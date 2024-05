Serie B QF G1 – Jesi in controllo, superata Piacenza

La Bakery Basket Piacenza è di scena al PalaTriccoli di Jesi per gara 1 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. L’approccio alla partita sembra migliore per i padroni di casa, che velocemente si portano sul 7-2. I biancorossi reagiscono con il parziale che vale il -1, e tutti i punti ospiti portano la firma di Rasio. La gara dopo la verve iniziale perde d’intensità, ma due canestri consecutivi di capitan Mastroianni valgono il primo vantaggio Bakery: 9-10 7’. La prima azione ben giocata dai ragazzi di coach Salvemini porta alla tripla dall’angolo di Criconia. L’incontro è comunque equilibrato e al primo riposo si arriva sul 13 pari. La seconda frazione la inizia bene ancora una volta Jesi. Piacenza però tiene la scia con Soviero, che prova alcune delle sue incursioni. Sono tanti gli errori da ambo le parti, e così al 15’ c’è necessità di un timeout. Al rientro i biancorossi costruiscono un’ottima azione per la tripla di El Agbani che infila il pari 19. Gli avversari non ci stanno e piazzano un break di 7-0, interrotto dal recupero con canestro di Criconia.

Il canovaccio della partita non cambia dopo l’intervallo, con Jesi che sembra aver trovato continuità di gioco. La Bakery fa invece fatica, e cosi dopo 4’ di gioco, sul 35-24, la panchina ospite opta per sospendere la gara. Criconia si conquista tre liberi, ma il tassametro per gli avversari corre, tant’è che arrivano a toccare oltre venti punti di vantaggio sul 49-28. Piacenza praticamente riesce a mettere punti solo a cronometro fermo, e questo galvanizza il PalaTriccoli. È il canestro di Soviero che inaugura l’ultimo periodo di gioco. I biancorossi non riescono però a difendere in maniera intensa, concedono troppi spazi a Jesi che non perdona arrivando anche sul +25. Sono ancora Soviero in penetrazione e Bertocco dall’arco a smuovere il tabellone per i viandanti. Con un antisportivo per parte, il parziale raggiunge il 65-45 a poco più di 2’ dal termine. Testa a martedì sera per gara 2 di nuovo in terra marchigiana.

Jesi Academy-Bakery Piacenza 70-52

Parziali: 13-13, 28-21, 49-30.

Jesi: Marulli 12, Sadi, Carnevale 2, Nisi, Malatesta, Valentini 9, Rossi 7, Varaschin 10, Bruno, Casagrande 11, Merletto 7, Tiberti 12. All. Ghizzinardi.

Piacenza: Mastroianni 4, Molinari, El Agbani 3, Bertocco 14, Soviero 10, Rasio 8, Zanetti, Maglietti, Manenti, Criconia 13. All. Salvemini.

Arbitri: Adriano Fiore di Pompei (Na) e Marcello Manco di S. Giorgio a Cremano (Na).

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza