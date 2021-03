Ecco tutti i risultati del turno infrasettimanale di Serie B

GIRONE A

Chiusi (13-2) è ferma ai box per i casi di Covid dell’Olimpo Basket Alba (6-8) e San Miniato (13-3) ne approfitta agganciando la vetta. L’Etrusca di scena in casa con Cesena (8-8) non ha troppe difficoltà a mettere le mani sulla W e dopo i primi 20 minuti è già ampiamente avanti (50-35). Rimane in scia Livorno (11-4) che supera, in un incontro particolarmente complicato, Omegna (10-6). Il terzo quarto, vinto dai padroni di casa 21-7, è quello che condanna alla sconfitta i piemontesi. Per Ammannato è doppia-doppia: 17 punti e 12 rimbalzi. Colpo casalingo di Firenze (5-10) che trova il 5° risultato utile della sua Serie B con Rimini (10-5), i fiorentini fanno il colpo grosso all’overtime. Tra le squadre nella parte basse della griglia, oltre Firenze, muovono la classifica anche Ozzano (5-11), che difende splendidamente con Oleggio (7-8) concedendogli appena 62 punti, e Piombino (5-10) vittoriosa con Imola (7-8). Niente da fare per Empoli (6-10), sconfitto a domicilio da Faenza (10-6), e Alessandria (0-16) ancora ko con Cecina (7-8).

Le partite

Use Computer Gross Empoli-Rekico Faenza 60-69

Sinermatic Ozzano-Mamy Oleggio 69-62

All Food Enic Firenze-RivieraBanca Basket Rimini 83-79 d. 1 t.s.

Sintecnica Basket Cecina-Fortitudo Alessandria 91-52

Blukart Etrusca San Miniato-Tigers Cesena 81-63

Opus Libertas Livorno 1947-Paffoni Fulgor Omegna 75-62

Solbat Golfo Piombino-Andrea Costa Imola Basket 84-76

Umana San Giobbe Chiusi-S.Bernardo Alba rinviata al 14/04/2021 19:00

Classifica

Umana San Giobbe Chiusi 26 13-2

Blukart Etrusca San Miniato 26 13-3

Opus Libertas Livorno 1947 22 11-4

RivieraBanca Basket Rimini 20 10-5

Paffoni Fulgor Omegna 20 10-6

Rekico Faenza 20 10-6

Tigers Cesena 16 8-8

Mamy Oleggio 14 7-8

Sintecnica Basket Cecina 14 7-8

Andrea Costa Imola Basket 14 7-8

S.Bernardo Alba 12 6-8

Use Computer Gross Empoli 12 6-10

Solbat Golfo Piombino 10 5-10

All Food Enic Firenze 10 5-10

Sinermatic Ozzano 10 5-11

Fortitudo Alessandria 0 0-16

Prossimo turno

27/03/2021 18:00 Fortitudo Alessandria-Use Computer Gross Empoli

28/03/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Umana San Giobbe Chiusi – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Rekico Faenza-All Food Enic Firenze – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Tigers Cesena-Sintecnica Basket Cecina – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Paffoni Fulgor Omegna-Sinermatic Ozzano – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Opus Libertas Livorno 1947 – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 19:00 Mamy Oleggio-Blukart Etrusca San Miniato – Diretta streaming su LNP PASS

S.Bernardo Alba-Solbat Golfo Piombino rinviata a data da destinarsi

GIRONE B

La capolista Agrigento (14-2) è l’unica squadra del raggruppamento capace di difendere con successo il fattore campo, Cremona (7-8) ci prova, ma alla fine ad avere la meglio sono i siciliani. Piacenza (14-2) risponde ad Agrigento superando di misura Crema (9-6). Nonostante le sconfitte maturate con le prime della classe, sia Cremona che Crema sono ampiamente in corsa per un posto ai playoff. Pavia (10-6), per quanto riguarda la classifica, paga una partenza non impeccabile, ma ora il peggio sembra superato è la risalita non ha limiti: gli uomini di Di Bella espugnano il parquet del Green Palermo (3-13). Il tandem Timperi-Livelli mette a segno 39 punti e Fiorenzuola (5-11) centra un preziosissimo successo in chiave salvezza a Bologna (8-8). Torrenova (4-11)-Varese (6-10) sorride ai viaggianti, anche se in meno di 5 giri d’orologio i siciliani recuperano 10 punti di svantaggio e si portano a un passo dal completare la rimonta. Rinviate Bernareggio-Piadena, Ragusa-Olginate e Sangiorgese-Vigevano.

Le partite

Green Basket Palermo-Riso Scotti Punto Edile Pavia 72-87

Moncada Energy Group Agrigento-Ferraroni Juvi Cremona 1952 74-61

Pallacanestro Crema-Bakery Piacenza 70-75

Fidelia Torrenova-Coelsanus Robur et Fides Varese 65-67

Bologna Basket 2016-Pall. Fiorenzuola 1972 68-87

Vaporart Bernareggio-Corona Platina Piadena rinviata al 07/04/2021 21:00

Virtus Kleb Ragusa-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate rinviata all’08/04/2021 20:30

LTC Sangiorgese Basket-Elachem Vigevano 1955 rinviata a data da destinarsi

Classifica

Bakery Piacenza 28 14-2

Moncada Energy Group Agrigento 28 14-2

Elachem Vigevano 1955 22 11-4

Vaporart Bernareggio 20 10-5

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 20 10-6

Pallacanestro Crema 18 9-6

Bologna Basket 2016 16 8-8

Ferraroni Juvi Cremona 1952 14 7-8

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 12 6-8

Virtus Kleb Ragusa 12 6-9

Coelsanus Robur et Fides Varese 12 6-10

LTC Sangiorgese Basket 10 5-9

Pall. Fiorenzuola 1972 10 5-11

Corona Platina Piadena 8 4-10

Fidelia Torrenova 8 4-11

Green Basket Palermo* 5 3-13

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno

28/03/2021 16:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Fidelia Torrenova

28/03/2021 16:00 Bakery Piacenza-Virtus Kleb Ragusa – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 17:00 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Bologna Basket 2016 – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Elachem Vigevano 1955-Moncada Energy Group Agrigento

28/03/2021 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Pallacanestro Crema – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Coelsanus Robur et Fides Varese-Vaporart Bernareggio – Diretta streaming su LNP PASS

Corona Platina Piadena-Green Basket Palermo rinviata a data da destinarsi

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-LTC Sangiorgese Basket rinviata a data da destinarsi

GIRONE C

Appena tre gare disputate nel Gruppo C di Serie B. Nessuna sorpresa tra le compagini scese sul parquet. Vince di 27 lunghezze Fabriano (13-3) con la Virtus Padova (10-6), non sono sufficienti per i veneti i 21 punti di Bianconi. Cividale (12-4), approfittando delle 2 gare in più disputate rispetto a Vicenza (10-4), consolida il suo secondo posto vincendo lontano dalle mura amiche con Giulianova (7-9). Si complica la situazione di Mestre (5-10) superato a Jesi dalla The Supporter (8-8), momentaneamente in ottava posizione.

Le partite

Giulia Basket Giulianova-UEB Gesteco Cividale 63-75

The Supporter Jesi-Vega Mestre 69-64

Ristopro Fabriano-Antenore Energia Padova 97-70

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Pontoni Falconstar Monfalcone rinviata al 01/04/2021 19:00

Rossella Virtus Civitanova Marche-Belcorvo Rucker San Vendemiano rinviata al 03/04/2021 18:00

Luciana Mosconi Ancona-Guerriero UBP Padova rinviata al 03/04/2021 18:00

Liofilchem Roseto-Tramarossa Vicenza rinviata al 03/04/2021 18:00

Sutor Montegranaro-Goldengas Pallacanestro Senigallia rinviata al 03/04/2021 18:30

Classifica

Ristopro Fabriano 26 13-3

UEB Gesteco Cividale 24 12-4

Tramarossa Vicenza 20 10-4

Antenore Energia Padova 20 10-6

Liofilchem Roseto 18 9-5

Luciana Mosconi Ancona 18 9-6

Belcorvo Rucker San Vendemiano 16 8-7

The Supporter Jesi 16 8-8

Pontoni Falconstar Monfalcone 14 7-8

Giulia Basket Giulianova 14 7-9

Goldengas Pallacanestro Senigallia 12 6-8

Rossella Virtus Civitanova Marche 10 5-10

Sutor Montegranaro 10 5-10

Vega Mestre 10 5-11

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 8 4-10

Guerriero UBP Padova 6 3-12

Prossimo turno

27/03/2021 18:30 Belcorvo Rucker San Vendemiano-The Supporter Jesi – Diretta streaming su LNP PASS

27/03/2021 18:30 Guerriero UBP Padova-Rossella Virtus Civitanova Marche – Diretta streaming su LNP PASS

27/03/2021 19:00 UEB Gesteco Cividale-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – Diretta streaming su LNP PASS

27/03/2021 20:30 Tramarossa Vicenza-Sutor Montegranaro – Diretta tv su MS Sport (DTT), MS Channel (canale 814 piattaforma Sky) e in streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Vega Mestre-Giulia Basket Giulianova – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Antenore Energia Padova-Luciana Mosconi Ancona – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Ristopro Fabriano – Diretta streaming su LNP PASS

Pontoni Falconstar Monfalcone-Liofilchem Roseto rinviata a data da destinarsi

GIRONE D

27 punti messi a referto e appena 7 concessi agli avversari nel quarto inaugurale, due giocatori (Matrone e Azzaro) in doppia-doppia. Ancora non sappiamo se alla fine della stagione sarà A2, ma Taranto (15-1) è senza dubbio una delle squadre di Serie B più accreditate per fare il salto e Formia (6-10) può poco o nulla per arginare. Rieti (14-2) è un’altra corazzata e rifila 29 punti, fuori casa, a Catanzaro (4-12). Coviello è l’MVP di Nardò (12-4) – Cassino (7-9) con 18 punti, 12 rimbalzi in 24 minuti (33 di valutazione) e i pugliesi proseguono il loro cammino positivo. Molfetta (7-8) si aggiudica il duello play-off con Sant’Antimo (7-8). Ritorna al successo, dopo un lungo digiuno, Avellino (6-10) espugnando il campo di Reggio Calabria (4-10). Passo in avanti anche per Ruvo (10-6) e Salerno (10-6): i primi superano Pozzuoli (5-11), i secondi passano a Bisceglie (9-7). Sarà recuperata prossimamente Monopoli-LUISS Roma.

Frata Nardò-BPC Virtus Cassino 76-62

Pall. Pavimaro Molfetta-Geko PSA Sant’Antimo 91-79

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Scandone Avellino 70-73

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Pozzuoli 90-86

Mastria Sport Academy Catanzaro-Real Sebastiani Rieti 54-83

Alpha Pharma Bisceglie-Virtus Arechi Salerno 66-80

CJ Basket Taranto-Meta Formia 80-64

EPC Action Now Monopoli LUISS Roma rinviata a data da destinarsi

Classifica

CJ Basket Taranto 28 14-1

Real Sebastiani Rieti 28 14-2

Frata Nardò 24 12-4

Virtus Arechi Salerno 20 10-6

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 20 10-6

Alpha Pharma Bisceglie 18 9-7

Pall. Pavimaro Molfetta 14 7-8

Geko PSA Sant’Antimo 14 7-8

BPC Virtus Cassino 14 7-9

LUISS Roma 12 6-7

Meta Formia 12 6-9

Virtus Pozzuoli 10 5-11

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 8 4-12

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-12

EPC Action Now Monopoli 6 3-12

Scandone Avellino* 6 6-10

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Prossimo turno

28/03/2021 18:00 Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Meta Formia-Mastria Sport Academy Catanzaro – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Virtus Pozzuoli-Frata Nardò – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-EPC Action Now Monopoli – Diretta streaming su LNP PASS

28/03/2021 18:00 Scandone Avellino-Pall. Pavimaro Molfetta – Diretta streaming su LNP PASS

LUISS Roma-Alpha Pharma Bisceglie rinviata a data da destinarsi

