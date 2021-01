Serie B – Il punto dopo la quinta giornata

Ecco cosa è successo nella quinta giornata, la classifica dei gironi e i prossimi appuntamenti della Serie B 2020-21.

GIRONE A1

La tripla di Del Testa regala il 2° successo in campionato alla Fulgor (2-3) e fa cadere l’imbattibilità a Rimini (4-1). Sgobba con 17 punti e 7 rimbalzi è il migliore di Omegna, per gli ospiti non è sufficiente la convincente prova di Rinaldi, top scorer con 22 punti. Approfittano del passo falso della Riviera Banca e la agganciano in classifica Faenza e Oleggio. La Rekico con un Ballabio da 26 punti (7/8 da 2 e 2/3 da 3) annienta Alessandria, unica ancora ferma a 0 punti, Oleggio opposta a Imola difende con successo le mura amiche. La situazione momentanea vede quindi 4 squadre appaiate a quota 8 punti: Rimini, Faenza, Oleggio e Imola. Muove la classifica Cesena (1-4) che raggiunge e supera, con lo scontro diretto, in classifica Alba.

Le partite:

Rekico Faenza-Fortitudo Alessandria 93-59

Mamy Oleggio-Andrea Costa Imola Basket 73-53

Tigers Cesena-S.Bernardo Alba 85-64

Paffoni Fulgor Omegna-RivieraBanca Basket Rimini 72-71

Classifica:

RivieraBanca Basket Rimini 8 4-1

Mamy Oleggio 8 4-1

Andrea Costa Imola Basket 8 4-1

Rekico Faenza 8 4-1

Paffoni Fulgor Omegna 4 2-3

Tigers Cesena 2 1-4

S. Bernardo Alba 2 1-4

Fortitudo Alessandria 0 0-5

Prossimo turno:

10/01/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Fortitudo Alessandria – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Tigers Cesena-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Rekico Faenza-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 S.Bernardo Alba-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

San Miniato fa sua la super sfida con Livorno raggiungendo la Libertas (4-1) in testa al raggruppamento. Decisivi per l’Etrusca sono i quarti centrali dell’incontro (25-13, 18-11) e la difesa che permette ai talentuosi tiratori avversari (3/17 dall’arco) di non entrare in ritmo. Cecina con la coppia Di Meco-Pistillo, che confeziona 33 punti, centra il successo in volata con Empoli. A due secondi dall’ultima sirena, Gnecchi mette a segno la sua seconda tripla di serata e la firma del match. Piombino trova la prima gioia stagionale dopo essere anche scivolata di 11 lunghezze a metà della terza frazione. Rinviata invece Ozzano-Chiusi.

Le partite

Sintecnica Basket Cecina-Use Computer Gross Empoli 72-69

Solbat Golfo Piombino-All Food Enic Firenze 62-60

Blukart Etrusca San Miniato-Opus Libertas Livorno 1947 79-69

Sinermatic Ozzano-Umana San Giobbe Chiusi rinviata al 10/02/2021 19:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 8 4-1

Opus Libertas Livorno 1947 8 4-1

Umana San Giobbe Chiusi 6 3-1

Sinermatic Ozzano 4 2-2

Sintecnica Basket Cecina 4 2-3

Use Computer Gross Empoli 4 2-3

Solbat Golfo Piombino 2 1-4

All Food Enic Firenze 2 1-4

Prossimo turno:

10/01/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Blukart Etrusca San Miniato-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 All Food Enic Firenze-Use Computer Gross Empoli – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Torrenova-Crema è senza dubbio la partita più imprevedibile di quelle disputate del Gruppo B1. I siciliani cominciano bene nei primi 10 minuti, poi crollano nella parte centrale della gara realizzando appena 22 punti in 20 minuti (Crema nello stesso intervallo ne mette a segno 44) e crollano fino al -18, ma alla fine mettono le mani sui 2 punti in palio. Poche insidie per Bernareggio (4-1) che archivia in anticipo la pratica in trasferta con la Sangiorgese (1-4). Abbondante doppia doppia di Simone Aromando (20 punti e 15 rimbalzi in 26 minuti di parquet). Vittoria in esterna anche per Ragusa (3-2) che espugna il campo della Green Palermo (1-4). Si giocherà oggi pomeriggio alle 16.30 Bologna Basket-Agrigento.

Le partite:

Green Basket Palermo-Virtus Kleb Ragusa 65-74

Fidelia Torrenova-Pallacanestro Crema 71-70

LTC Sangiorgese Basket-Vaporart Bernareggio 55-83

Bologna Basket 2016-Moncada Energy Group Agrigento posticipata al 07/01/2021 16:30 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Vaporart Bernareggio 8 4-1

Bologna Basket 2016 6 3-1

Pallacanestro Crema 6 3-2

Virtus Kleb Ragusa 6 3-2

Moncada Energy Group Agrigento 4 2-2

Fidelia Torrenova 4 2-3

LTC Sangiorgese Basket 2 1-4

Green Basket Palermo* 1 1-4

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno (6^ giornata):

10/01/2021 15:00 Virtus Kleb Ragusa-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 17:30 Green Basket Palermo-Bologna Basket 2016 – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Moncada Energy Group Agrigento-Fidelia Torrenova – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Pallacanestro Crema-Vaporart Bernareggio – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Il derby con Vigevano non è il miglior momento per l’esordio di Di Bella sulla panchina di Pavia (1-4). La Elachem (5-0) prosegue il suo percorso immacolato. Gatti è l’MVP del pomeriggio con una sontuosa prova da 15 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Alle spalle di Vigevano risponde presente Piacenza (4-1), la Bakery sfiora il 60% da 2 e respinge il tentativo di rimonta di Piadena (2-3) in grado di portarsi dal -19 al -2 in pochi minuti. Vincono in trasferta e di misura Fiorenzuola (2-3) e Cremona (3-2), rispettivamente con Robur et Fides Varese (2-3) e Olginate (1-3).

Le partite:

Coelsanus Robur et Fides Varese-Pall. Fiorenzuola 1972 66-69

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Ferraroni Juvi Cremona 1952 78-84

Bakery Piacenza-Corona Platina Piadena MG.Kvis 88-77

Elachem Vigevano 1955-Riso Scotti Punto Edile Pavia 91-69

Classifica:

Elachem Vigevano 1955 10 5-0

Bakery Piacenza 8 4-1

Ferraroni Juvi Cremona 1952 6 3-2

Pall. Fiorenzuola 1972 4 2-3

Coelsanus Robur et Fides Varese 4 2-3

Corona Platina Piadena MG.Kvis 4 2-3

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 2 1-4

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 2 1-4

Prossimo turno:

09/01/2021 18:00 Corona Platina Piadena MG.Kvis-Ferraroni Juvi Cremona 1952

09/01/2021 21:00 Bakery Piacenza-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Pall. Fiorenzuola 1972 – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Elachem Vigevano 1955-Coelsanus Robur et Fides Varese

GIRONE C1

Guerriero Padova-Mestre è un incontro che offre due facce opposte: nel primo tempo le squadre si sfidano senza risparmiarsi e trovando con continuità il fondo della retina. Nella seconda metà di gara prevalgono invece gli errori. Sono fatali i 5 punti realizzati nell’ultima frazione da Mestre (3-2). Per Padova 4 giocatori oltre i 10 punti a referto e doppia doppia di Campiello (16 punti e 13 rimbalzi). Il tiro di Schina non va a bersaglio e Monfalcone (0-4) si vede sfumare la possibilità di portare la disputa con San Vendemiano (3-1) all’overtime: pericolo scampato per Tassinari e compagni. Colpo importante per Cividale (3-2) che interrompe la serie positiva della Tramarossa Vicenza (4-1). Rinviata Senigallia-Antenore Energia Padova.

Le partite:

Guerriero UBP Padova-Vega Mestre 78-64

Belcorvo Rucker San Vendemiano-Pontoni Falconstar Monfalcone 80-77

UEB Gesteco Cividale-Tramarossa Vicenza 75-70

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Antenore Energia Padova rinviata al 27/01/2021 18:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Tramarossa Vicenza 8 4-1

Belcorvo Rucker San Vendemiano 6 3-1

UEB Gesteco Cividale 6 3-2

Vega Mestre 6 3-2

Guerriero UBP Padova 2 1-1

Antenore Energia Padova 2 1-2

Goldengas Pallacanestro Senigallia 2 1-3

Pontoni Falconstar Monfalcone 0 0-4

Prossimo turno:

09/01/2021 19:30 UEB Gesteco Cividale-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Pontoni Falconstar Monfalcone – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Tramarossa Vicenza-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Belcorvo Rucker San Vendemiano (a Pesaro, Palestra Celletta S. Veneranda) – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Grande equilibrio nelle uniche due partite disputate del raggruppamento (rinviate Jesi-Fabriano e Roseto-Giulianova). Ancona (3-2) centra la terza W stagionale ai danni di Teramo (2-3) con un Leggio infuocato, per il tiratore c’è una prova da 32 punti con 7 triple a bersaglio su 12 tentativi. Non sono sufficienti per gli ospiti i 25 gettoni di Gianmarco Rossi. Montegranaro (0-5) va a un passo dalla prima gioia, ma il canestro di Milani consegna la vittoria a Civitanova (2-3).

Le partite:

Luciana Mosconi Ancona-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 91-88

Sutor Montegranaro-Rossella Virtus Civitanova Marche 58-60

The Supporter Jesi-Ristopro Fabriano rinviata al 13/01/2021 19:30 – Diretta streaming su LNP PASS

Liofilchem Roseto-Giulia Basket Giulianova rinviata al 20/01/2021 20:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Liofilchem Roseto 6 3-1

The Supporter Jesi 6 3-1

Ristopro Fabriano 6 3-1

Luciana Mosconi Ancona 6 3-2

Giulia Basket Giulianova 4 2-2

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 4 2-3

Rossella Virtus Civitanova Marche 4 2-3

Sutor Montegranaro 0 0-5

Prossimo turno:

10/01/2021 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Liofilchem Roseto-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Ristopro Fabriano-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 The Supporter Jesi-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Avellino riprende la rincorsa inanellando il 4° centro in 5 uscite, la Scandone batte in volata Sant’Antimo (1-4) e sale a quota 2 in classifica (i biancoverdi sono partiti con 6 punti di penalizzazione). Rieti (5-0) conquista il successo anche quando non gioca al massimo e questa è una caratteristica tipica delle corazzate, emblematici i 32 punti concessi a Cassino (1-4) nell’ultimo quarto. Le prestazioni di Ndoja sono ormai un appuntamento fisso della Serie B: 23 punti e 10 rimbalzi per il numero 25. Alle spalle della capolista si registra parecchia insicurezza con Salerno (3-2) che con la vittoria maturata su Pozzuoli (2-3) prova ad avvantaggiarsi. Formia (2-3) sconfigge la LUISS Roma e la raggiunge in classifica (2-3).

Le partite:

Meta Formia-LUISS Roma 75-64

Virtus Arechi Salerno-Virtus Pozzuoli 76-61

Real Sebastiani Rieti-BPC Virtus Cassino 88-83

Scandone Avellino-Geko PSA Sant’Antimo 74-73

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 10 5-0

Virtus Arechi Salerno 6 3-2

Virtus Pozzuoli 4 2-3

Meta Formia 4 2-3

LUISS Roma 4 2-3

Scandone Avellino* 2 4-1

Geko PSA Sant’Antimo 2 1-4

BPC Virtus Cassino 2 1-4

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

09/01/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-Virtus Pozzuoli – Diretta streaming su LNP PASS

09/01/2021 18:00 LUISS Roma-Real Sebastiani Rieti – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo

10/01/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Bisceglie (4-0), nonostante le sole due lunghezze di vantaggio su Reggio Calabria (1-3) dopo 40 minuti, è più squadra e a dimostralo ci sono il doppio degli assist distribuiti (18-9). Ancora ko Monopoli (0-4), sono troppi i 27 punti concessi a Molfetta (2-3) negli ultimi 10 giri d’orologio. Questa sera, alle 20, si recupereranno i due match non disputati: Catanzaro-Taranto e Nardo-Ruvo di Puglia.

Le partite:

Alpha Pharma Bisceglie-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 71-69

EPC Action Now Monopoli-Pall. Pavimaro Molfetta 75-80

Mastria Sport Academy Catanzaro-CJ Basket Taranto posticipata al 07/01/2021 20:00

Frata Nardò-Tecnoswitch Ruvo di Puglia posticipata al 07/01/2021 20:00 – Diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

CJ Basket Taranto 8 4-0

Alpha Pharma Bisceglie 8 4-0

Frata Nardò 4 2-2

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 4 2-2

Pall. Pavimaro Molfetta 4 2-3

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-3

Mastria Sport Academy Catanzaro 2 1-3

EPC Action Now Monopoli 0 0-4

Prossimo turno:

10/01/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Frata Nardò-Mastria Sport Academy Catanzaro – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

10/01/2021 20:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Alpha Pharma Bisceglie – Diretta streaming su LNP PASS

