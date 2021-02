Serie B – Il punto dopo la nona giornata

La Serie B, turno dopo turno, entra nel vivo, ecco tutto cosa è successo nell’ultima giornata

GIRONE A1

La capolista Faenza (7-2) esce sconfitta dal derby con l’Andrea Costa Imola (6-3), ma mantiene la testa della classifica. Brilla per il team allenato da coach Moretti, Marco Morara (15 punti e 10 rimbalzi). Colpo esterno anche dell’Olimpo Alba (3-6), che vince la prima partita del girone di ritorno, con Rimini (6-3) al Flaminio, grazie a un superbo 4° periodo dominato 23-13. Sconfitta interna di Oleggio (5-4) a favore di una Cesena (3-6) che dopo un complicato avvio prova a invertire la rotta. Al Pala Cadorna, la sfida è tirata e a punteggio basso, i romagnoli si aggiudicano i 2 punti spinti da Trapani (19 punti sui 57 totali). Omegna (6-3) prosegue la sua scalata superando Alessandria (0-9), sempre più fanalino di coda.

Le partite:

Mamy Oleggio-Tigers Cesena 52-57

Paffoni Fulgor Omegna-Fortitudo Alessandria 72-61

RivieraBanca Basket Rimini-S.Bernardo Alba 70-73

Rekico Faenza-Andrea Costa Imola Basket 72-79

Classifica:

Rekico Faenza 14 7-2

Paffoni Fulgor Omegna 12 6-3

RivieraBanca Basket Rimini 12 6-3

Andrea Costa Imola Basket 12 6-3

Mamy Oleggio 10 5-4

Tigers Cesena 6 3-6

S. Bernardo Alba 6 3-6

Fortitudo Alessandria 0 0-9

Prossimo turno:

06/02/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-RivieraBanca Basket Rimini

06/02/2021 20:30 Paffoni Fulgor Omegna-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-S.Bernardo Alba – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Tigers Cesena-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE A2

San Miniato (8-1) non si ferma più e centra l’ottavo successo stagionale (il sesto consecutivo) sconfiggendo Firenze (3-6), pesa per l’All Food Enic l’opaco primo tempo chiuso 40-23 per i padroni di casa. Chiusi (6-2) ritorna a vincere e interrompe la striscia negativa che durava da due partite, Empoli (4-5) ci prova, ma l’Umana non si scompone e fa prevalere la coralità. Emblematici i 20 assist di squadra contro gli appena 7 avversari. La Libertas Livorno (5-4) sembra aver perso lo smalto della prima parte del campionato, viene superata e avvicinata in classifica da Cecina (4-5). Piombino (1-8) continua ad occupare l’ultima casella del raggruppamento e nulla può contro Ozzano (4-4), che guidato dalla coppia Lovisotto-Galassi (37 punti e 10 assist in due) conquista il 4° risultato positivo.

Le partite:

Sinermatic Ozzano-Solbat Golfo Piombino 82-59

Sintecnica Basket Cecina-Opus Libertas Livorno 1947 77-69

Umana San Giobbe Chiusi-Use Computer Gross Empoli 74-55

Blukart Etrusca San Miniato-All Food Enic Firenze 74-58

Classifica:

Blukart Etrusca San Miniato 16 8-1

Umana San Giobbe Chiusi 12 6-2

Opus Libertas Livorno 1947 10 5-4

Sinermatic Ozzano 8 4-4

Use Computer Gross Empoli 8 4-5

Sintecnica Basket Cecina 8 4-5

All Food Enic Firenze 6 3-6

Solbat Golfo Piombino 2 1-8

Prossimo turno:

06/02/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 18:30 Sinermatic Ozzano-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 18:30 All Food Enic Firenze-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B1

Non si può non partire da Torrenova (4-5) – Bologna Basket (6-3), la gara che rischia di essere la più incredibile dell’anno, non solo per quanto riguarda il campionato di Serie B. I locali superano Bologna, squadra che in questo momento viaggia nella parte alta della classifica, dopo ben 4 tempi supplementari. Il 126-123 finale ricorda il risultato di una partita NBA, così come sono inusuali le statistiche individuali: 35 punti, 19 rimbalzi e 10 assist per Gloria (52 di valutazione) per i siciliani, non sono sufficienti per i bolognesi i 70 punti (35 a testa) della coppia Fontecchio-Conti. Approfittano del ko di Bologna, Bernareggio (6-3) che supera in volata Palermo (1-8) e Crema (6-3) che conquista la trasferta di Ragusa (4-5). Rinviata a data da destinarsi Sangiorgese-Agrigento.

Le partite:

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Crema 54-59

Green Basket Palermo-Vaporart Bernareggio 74-76

Fidelia Torrenova-Bologna Basket 2016 126-123 d. 4 t.s.

LTC Sangiorgese Basket-Moncada Energy Group Agrigento rinviata a data da destinarsi

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 12 6-2

Bologna Basket 2016 12 6-3

Vaporart Bernareggio 12 6-3

Pallacanestro Crema 12 6-3

Virtus Kleb Ragusa 8 4-5

Fidelia Torrenova 8 4-5

LTC Sangiorgese Basket 4 2-6

Green Basket Palermo* 1 1-8

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno:

06/02/2021 18:00 Bologna Basket 2016-LTC Sangiorgese Basket – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 20:30 Vaporart Bernareggio-Virtus Kleb Ragusa – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Pallacanestro Crema-Moncada Energy Group Agrigento – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Green Basket Palermo – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B2

La Bakery Piacenza (8-1) vola sul campo di Varese (4-5) e annienta gli avversari concedendogli nei parziali centrali appena 11 punti in 20 minuti. Non perde terreno nemmeno Vigevano (8-1), che a un minuto dall’ultima sirena, con il canestro di Gatti, ha la meglio di Piadena (2-7). Alle spalle del tandem di testa, risponde presente Cremona (6-3). Bona (19-6-3) e compagni condannano Pavia (3-6) alla sesta sconfitta. La gara tra Olginate (3-6) – Fiorenzuola (2-7) sorride ai padroni di casa che provano a scuotersi e a conquistare qualche posizione in classifica.

Le partite:

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Pall. Fiorenzuola 1972 89-81

Coelsanus Robur et Fides Varese-Bakery Piacenza 51-80

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Riso Scotti Punto Edile Pavia 68-65

Elachem Vigevano 1955-Corona Platina Piadena MG.Kvis 78-76

Classifica:

Elachem Vigevano 1955 16 8-1

Bakery Piacenza 16 8-1

Ferraroni Juvi Cremona 1952 12 6-3

Coelsanus Robur et Fides Varese 8 4-5

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 6 3-6

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 6 3-6

Corona Platina Piadena MG.Kvis 4 2-7

Pall. Fiorenzuola 1972 4 2-7

Prossimo turno:

06/02/2021 18:00 Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Coelsanus Robur et Fides Varese – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 21:00 Bakery Piacenza-Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Elachem Vigevano 1955

07/02/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Corona Platina Piadena MG.Kvis – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C1

Vicenza (6-3) e Antenore Energia Padova (6-3) perdono malamente e, nonostante mantengano saldamente il primato, potremmo assistere a un girone di ritorno non privo di ribaltamenti. La Tramarossa dopo essere andata negli spogliatoi con San Vendemiano (5-3) sul +2, al ritorno sul parquet rimane impigliata nella attenta difesa avversaria e realizza 21 punti in 20 minuti. Troppo pochi per una Rucker concentrata che al termine del match può vantare due giocatori a quota 20 (21 per Visentin e 20 per Vedovato ai quali aggiunge anche 11 rimbalzi). Non va meglio all’Antenore Padova che viene “schiacciata” da Chiera (29 punti) e concede quasi 20 punti a Cividale (5-4). Monfalcone (4-5) e Senigallia (5-4) vincono in trasferta, rispettivamente con Guerriero Padova (1-7) e Mestre (3-6).

Le partite:

Belcorvo Rucker San Vendemiano-Tramarossa Vicenza 91-67

UEB Gesteco Cividale-Antenore Energia Padova 81-63

Guerriero UBP Padova-Pontoni Falconstar Monfalcone 60-64

Vega Mestre-Goldengas Pallacanestro Senigallia 61-64

Classifica:

Tramarossa Vicenza 12 6-3

Antenore Energia Padova 12 6-3

Belcorvo Rucker San Vendemiano 10 5-3

UEB Gesteco Cividale 10 5-4

Goldengas Pallacanestro Senigallia 10 5-4

Pontoni Falconstar Monfalcone 8 4-5

Vega Mestre 6 3-6

Guerriero UBP Padova 2 1-7

Prossimo turno:

06/02/2021 18:30 Belcorvo Rucker San Vendemiano-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 19:30 Pontoni Falconstar Monfalcone-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Tramarossa Vicenza – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C2

Roseto (7-2) difende il primato superando Civitanova (3-6), anche se la tripla a bersaglio di Casagrande ha fino alla fine tenuto in partita gli ospiti. Radonjic (23 punti e 8 rimbalzi) è superlativo e Fabriano (6-3) vince a Teramo (3-6). Per Montegranaro (4-5) continua il periodo positivo e la Sutor dimostra di aver raggiunto un buon livello di maturità quando, a inizio ripresa, scivola sul -9 con Giulianova (4-5), ma non si scoraggia. Ancona (5-4) – Jesi (4-5) sorride al team guidato da Marcello Ghizzinardi.

Le partite:

Sutor Montegranaro-Giulia Basket Giulianova 74-65

Luciana Mosconi Ancona-The Supporter Jesi 73-75

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Ristopro Fabriano 66-71

Liofilchem Roseto-Rossella Virtus Civitanova Marche 77-75

Classifica:

Liofilchem Roseto 14 7-2

Ristopro Fabriano 12 6-3

Luciana Mosconi Ancona 10 5-4

Sutor Montegranaro 8 4-5

The Supporter Jesi 8 4-5

Giulia Basket Giulianova 8 4-5

Rossella Virtus Civitanova Marche 6 3-6

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 6 3-6

Prossimo turno:

07/02/2021 17:00 Luciana Mosconi Ancona-Sutor Montegranaro – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 The Supporter Jesi-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Ristopro Fabriano-Liofilchem Roseto – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D1

Rieti (9-0) è una delle squadra da battere di questa Serie B ed è già in fuga solitaria. La Real Sebastiani infligge 102 punti a Formia (4-5) che subisce nei primi 10 minuti già 33 punti. Salerno (5-4), con quattro vittorie in meno della capolista, è momentaneamente la seconda del girone grazie al successo sulla Virtus Cassino (4-5), siglato da uno straordinario Tortù da 23 punti e 10 rimbalzi (5 offensivi). Sperduto fa registrare 30 punti e Sant’Antimo (3-6) liquida la pratica Pozzuoli (2-7) proprio con 30 punti nell’ultimo e decisivo quarto. Rinviata al 24 febbraio Scandone Avellino-LUISS Roma.

Le partite:

Geko PSA Sant’Antimo-Virtus Pozzuoli 84-64

Virtus Arechi Salerno-BPC Virtus Cassino 88-72

Real Sebastiani Rieti-Meta Formia 102-73

Scandone Avellino-LUISS Roma rinviata al 24/02/2021 20:00

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 18 9-0

Virtus Arechi Salerno 10 5-4

LUISS Roma 8 4-4

BPC Virtus Cassino 8 4-5

Meta Formia 8 4-5

Geko PSA Sant’Antimo 6 3-6

Virtus Pozzuoli 4 2-7

Scandone Avellino* 2 4-4

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno:

06/02/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-Geko PSA Sant’Antimo – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

06/02/2021 19:00 Virtus Pozzuoli-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Meta Formia-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D2

Taranto (9-0), come Rieti, non sa perdere e fa sua anche la prova contro una buona Frata Nardò (5-4) che dopo essere stata sotto di 16 lunghezze, sfiora la rimonta. Bisceglie (7-2) e Ruvo (7-2) avanzano a braccetto con le vittorie a domicilio contro le squadre che chiudono il Girone D2 di questa Serie B: Monopoli (0-9) ancora ferma a 0 vittorie e Catanzaro (2-7). Week-end difficile anche per la Viola Reggio Calabria (2-7) che non difende il fattore campo con Molfetta (4-5).

Le partite:

CJ Basket Taranto-Frata Nardò 76-72

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Mastria Sport Academy Catanzaro 71-65

Alpha Pharma Bisceglie-EPC Action Now Monopoli 71-58

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Pall. Pavimaro Molfetta 58-72

Classifica:

CJ Basket Taranto 18 9-0

Alpha Pharma Bisceglie 14 7-2

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-2

Frata Nardò 10 5-4

Pall. Pavimaro Molfetta 8 4-5

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 4 2-7

Mastria Sport Academy Catanzaro 4 2-7

EPC Action Now Monopoli 0 0-9

Prossimo turno:

07/02/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-EPC Action Now Monopoli

07/02/2021 18:00 Alpha Pharma Bisceglie-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

07/02/2021 18:00 Frata Nardò-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

