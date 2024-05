Serie B QF G1 – Parte bene la Liofilchem Roseto, Sant’Antimo ko

Play-off, quarti di finale: Gara 1| LIOFILCHEM ROSETO – GEKO PSA SANT’ANTIMO 85-68 (22-7; 10-23; 31-20; 22-18)

ROSETO: Durante 12, Maiga 5, Dervishi 2, Donadoni 9, Guaiana 11, Tamani 6, Mantzaris 11, Klyuchnyk 8, Santiangeli 15, Thioune n.e, Petracca 6. Coach Franco Gramenzi

SANT’ANTIMO: Di Camillo 2, Dri 14, Digno, Gallo 18, Mennella 13, Quarisa 10, Kamperidis 2, Peluso, Ius, Cantone 9, D’Apice, Stentardo. Coach Marco Gandini

Tiri da due Roseto 21/42, Sant’Antimo 18/30. Tiri da tre 11/24, 5/23. Tiri liberi 10/15, 17/20. Rimbalzi 32 (24+8), 35 (27+8)

Buona la prima nei play-off per la Liofilchem Roseto, che nella prima gara dei quarti di finale batte 85-68 la Geko PSA Sant’Antimo. Dopo un avvio super, i biancazzurri pagano un brutto passaggio a vuoto nella seconda frazione. Dopo l’intervallo però i ragazzi di Gramenzi riprendono il controllo della gara e portano a casa il successo nel primo atto della serie.

Il primo punto della gara porta la firma di Mantzaris, che fa 1 su 2 dalla lunetta. Gli ospiti invece si sbloccano con Quarisa, che sigla il primo vantaggio esterno. Roseto però rimette prontamente la testa avanti, volando sul 9-2 dopo poco più di 3’ con le triple di Guaiana e Petracca. Il time-out di Gandini non frena l’assolo dei biancazzurri, a bersaglio anche con Mantzaris da distanza ravvicinata. 11-3 il parziale al 5’. La Liofilchem continua a dominare, allungando sul 18-3, prima di una giocata eccessivamente leziosa che genera il contropiede ospite ed un parziale di 0-4, al quale segue però un errore clamoroso di Quarisa che avrebbe potuto prolungare il momento positivo dei campani. I ragazzi di Gramenzi riprendono così il controllo del gioco e chiudono il primo quarto sul 22-7.

Quarisa e Mennella provano a suonare la carica per la Geko PSA in avvio di frazione, ma Roseto persiste nel tenere ben salde le mani sul match, con il divario che si mantiene sempre al di sopra della doppia cifra. Attorno alla metà del periodo arriva però il solito black-out del quintetto di Gramenzi.

I padroni di casa oltrepassano infatti il 15’ sul 29-19 dopo una tripla di Gallo che assottiglia il gap; il numero 9 ospite si ripete trenta secondi più tardi, riportando dopo diversi minuti i ragazzi di Gandini al di sotto dei dieci punti di distanza. Il momento d’oro prosegue per i campani, che tornano sul -3, fallendo anche la tripla del pareggio: a parti inverse invece Petracca da oltre l’arco sembra sbloccare Roseto a 2’20” dall’intervallo. Non è così perché poco più di un minuto dopo sono appena due le lunghezze di vantaggio per Mantzaris e compagni, che andranno al riposo sul 32-30. Gallo top scorer con 12 punti.

Si riprende con un marchio da sotto di Tamani, gli ospiti ribattono con due liberi di Gallo. Durante in un amen realizza cinque punti, contro i due messi a referto nella prima metà di gioco. Sant’Antimo prova a rispondere colpo su colpo ma capitola quando lo stesso Durante colpisce da tre e dà il la ad un parziale di 8-0 per i biancazzurri, che riportano ad undici le lunghezze di vantaggio. 50-41 al 25’. Il quintetto campano nei minuti successivi riesce quantomeno a rimanere a galla senza però riuscire a riavvicinarsi nel punteggio; così una palla recuperata da Donadoni, che poi realizza in contropiede, costringe Gandini a chiamare time-out al 28’ sul 59-46. L’esito della pausa è deleterio perché genera uno schiaccione di Klyuchnyk ed un paio di extra-possessi che i locali però non sfruttano. Il terzo quarto termina sul 63-50.

Il primo minuto e mezzo dell’ultimo quarto scorre via senza sussulti, se si esclude una stoppata di Tamani. Poi però arrivano due canestri di Gallo, che riportano il divario a nove lunghezze al 32’; niente panico perché la Liofilchem risponde con Donadoni da tre e allunga ancora una volta, con Gandini che prova a salvare il salvabile con un time-out sul 71-56 a 6’32” dalla fine. Il gap aumenta sul 73-57 al 35’.

Roseto questa volta sembra amministrare il vantaggio senza troppi patemi e a 2’ dal termine sono 13 i punti di vantaggio. Il colpo del ko arriva a 100” dalla fine con la tripla di Maiga che vale l’80-66. Il match termina con i tifosi rosetani in festa sull’85-68. Gara 2 in programma martedì alle 20:45 sempre al PalaMaggetti.