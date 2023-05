Serie B QF G2 – Rieti bis, sconfitta Sant’Antimo e 2-0 nella serie

Rieti porta la serie sul 2-0 battendo Sant’Antimo anche in Gara 2 in una partita che ha visto Rieti sempre avanti con uno scarto confortevole. Nell’ultimo quarto gli ospiti cercano di riavvicinarsi ma Rieti li rispedisce indietro con tenacia e forza, emblematica la schiacciata con tanto di posterizzazione di Mastrangelo che ha decretato il punteggio finale. Tre i giocatori in doppia cifra: Piccin (16), Mastrangelo (14) e il top scorer di serata, Tomasini con 17 punti a referto. La serie si sposta a Sant’Antimo per Gara 3, venerdì alle ore 20:30.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Maggio spara subito da tre, Pagani apre le marcature per Rieti, 2-3. Tripla di Tomasini, 5-3. Ceparano prima segna da tre e poi inventa per Pagani che non sbaglia, 10-3. Chinellato con il piazzato, una sentenza 12-3. Montanari interrompe il parziale reatino con due punti, 12-5. Bushati entra subito in partita con una bomba, +10 Real. Sgobba non sbaglia dai 5.8, 15-7. Anche Montanari è preciso dalla linea della carità, 15-9. Piccin prima fa 1/2 dalla lunetta, poi ne segna due in mezzo il canestro di Cantone, 18-11. Rieti chiude i primi 10′ in vantaggio di 7.

Dopo un minuto e quindici secondi di mani fredde Sgobba la sblocca a cronometro fermo, Bushati replica in penetrazione, 20-13. Cantone e Gloria riavvicinano a -3 Sant’Antimo. Chinellato ruba palla e manda Piccin in contropiede, Piccio non sbaglia, 22-17. Maggio segna da tre, Chinellato ribatte, 25-20. Tomasini si iscrive alla festa delle triple, 28-20. Cantone sfrutta un errore reatino e tutto solo la piazza, 28-22. Tomasini ne mette altri due, 30-22. Maggio penetra ed indisturbato appoggia, 30-24. Maggio con il 50% ai liberi, 30-25. Perfetto invece Contento, 3/3 e +8 Rieti. Chinellato e Maggio, due punti per parte, 35-27. Two & one di Marco Contento, 38-27. Gloria segna da sotto, Tomasini con la goccia, 40-29. Ancora Gloria, questa volta ai liberi 2/2, 40-31. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Si apre con la tripla di Piccin il terzo quarto, 43-31. Sgobba ne mette due, 43-33. Il Barba ne mette un’altra dai 6.75, Quarisa fa 1/2 dalla linea della carità, 46-34. Maggio fa un gran canestro ma Piccin l’annulla con un’altra bomba, 49-36. Due punti per parte, 51-38. Chinellato ruba palla e va a schiacciare, 53-38. Gloria con il piazzato, 53-40. Un canestro fantascientifico di Tomasini, solo retina, 55-40. Mastrangelo va a colpire dai 6.75, 58-40. +20 reatino con i due punti di Piccin, 60-40. Scali prova a scuotere i suoi con tre punti, ma Matrone va a colpire da sotto, 62-43. Quarisa impeccabile dai 5.8, poco dopo però Mastrangelo mette a segno un gioco da tre, 65-45. Poco dopo Mastrangelo ne fa altri tre, 68-45. Quarisa ne mette due e si chiude il terzo quarto, 68-47.

Valente imbeccato da Ceparano, 70-47. Montanari con orgoglio a segnare due punti, 70-49. Ceparano fa 1/2 ai liberi, Coralic segna da fuori, 71-52. Quattro punti per Sant’Antimo, altra tripla di Piccin, 74-56. Montanari raggiunge la doppia cifra con altri due punti, 74-58. Cantone non sbaglia dalla linea della carità, 74-60. Gloria in post, Sant’Antimo cerca di riavvicinarsi, 74-62. Mastrangelo spegne le speranze campane con una bomba, 77-62. Montanari le tiene vive rispondendo allo stesso modo, 77-65. Scali segue la via tracciata dal compagno, 77-68. Montanari ruba palla e va a segnare il canestro del -7, Dell’Agnello chiama time-out sul 77-70. Freddo Tomasini ai liberi, fa 2/2, 79-70. Mastrangelo distrugge il canestro inchiodando il canestro del +11. Si chiude 81-70 il match.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PSA SANT’ANTIMO 81-70 (parziali: 18-11; 22-20; 28-16; 13-23).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 14, Tomasini 17, Contento 6, Piccin 16, Valente 2, Chinellato 9, Mazzotti, Matrone 4, Ceparano 4, Pagani 4, Frattoni, Bushati 5.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

PSA SANT’ANTIMO: Montanari 15, Vergara, Coralic 3, Scali 8, Quarisa 7, Cantone 6, Sabatino, Maggio 13, Sgobba 6, Gloria 12.Coach: Marco Gandini

ARBITRI: Suriano di Settimo Torinese (TO) e Razzoagli di Rapallo (GE)

NOTE:

