorgese Basket-Vaporart Bernareggio – Diretta streaming su LNP PASS

07/01/2021 16:30 Bologna Basket 2016-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Olginate perde ancora in casa (due sconfitte in altrettante partite) e Vigevano trascinata da un super Filippo Rossi (16 punti, 8 rimbalzi e 7 assistenze) si garantisce la prima piazza del girone. La prima posizione è spartita con Piacenza che torna vittoriosa da Pavia. La Riso Scotti non è mai in partita e non va oltre i 39 punti, non basta Nasello, autore di 19 punti. Pesante sconfitta interna anche per Cremona con Varese. Piadena è la quarta squadra (su 4 partite del fine settimana) del raggruppamento a conquistare i 2 punti lontano dalle mura amiche. Al PalaMagni, Tinsley e soci chiudono la disputa con un sontuoso penultimo quarto, dominato 34-18.

Le partite:

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Elachem Vigevano 1955 70-78

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Coelsanus Robur et Fides Varese 54-71

Riso Scotti Punto Edile Pavia-Bakery Piacenza 39-67

Pall. Fiorenzuola 1972-Corona Platina Piadena MG.Kvis 80-93

Classifica:

Bakery Piacenza 6 3-0

Elachem Vigevano 1955 6 3-0

Coelsanus Robur et Fides Varese 4 2-2

Ferraroni Juvi Cremona 1952 4 2-2

Corona Platina Piadena MG.Kvis 4 2-2

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 2 1-3

Pall. Fiorenzuola 1972 2 1-3

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 2 1-3

Prossimi turni:

Recupero 1^ giornata:

23/12/2020 20:30 Elachem Vigevano 1955-Bakery Piacenza

5^ giornata:

06/01/2021 18:00 Coelsanus Robur et Fides Varese-Pall. Fiorenzuola 1972 – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Bakery Piacenza-Corona Platina Piadena MG.Kvis – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Elachem Vigevano 1955-Riso Scotti Punto Edile Pavia

Girone C1

La Tramarossa continua la sua cavalcata in solitaria (4-0) e vince anche a Padova con l’Antenore Energia. Dietro, approfittando del rinvio di San Vendemiano-Guerriero Padova, c’è Mestre che passa al fotofinish con Cividale dopo essere stata sotto di 10 a metà terzo periodo. Senigallia conquista Monfalcone dopo un overtime e trova il primo successo stagionale. Per coach Paolini 6 giocatori in doppia cifra, di cui due oltre i 20 punti.

Le partite:

Antenore Energia Padova-Tramarossa Vicenza 69-75

Pontoni Falconstar Monfalcone-Goldengas Pallacanestro Senigallia 106-107 d. 1 t.s.

Vega Mestre-UEB Gesteco Cividale 81-79

Belcorvo Rucker San Vendemiano-Guerriero UBP Padova rinviata a data da destinarsi

Classifica:

Tramarossa Vicenza 8 4-0

Vega Mestre 6 3-1

Belcorvo Rucker San Vendemiano 4 2-1

UEB Gesteco Cividale 4 2-2

Antenore Energia Padova 2 1-2

Goldengas Pallacanestro Senigallia 2 1-3

Guerriero UBP Padova 0 0-1

Pontoni Falconstar Monfalcone 0 0-3

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno:

06/01/2021 18:00 Guerriero UBP Padova-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Belcorvo Rucker San Vendemiano-Pontoni Falconstar Monfalcone

06/01/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 UEB Gesteco Cividale-Tramarossa Vicenza – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Con due partite in programma in settimana, scendono sul parquet solo 4 squadre: Roseto (10/25 da 3 punti) sbanca Ancona e rimane con Jesi che a Giulianova spreca in 4 minuti un vantaggio di 12 punti, ma vince di una lunghezza.

Le partite:

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C2 – 4^ giornata

Luciana Mosconi Ancona-Liofilchem Roseto 68-80

Giulia Basket Giulianova-The Supporter Jesi 59-60

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Sutor Montegranaro posticipata al 22/12/2020 18:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Ristopro Fabriano-Rossella Virtus Civitanova Marche posticipata al 23/12/2020 20:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Liofilchem Roseto 6 3-1

The Supporter Jesi 6 3-1

Ristopro Fabriano 4 2-1

Luciana Mosconi Ancona 4 2-2

Giulia Basket Giulianova 4 2-2

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 2 1-2

Rossella Virtus Civitanova Marche 2 1-2

Sutor Montegranaro 0 0-3

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno:

06/01/2021 18:00 Luciana Mosconi Ancona-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 The Supporter Jesi-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Sutor Montegranaro-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Liofilchem Roseto-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Rieti-Avellino è la gara più interessante del D1, con le due squadre arrivano alla sfida senza aver mai perso. La Real Sabatini è super concentrata e dopo i primi 20 minuti conduce 53-24. La Scandone, nella seconda metà, reagisce, ma è mai troppo tardi. Nessun problema anche per Salerno, che a Sant’Antimo rifila 30 punti ai padroni di casa. La LUISS Roma comincia male a Pozzuoli e paga alla fine il parziale subito nelle prime frazioni di gioco. Il canestro di Laguzzi, a meno di un minuto dalla sirena, e i successivi liberi realizzati da Tamburrini regalano la vittoria a Formia su Cassino.

Le partite:

BPC Virtus Cassino-Meta Formia 68-72

Virtus Pozzuoli-LUISS Roma 73-65

Real Sebastiani Rieti-Scandone Avellino 93-77

Geko PSA Sant’Antimo-Virtus Arechi Salerno 60-90

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 6 3-0

Virtus Arechi Salerno 4 2-2

Virtus Pozzuoli 4 2-2

LUISS Roma 4 2-2

Meta Formia 2 1-2

BPC Virtus Cassino 2 1-3

Geko PSA Sant’Antimo 2 1-3

Scandone Avellino* 0 3-1

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimi turni:

Recupero 2^ giornata:

30/12/2020 18:00 Meta Formia-Real Sebastiani Rieti (a Valmontone)

5^ giornata:

06/01/2021 18:00 Meta Formia-LUISS Roma

06/01/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Virtus Pozzuoli – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming su LNP PASS

06/01/2021 18:00 Scandone Avellino-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Sirakov con 22 punti nella gara con Catanzaro continua a far sognare Bisceglie (3-0). L’Alpha Pharma conduce a punteggio pieno con Taranto, che torna vincente dall’uscita a Ruvo. Dietro la coppia, ci sono Nardò, vittorioso a Molfetta, e la Viola Reggio Calabria che conquista la W con Monopoli, momentaneamente all’ultimo posto.

Le partite:

Alpha Pharma Bisceglie-Mastria Sport Academy Catanzaro 89-72

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-CJ Basket Taranto 50-66

Pall. Pavimaro Molfetta-Frata Nardò 77-88

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-EPC Action Now Monopoli 94-76

Classifica:

CJ Basket Taranto 6 3-0

Alpha Pharma Bisceglie 6 3-0

Frata Nardò 4 2-2

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-2

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 4 2-2

Pall. Pavimaro Molfetta 2 1-3

Mastria Sport Academy Catanzaro 2 1-3

EPC Action Now Monopoli 0 0-2

Prossimi turni:

Recupero 1^ giornata:

23/12/2020 19:00 CJ Basket Taranto-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

5^ giornata:

06/01/2021 19:00 Alpha Pharma Bisceglie-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

07/01/2021 20:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-CJ Basket Taranto

07/01/2021 20:00 Frata Nardò-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

07/01/2021 21:15 EPC Action Now Monopoli-Pall. Pavimaro Molfetta – Diretta streaming su LNP PASS

Immagine in evidenza: sito LNP