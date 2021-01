Serie B – Il punto dopo la sesta giornata

Le squadre della Serie B nazionale scendono in campo per la seconda volta in questo 2021 dopo il turno infrasettimanale del 6 gennaio, ecco cosa è successo.

GIRONE A1

Faenza (5-1) conquista il derby con Rimini (4-2), dopo un tempo supplementare, e la testa della classifica. La Rekico fa registrare una rimonta incredibile cominciata ad inizio dell’ultimo periodo quando si è trovata sotto di 14 lunghezze. Non bastano i 23 di Simoncelli, per Faenza brilla Testa autore della tripla che ha portato la gara all’overtime e di 16 punti. Con lo stesso record di Faenza c’è Imola (5-1) capace di avere una meglio su un’Alessandria (0-6) positiva e in partita per 38 minuti, che però fa fatica trovare i suoi primi punti in Serie B. Si dimostra fatale per il piemontesi il break di 7-0 subito negli ultimi minuti. Il derby piemontese in programma tra Alba (2-4) e Oleggio (4-2) sorride ai langaroli che centrano la prima vittoria tra le mura amiche con ben 6 giocatori oltre la doppia cifra. Balanzoni (20 punti, 8 rimbalzi e 30 di valutazione) e compagni regalano il successo esterno a Omegna (4-2) sul campo di Cesena (1-5).

Le partite:

Andrea Costa Imola Basket-Fortitudo Alessandria 71-61

Tigers Cesena-Paffoni Fulgor Omegna 73-77

Rekico Faenza-RivieraBanca Basket Rimini 76-72 d. 1 t.s.

S.Bernardo Alba-Mamy Oleggio 86-79

Classifica:

Andrea Costa Imola Basket 10 5-1

Rekico Faenza 10 5-1

RivieraBanca Basket Rimini 8 4-2

Mamy Oleggio 8 4-2

Paffoni Fulgor Omegna 6 3-3

S. Bernardo Alba 4 2-4

Tigers Cesena 2 1-5

Fortitudo Alessandria 0 0-6

Prossimo turno:

16/01/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Tigers Cesena

16/01/2021 18:00 Mamy Oleggio-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

16/01/2021 20:30 Paffoni Fulgor Omegna-S.Bernardo Alba – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola Basket – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

La Sinermatic Ozzano (3-2) compie l’impresa ed espugna Livorno (4-2) grazie a una partenza decisa che la porta all’intervallo sul 34-23, nella seconda metà di gara la Libertas recupera e rimonta, ma dopo 40 minuti Ozzano è davanti, per i toscani è il secondo ko consecutivo dopo quello con San Miniato. Proprio l’Etrusca (5-1) ne approfitta spinta da un ispirato Neri, autore di una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, supera Cecina (2-4) in volata e occupa momentaneamente la prima piazza. Dietro all’Etrusca resiste Chiusi (4-1) vincente a Piombino (1-5). Ancora una sconfitta per Firenze (1-5) che non riesce a difendere il fattore campo con Empoli (3-3).

Le partite:

Solbat Golfo Piombino-Umana San Giobbe Chiusi 69-81

Opus Libertas Livorno 1947-Sinermatic Ozzano 68-74

Blukart Etrusca San Miniato-Sintecnica Basket Cecina 87-83

All Food Enic Firenze-Use Computer Gross Empoli 77-82

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 10 5-1

Umana San Giobbe Chiusi 8 4-1

Opus Libertas Livorno 1947 8 4-2

Sinermatic Ozzano 6 3-2

Use Computer Gross Empoli 6 3-3

Sintecnica Basket Cecina 4 2-4

Solbat Golfo Piombino 2 1-5

All Food Enic Firenze 2 1-5

Prossimo turno:

16/01/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

16/01/2021 18:30 Sinermatic Ozzano-All Food Enic Firenze – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Solbat Golfo Piombino – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Umana San Giobbe Chiusi-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Dopo 6 turni, in questo raggruppamento regna l’equilibrio con 4 squadre appaiate a 8 punti (4 vittorie e 2 sconfitte): Bernareggio, Agrigento, Bologna Basket e Ragusa. Ragusa grazie agli ultimi 10 minuti, dominati 23-11, ha la meglio sulla Sangiorgese (1-5). Agrigento non perde il treno delle prime giocando un derby di livello con Torrenova (2-4) indirizzato già dopo i primi 2 quarti, prova devastante di Chiarastella: tripla doppia da 19 punti, 13 rimbalzi e 10 assist (39 di valutazione). Basket Bologna dopo un primo tempo sui binari dell’equilibrio dilaga a Palermo (1-5), nel successo dei bolognesi si mette in mostra Joel Myers con un pesante 5/8 dall’arco (20 punti). Crema dopo 45 minuti di battaglia centra la W con Bernareggio.

Le partite:

Virtus Kleb Ragusa-LTC Sangiorgese Basket 70-63

Green Basket Palermo-Bologna Basket 2016 68-98

Moncada Energy Group Agrigento-Fidelia Torrenova 96-83

Pallacanestro Crema-Vaporart Bernareggio 91-86 d. 1 t.s.

Classifica:

Vaporart Bernareggio 8 4-2

Moncada Energy Group Agrigento 8 4-2

Bologna Basket 2016 8 4-2

Virtus Kleb Ragusa 8 4-2

Pallacanestro Crema 8 4-2

Fidelia Torrenova 4 2-4

LTC Sangiorgese Basket 2 1-5

Green Basket Palermo* 1 1-5

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno:

16/01/2021 18:00 Bologna Basket 2016-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

16/01/2021 19:00 Vaporart Bernareggio-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 19:00 LTC Sangiorgese Basket-Green Basket Palermo – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

Vigevano (6-0) non perde mai, convince sempre ed è una delle 4 squadre ancora imbattute della Serie 20-21. All’Elachem manca un solo match per concludere il girone d’andata senza sconfitte. La Robur et Fides Varese (2-4) con soli 47 punti messi a referto non può impensierire la capolista. Alle spalle di Vigevano, risponde presente la Bakery Piacenza che batte di misura una tenace Olginate (1-5) che gioca senza alcun timore reverenziale. Piadena (2-4) – Cremona (4-2) vale il terzo posto del Girone B2: la gara, vivace ed emozionante, premia gli ospiti. Torna il sorriso a Pavia (2-4) che doma Fiorenzuola (2-4) prima con Torgano (16 punti) e successivamente con Rossi (17 punti e 13 rimbalzi).

Le partite:

Corona Platina Piadena MG.Kvis-Ferraroni Juvi Cremona 1952 77-79

Bakery Piacenza-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 69-64

Riso Scotti Punto Edile Pavia-Pall. Fiorenzuola 1972 82-72

Elachem Vigevano 1955-Coelsanus Robur et Fides Varese 67-46

Classifica:

Elachem Vigevano 1955 12 6-0

Bakery Piacenza 10 5-1

Ferraroni Juvi Cremona 1952 8 4-2

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 4 2-4

Coelsanus Robur et Fides Varese 4 2-4

Corona Platina Piadena MG.Kvis 4 2-4

Pall. Fiorenzuola 1972 4 2-4

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 2 1-5

Prossimo turno:

16/01/2021 18:30 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

16/01/2021 20:45 Coelsanus Robur et Fides Varese-Riso Scotti Punto Edile Pavia – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Bakery Piacenza

17/01/2021 18:00 Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Corona Platina Piadena MG.Kvis – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C1

La Tramarossa Vicenza (5-1), dopo il passo falso di Cividale, ritorna a guadagnare sulle dirette inseguitrici sfiorando i 100 punti ai danni di Mestre (3-3): per la Tramarossa arrivano 51 punti dopo l’intervallo lungo contro i 32 avversari. Difficile decidere quale sia l’MVP, spicca però la doppia doppia di Petracca (21 punti e 15 rimbalzi in 33 minuti). Cividale (4-2) fa valere il fattore campo su la Guerriero Padova (1-2) grazie a un 3° quarto di spessore terminato 27-13. Senigallia (2-3) rifila più di 30 punti a San Vendemiano (3-2) e trova la seconda vittoria in stagione. Rimane ferma a quota 0 Monfalcone (0-5) che perde anche con l’Antenore Energia Padova (2-2).

Le partite:

UEB Gesteco Cividale-Guerriero UBP Padova 83-75

Antenore Energia Padova-Pontoni Falconstar Monfalcone 69-62

Tramarossa Vicenza-Vega Mestre 99-79

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Belcorvo Rucker San Vendemiano 93-61

Classifica:

Tramarossa Vicenza 10 5-1

UEB Gesteco Cividale 8 4-2

Belcorvo Rucker San Vendemiano 6 3-2

Vega Mestre 6 3-3

Antenore Energia Padova 4 2-2

Goldengas Pallacanestro Senigallia 4 2-3

Guerriero UBP Padova 2 1-2

Pontoni Falconstar Monfalcone 0 0-5

Prossimi turni.

Recupero 2^ giornata:

14/01/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

7^ giornata:

16/01/2021 18:30 Belcorvo Rucker San Vendemiano-UEB Gesteco Cividale

16/01/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-Tramarossa Vicenza – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Guerriero UBP Padova-Goldengas Pallacanestro Senigallia – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Vega Mestre-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

21 punti di Paolin e 19 di Papa, ai quali aggiunge anche 10 rimbalzi (4 offensivi), piegano Giulianova (2-3) e mantengono Fabriano (4-1) saldamente in vetta. Non perde terreno Ancona (4-2), la Luciana Mosconi è lucida quando conta e con la tripla di Tommaso Rossi chiude definitivamente la pratica con Civitanova (2-4) nelle ultime battute. La Sutor (1-5) vince la prima partita della stagione e lo fa sul difficile campo di Roseto (3-2), impianto in cui i padroni di casa non avevano ancora perso. Partita equilibrata e a punteggio basissimo quella tra Jesi (3-2) e Teramo (3-3), pesano nell’economia del match i soli 8 punti messi a referto dai padroni di casa nell’ultimo parziale che cedono così il passo agli ospiti.

Le partite:

Rossella Virtus Civitanova Marche-Luciana Mosconi Ancona 63-71

Liofilchem Roseto-Sutor Montegranaro 74-77

Ristopro Fabriano-Giulia Basket Giulianova 88-64

The Supporter Jesi-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 47-55

Classifica:

Ristopro Fabriano 8 4-1

Luciana Mosconi Ancona 8 4-2

Liofilchem Roseto 6 3-2

The Supporter Jesi 6 3-2

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 6 3-3

Giulia Basket Giulianova 4 2-3

Rossella Virtus Civitanova Marche 4 2-4

Sutor Montegranaro 2 1-5

Prossimi turni.

Recupero 5^ giornata:

13/01/2021 19:30 The Supporter Jesi-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

7^ giornata:

17/01/2021 17:00 Luciana Mosconi Ancona-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 17:00 Sutor Montegranaro-The Supporter Jesi – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Rieti (6-0) è imbattibile o almeno così sembra: nulla può anche la LUISS Roma (2-4) che ha comunque il merito di rimanere in partita per più di 2 quarti. Torna dalla trasferta con il bottino pieno anche Sant’Antimo (2-4) con Vangelov (18 punti e 11 rimbalzi) che a Formia (2-4) è una furia. Cassino (2-4) batte e raggiunge Pozzuoli (2-4) in classifica. Avellino (4-2) perde l’atteso derby con Salerno (4-2) e stoppa per un turno il suo tentativo di risalire la classifica.

Le partite:

BPC Virtus Cassino-Virtus Pozzuoli 78-60

LUISS Roma-Real Sebastiani Rieti 58-74

Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo 70-76

Virtus Arechi Salerno-Scandone Avellino 85-79

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 12 6-0

Virtus Arechi Salerno 8 4-2

BPC Virtus Cassino 4 2-4

LUISS Roma 4 2-4

Virtus Pozzuoli 4 2-4

Geko PSA Sant’Antimo 4 2-4

Meta Formia 4 2-4

Scandone Avellino* 2 4-2

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

16/01/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-Meta Formia – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Scandone Avellino-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Il D2 è l’unico girone della Serie B in cui troviamo due squadre ancora imbattute: Taranto (6-0) e Bisceglie (5-0), compagini che si affronteranno nel prossimo turno. Il Cj Basket trova il sesto sigillo con Reggio Calabria (2-4) su cui gravano le 18 palle perse. Bisceglie è l’unica del raggruppamento a vincere lontano dalle mura amiche: Seck (17 punti e 18 rimbalzi) e soci espugnano Molfetta (2-4). Nardò (3-3) torna a vincere con Catanzaro (1-5) e Ruvo (4-2) costringe Monopoli (0-5) alla quinta sconfitta in altrettante gare.

Le partite:

CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 74-64

Frata Nardò-Mastria Sport Academy Catanzaro 86-73

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-EPC Action Now Monopoli 82-74

Pall. Pavimaro Molfetta-Alpha Pharma Bisceglie 72-78

Classifica:

CJ Basket Taranto 12 6-0

Alpha Pharma Bisceglie 10 5-0

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 8 4-2

Frata Nardò 6 3-3

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-4

Pall. Pavimaro Molfetta 4 2-4

Mastria Sport Academy Catanzaro 2 1-5

EPC Action Now Monopoli 0 0-5

Prossimo turno:

17/01/2021 18:00 Alpha Pharma Bisceglie-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-Frata Nardò – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

17/01/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-Pall. Pavimaro Molfetta

