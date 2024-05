Serie B QF G1 – Herons Montecatini allunga nell’ultimo periodo e sconfigge Mestre

Si parte con un quintetto inedito per la Gemini che si presenta in campo con Mazzucchelli come play affiancato da Perin e Sebastianelli mentre i lunghi di partenza sono Caversazio e Aromando, formazione a cui gli Herons rispondono con Benites in regia, Chiera la guardia, Natali, Arrigoni, e Radunic sono i lunghi. Primo quarto che si apre con i padroni di casa che si affidano molto al tiro dalla lunga con Mestre che sceglie invece soluzioni più ragionate. Nei primi minuti gli Herons trovano soluzioni convincenti dall’arco, i primi 12 punti di casa arrivano dal tiro da 3 (5/8 nel quarto), con due bombe di Chiera ed una ciascuno per Benites e Radunic. A tanta precisione perimetrale Mestre risponde affidandosi ad un Perin in grande spolvero che muove la Gemini come un direttore d’orchestra che prima manda a canestro Aromando e sè stesso. Il primo parziale di 12-4 che, fuori casa al debutto, potrebbe ferire ma non spaventa Mestre che lentamente rientra affidandosi ancora ad Aromando e Perin. Così, mentre gli Herons cominciano a cercare ossigeno da sotto Mestre con un fallo e vale di Mazzucchelli – sempre innescato da Perin – e dal solito Aromando che mette anche una bomba, arriva fino al 19-17. Là Lorenzetti e poi Sgobba in contropiede approfittano di un appannamento Gemini e tornano sul +6 (23-17) con 2’37’ da giocare e con Ciocca che chiama tempo. Ottima decisione perché Mestre rientra e piazza un 7-0 firmato Caversazio (5) e da un contropiede di Smajlagic che vale il sorpasso sul tramonto di primo quarto (23-24), parziale chiuso da un’entrata di Benites. Nel secondo quarto Mestre parte con un nuovo sorpasso firmato Lenti ed allunga fino al 25-31 con 7’56’’ da giocare grazie ai punti di Pellicano dalla media e Bocconcelli da 3, canestri che spingono Barsotti a chiedere tempo. Radunic in questa fase è decisivo trascinando i suoi con 9 punti consecutivi, frutto di una bomba e di punti frutto di rimbalzi offensivi con tabellone che vede nuovamente avanti i toscani a 3’35’’ da pausa lunga grazie alla bomba di Sgobba (38-37), margine che Dell’Uomo allunga a +3 per i suoi, distacco prontamente ricucito da Sven da 3, preludio del 45-45 con cui si rientra negli spogliatoi.