Serie B QF G1 – Pielle Livorno cambia marcia nella ripresa, Imola sconfitta

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO fatica (51-56 al 30’), in attesa di un quarto periodo in cui stordisce l’Andrea Costa Imola (break di 28-13), aggiudicandosi il primo atto dei quarti di finale playoff (79-69).

Ragazzi di coach Cardani visibilmente contratti in avvio, ma bravi a rimanere nella scia di Imola con tanti viaggi in lunetta. La serata no al tiro, tuttavia, prosegue anche nel secondo quarto, la Pielle quasi mai riesce a trovare la via del canestro nonostante una buona costruzione e così la prima fetta di gara se ne va sul punteggio di 22-32 in favore degli ospiti (0/17 da 3 per la compagine di casa).

La musica cambia nella ripresa, Chiarini, capitan Campori e Loschi suonano la carica ma dall’altra parte Corcelli e compagni realizzano triple su triple di puro talento, anche da distanze siderali. Siamo all’alba di una quarta frazione in cui la Pielle, finalmente, gioca da Pielle e punisce le ridotte rotazioni imolesi. Finisce 79-69, sotto gli occhi di Rafael Addison, Claudio Bonaccorsi e Matteo Lanza. Martedì gara2, sempre al Pala Macchia, ore 21:00.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Andrea Costa Imola: 79-69

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 14, Chiarini 16, Ferraro, Lo Biondo 9, Diouf 8, Laganà 6, Campori 7, Loschi 9, Pagani 10, Manna ne, Dadomo ne, Cristofani ne. All. Cardani.

ANDREA COSTA: Drocker 15, Corcelli 16, Aukstikalnis 17, Ranuzzi 11, Crespi 5, Marangoni 4, Sorrentino 1, Martini, Bresolin, Ronchini ne. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Guarino di Campo Basso e Valletta di Montesilvano

Parziali: 12-19, 10-13, 29-14, 28-13

UFF.STAMPA PL LIVORNO