General Contractor Jesi – Bakery Basket Piacenza 80-63 (20-18, 18-15, 16-18, 26-12)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 23 (1/2, 7/11), Edoardo Tiberti 11 (4/6, 0/1), Tommaso Rossi 11 (0/1, 2/6), Roberto Marulli 10 (2/5, 2/2), Lorenzo Varaschin 9 (4/7, 0/0), Santiago Bruno 7 (1/1, 1/6), Daniele Merletto 5 (1/1, 1/3), Antonio Valentini 2 (0/1, 0/0), Joshua Vita sadi 1 (0/0, 0/1), Alessandro Nisi 1 (0/1, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Lorenzo Varaschin 8) – Assist: 15 (Daniele Merletto 4)

Bakery Basket Piacenza: Mattia Mastroianni 13 (2/7, 3/7), Lisandro Rasio 12 (6/17, 0/1), Martino Criconia 10 (2/4, 2/7), Nicolò Bertocco 10 (2/5, 0/2), Lucas Maglietti 8 (1/3, 2/7), Antonio jacopo Soviero 8 (3/5, 0/0), Zakaria El agbani 2 (0/0, 0/2), Luca Manenti 0 (0/1, 0/0), Matteo Zanetti 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 – Rimbalzi: 41 17 + 24 (Lisandro Rasio 15) – Assist: 9 (Martino Criconia 3)



La Bakery Basket Piacenza scende in campo di nuovo al PalaTriccoli di Jesi per gara 2 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Dopo la sconfitta di domenica, i biancorossi di coach Salvemini hanno un piglio diverso e si vede subito. Maglietti inaugura il punteggio dall’arco, imitato da Criconia. Piacenza cavalca il suo numero 3 che dalla media realizza anche il 4-8. Gli avversari reagiscono e impattano, ma Rasio da sotto sigla il 10-12. Qui l’attacco ospite si ferma, con Jesi che prova a prendere il largo con un parziale di 8-0. Interrompe l’emorragia Mastroianni da tre. Il secondo quarto è molto più confuso, e dopo un paio di giri d’orologio a seco è il taglio di Bertocco a sbloccare gli attacchi, che poi col viaggio in lunetta riporta avanti la Bakery (20-22). Due triple Jesi valgono il controsorpasso, con Rasio bravo a segnare il -2. A poco meno di 3’ dall’intervallo la panchina ospite chiede timeout sul nuovo parziale avversario grazie ancora ad una serie di tiri pesanti mandati a segno (36-27). I biancorossi trovano ancora la giusta reazione, e quando Maglietti scippa il pallone serve a Mastroianni l’appoggio del -5 che manda le squadre all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la Bakery infila in rapida successione due canestri nel pitturato con Mastroianni e Rasio. Jesi però non perde continuità in attacco, e quando Maglietti timbra dall’arco è 45-40. Cresce l’intensità, si alza un po’ di nervosismo, e le difese iniziano a lavorare meglio. Piacenza con i liberi, non sempre precisi, e le incursioni di Soviero e Maglietti tiene botta e arriva all’ultimo pit stop con un solo possesso di differenza. Purtroppo la Bakery perde la trebisonda all’alba degli ultimi seicento secondi di gioco. Con un attacco sterile e una serie di perse, Jesi ne approfitta per piazzare il break decisivo e volare sul 68-51 al 34’. Coach Salvemini non ha altra soluzione che interrompere la gara per parlare con i suoi. È Rasio a sbloccare il parziale dei biancorossi, che segna il -18. Ma ormai la partita ha preso la direzione di Jesi, che si porta sul 2-0 nella serie che adesso si sposta poi in Emilia per gara 3, in programma venerdì 10 maggio alle ore 20:30 al PalaBakery, dove si giocherà anche l’eventuale quarto incontro domenica 12 maggio alle ore 18:00. Se necessario, per gara 5 ci si trasferirà di nuovo al PalaTriccoli, con la decisiva palla a due in calendario mercoledì 15 maggio alle ore 20:30.

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza