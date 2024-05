Il PalaTerme di Montecatini è il palcoscenico di Gara 1 tra Montecatini e Fabriano, proprio quel palazzetto in cui 7 anni fa la Ristopro celebrava la promozione in Serie B dopo la vittoria con Battipaglia nello spareggio in toscana. 4 del girone A contro 5 del girone B, due squadre con alto tasso tecnico e ben allenate, pronte a dare spettacolo nel periodo più “caldo” della stagione.

Purtroppo per i cartai, la partita inizia nel peggiore dei modi: alla prima penetrazione il numero 30 Negri finisce a terra dopo un duro colpo allo stomaco (involontario) a seguito di un scontro con il suo marcatore. I cartai, però, non si lasciano condizionare e, guidati dal proprio capitano Stanic, si portano in vantaggio dopo 10′ di gioco. 14-17 al termine della prima frazione.

Nel secondo periodo si invertono i ruoli, infatti sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della sfida grazie ad un parziale di 9-0 propiziato da Mazzantini e Cognati. Stanic segna dalla lunga, Giombini la schiaccia in tap-in e il match torna in equilibrio; è proprio il canestro del numero 45 a chiudere la prima metà di gioco: 31-28 all’intervallo.

La Gema torna sul parquet con il giusto piglio e approfitta di qualche disattenzione ospite per costruire subito un buon margine con Passoni e Mazzantini (39-30 al 22′). I ragazzi di coach Niccolai sono a corto di idee e si rifugiano in Verri: le due triple consecutive del numero 0 non sono abbastanza per sopperire all’ondata rossoblu, che in un amen tornano a +11. Il canestro di Centanni rende il passivo leggermente meno amaro, 55-46 dopo 30′.

Nonostante le basse percentuali al tiro, la Janus non ha intenzione di gettare alle ortiche Gara 1 e comincia al meglio l’ultima frazione: 4 punti di Giombini, 2 di Verri e gli ospiti sono inaspettatamente a -3. Proprio nell’azione successiva cambia l’inerzia dell’incontro, i due tecnici fischiati contro i cartai sanciscono il definitivo tracollo; la Ristopro perde lucidità, Montecatini ne approfitta e dilaga assicurandosi la prima partia della serie. 68-54 segna il tabellone, resettare e testa subito a lunedì per gara 2.

Gema Montecatini – Ristopro Fabriano 68-54 (14-17, 17-11, 24-18, 13-8)



Gema Montecatini: Saverio Mazzantini 13 (2/4, 2/4), Nicola Savoldelli 11 (3/5, 1/4), Federico Pirani 11 (4/6, 0/0), Lorenzo Passoni 8 (1/4, 1/4), Marco Di pizzo 8 (4/6, 0/0), Matteo Corgnati 8 (1/1, 2/4), Nicola Mastrangelo 7 (1/4, 1/3), Kirill Korsunov 2 (0/2, 0/3), Simone Angelucci 0 (0/3, 0/2), Lorenzo Dell’anna 0 (0/0, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0), Cristian george Soare 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Marco Di pizzo 7) – Assist: 13 (Nicola Mastrangelo 4)

Ristopro Fabriano: Nicolas Stanic 14 (4/6, 1/6), Alberto Bedin 11 (5/8, 0/0), Patrizio Verri 8 (1/2, 2/5), Yannick Giombini 8 (4/5, 0/1), Simone Centanni 7 (2/4, 1/9), Francesco Gnecchi 4 (1/1, 0/1), Vlatko Granic 2 (1/3, 0/0), Matteo Negri 0 (0/2, 0/3), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 14 – Rimbalzi: 33 13 + 20 (Alberto Bedin, Yannick Giombini 9) – Assist: 11 (Nicolas Stanic, Simone Centanni 3)

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini