Serie B QF G1 – Impresa Piombino, Ruvo crolla nel supplementare

Partita incredibile vinta dal Golfo sul campo di una delle grandi favorite alla promozione in A2. Incredibile perché la partenza era stata la peggiore che ci si potesse aspettare. Un Piombino che non sviluppa gioco, affidandosi alle iniziative dei singoli, che oltretutto dimostravano di avere mani freddissime, con uno 0 su 6 da tre col solo Berra a segnoe 4 perse e con Jackson che invece imperversa dall’altra parte, con 3 su 3 da tre e 13 punti in 7’, che portano Ruvo sul 17 a 5. Ruvo che ritrova Traini, ma che sfrutta poco la panchina, solo 13’ in tre per i rientranti Deri e Boev e l’ex Eliantonio. Un dato che peserò nell’arco del match, che vedrà calare la lucidità in attacco dei giocatori di coach Rajola, come dimostrano i soli 49 punti segnati fra seconda metà gara e overtime, dopo i 49 dei primi due quarti. Nei minuti finali del primo quarto, sarà un Venucci in grande serata a sbloccare l’impasse dell’attacco piombinese, anche con il contributo della panchina, prima Longo, sempre con assist del capitano e poi Okljevic, da tre e anche da due, con combinazione con Longo, riportano in corsa i gialloblu, per il 19 a 17 alla prima pausa. In avvio di secondo una bomba di Venucci da il meno uno ai suoi, ma arriva un’altra spallata di Ruvo, con i canestri di Traini, Leggio, Toniato, Galmarini e Ghersetti, i bianco blu locali volano sul più 16. Con l’attacco pugliese che segnerà 30 punti nel quarto, sembra non ci siano speranze per i piombinesi, che però grazie ai canestri di Berra e Venucci riducono lo svantaggio e chiudono al riposo lungo sul meno 11, 49 a 38. Negli spogliatoi Lorenzo Formica, nelle vesti di head coach per l’assenza di Damiano Cagnazzo, da indicazioni alla squadra per cercare di aggiustare qualcosa in difesa e la pausa da i suoi frutti. Azzaro, dopo la brutta partenza nel primo da un importante contributo in attacco e in questo avvio diviene lui la spalla offensiva di Venucci. Quando poi entra nei tabellini anche Piccone, la sua prima bomba da il meno 6 a metà quarto, ma ogni tentativo di avvicinarsi, anche il meno 5 su bomba di Azzaro, vede la risposta di Ruvo. Nei secondi finali Venucci, che dopo gli errori nel primo quarto non sbaglierà più nulla, chiudendo a 30 punti e De Zardo sulla sirena, fissano il meno 5 all’ultimo riposo, sul 68 a 63. Anche in avvio di quarto Piombino non riesce a completare la rimonta, dopo il tre su tre ai liberi di Almansi, per il meno 2, Ghersetti e tre bombe impossibili di Jackson, la ricacciano a meno 9 a 6’ dal termine. Si arriva a meno di 3’ dalla fine con Piombino ancora sotto di 10 punti, ancora fissati da una tripla di Jackson, sembra finita, ma la premiata ditta, Venucci, Piccone,con una bomba delle sua e Berra, fanno un break da 9 a 0, per il meno uno. L’americano di Ruvo riporta i suoi sul più 3 dalla lunetta, sul quarto fallo di Venucci, che però si rifà subito dopo, con una bomba ad alto coefficiente di difficoltà fissando l’84 pari che porterà all’overtime. Supplementare aperto da una bella combinazione Berra/Longo, primo soprasso gialloblu nel match, seguito dagli errori di Ruvo e da 5 punti consecutivi di Piccone per il più 6. Ghersetti rimette in corsa i suoi con la bomba del meno 3, ma arrivano molti errori in attacco e Azzaro dalla lunetta e Berra mettono tre possessi fra le due squadre a poco più di uno dal termine. L’ultimo anelito di ruvo è ancora di Jackson da tre, ma Traini spreca subito dopo una recuperata e Venucci la chiude dalla lunetta, per il 91 a 97 finale. Vittoria meritata per un Golfo che, pur nelle difficoltà, ci ha sempre creduto e non si è mai arreso.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Solbat Piombino 91-97 (19-17, 30-21, 19-25, 16-21, 7-13)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 35 (3/6, 8/18), Mario jose Ghersetti 15 (3/4, 2/5), Gianmarco Leggio 12 (2/5, 2/7), Luca Toniato 10 (5/9, 0/2), Andrea Traini 7 (0/2, 2/7), Giacomo Eliantonio 5 (1/1, 1/1), Lorenzo Galmarini 4 (1/5, 0/0), Marco Contento 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Deri 0 (0/2, 0/2), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 34 10 + 24 ( Lorenzo Galmarini 10) – Assist: 9 ( Luca Toniato , Andrea Traini 3)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 30 (7/8, 4/7), Lautaro Berra 20 (9/14, 0/0), Fabrizio Piccone 14 (1/4, 4/10), Alessandro Azzaro 10 (0/1, 2/5), Lorenzo De zardo 7 (3/4, 0/0), Stefano Longo 6 (3/4, 0/2), Zdravko Okiljevic 5 (1/1, 1/1), Gian paolo Almansi 3 (0/0, 0/0), Mirco Turel 2 (1/3, 0/3), Carlo Cappelletti 0 (0/0, 0/0), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 39 7 + 32 ( Mattia Venucci , Alessandro Azzaro 8) – Assist: 14 ( Mattia Venucci , Stefano Longo 3)

UFF.STAMPA INFO GOLFO PIOMBINO