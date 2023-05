Serie B QF G1 – Rieti, prova di forza. Vittoria convincente contro Sant’Antimo

La RSR fa sua Gara 1 dominando Sant’Antimo dall’inizio alla fine. Alla fine dei 40 il punteggio è 89-65 e la Serie va così sull1-0. Top scorer di Rieti ancora una volta Riccardo Chinellato con 21 punti, in doppia cifra anche Pagani e Tomasini (12 Punti) e Piccin (10). Appuntamento a lunedì sempre alle 21 per Gara 2.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La apre Pagani con un appoggio, 2-0. Poco dopo Chinellato emula il compagno, 4-0. Inizio di prepotenza da parte di Rieti, bomba di Piccin e parziale di 7-0 aperto. Gloria segna i primi due punti per gli ospiti, 7-2. Bene Sgobba in post a metterne due ma Tomasini ribatte poco dopo, 9-4. Maggio colpisce da tre e la PSA è a -2. Chinellato è preciso dai 5.8, 11-7. Anche Maggio non sbaglia dalla linea della carità, 11-9. Contento invece ma 1/2 ma Chinellato è il più lesto e ne va a mettere due con il piazzato, 14-9. Pagani sfrutta l’assist di Contento e ne mette due, Montanari risponde anche lui con due punti, 16-11. Ancora perfetto Chinellato dalla lunetta, 18-11. Piazza ruba palla e manda Chinellato in contropiede, Thor inchioda a canestro e raggiunge la doppia cifra dopo appena 7 minuti, 20-11. Tre rimbalzi offensivi per Rieti alla fine Paesano la mette dentro, 22-11. Cantone fa 2/2 dai 5.8, 22-13. Piazza ne ruba un’altra e sta volta lancia Mazzotti in contropiede, il #17 non sbaglia, 24-13. Sta volta Piazza va a cercare il bottino grosso penetrando e segnando, 26-13. Two & one di Montanari, 26-16. Sul +10 Rieti, termina il primo quarto.

Il secondo periodo si apre con la puntura del cobra, 29-16. Montanari ne mette due in allontanamento, 29-18. Scali fa 1/2 ai liberi, 29-19. Gran canestro di Montanari, 29-21. Antisportivo di Cantone, Bushati non sbaglia i due liberi, sul possesso successivo Tomasini ne mette altri due, 33-21. Cantone e Pagani ne mettono due a testa, 35-23. Scali resiste alla marcatura di Ceparano e segna due punti, 35-25. Sgobba ne mette due e Sant’Antimo è a -8, Dell’Agnello chiama time-out. Grande azione di Contento, il #10 penetra e ne mette due, 37-27. Due punti per parte, 39-29. Quarisa fa due 1/2 ai liberi consecutivi, 39-31. Gran passaggio di Valente per Chinellato che non sbaglia, 41-31. Poco dopo Chinellato in versione assist per Tomasini, 43-31. Il primo tempo si chiude che lo scippo di Contento e il canestro in contropiede, 45-31

SECONDO TEMPO

I secondi 20′ di gioco si aprono con la penetrazione vincente di Tomasini, 47-31. Fallo su Contento, el diez fa 2/2, 49-31. Quattro punti consecutivi per Sant’Antimo, 49-35. Rieti ribatte con la stessa medicina, 53-35. Sant’Antimo accorcia nuovamente con 4 punti, 53-39. Bomba di Paesano 56-39. Scali fa 1/2 dai 5.8 per due volte consecutive, 56-41. Azione elaborata della RSR che libera Tomasini, 58-41. Montanari ne mette altri due, 58-43. Il #2 partenope si ripete poco dopo, 58-45. Piazza fa il 50% ai liberi, 59-45. Montanari cerca di trascinare i suoi ma Ceparano lo annulla, 61-47

Bomba di Thor, 64-47. Maggio aiutato dal ferro ne mette due, Ceparano spara dall’angolo, 67-49. Assist di Bushati, canestro di Chinellato, 69-49. Scali ruba palla e segna in contropiede, 69-51. 3/3 di Maggio ai liberi, 69-54. Ceparano ne infila due 71-54. Altro antisportivo su Bushati, sta volta il cobra fa 1/2, Fischiati poi due tecnici a Sant’Antimo, Chinellato non sbaglia, e poi Pagani completa l’opera con quattro punti consecutivi, 78-54. Due punti per parte e punteggio sul 80-56. Gloria colpisce da tre 80-59. Tomasini è impeccabile dalla linea della carità 82-59. Gloria anche preciso ai liberi, 82-61. Two & one di Piccin, 85-61. Montanari segna ancora, Frattoni si iscrive al match, 87-63. Ceparano va ad inchiodare, 89-63. Gran canestro di Coralic, 89-65. Termina qui.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PSA SANT’ANTIMO – (parziali: 26-16; 19-15; 16-16; 28-18).

REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 12, Paesano 5, Contento 7, Piccin 10, Valente, Chinellato 21, Mazzotti 2, Piazza 3, Ceparano 9, Pagani 12, Frattoni 2, Bushati 6.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

PSA SANT’ANTIMO: Montanari 18, Vergara, Coralic 2, Scali 9, Quarisa 2, Cantone 4, Sabatino, Maggio 12, Sgobba 8, Gloria 9.Coach: Marco Gandini

ARBITRI: Giambuzzi di Ortona (CH) Settepanella di Roseto degli Abruzzi (TE)

NOTE:

Area Comunicazione RSR