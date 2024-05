Serie B QF G2 – Roseto batte ancora Sant’Antimo ma trema per Durante

Play-off, quarti di finale: Gara 2| LIOFILCHEM ROSETO – GEKO PSA SANT’ANTIMO 81-68 (29-22; 12-19; 23-12; 17-15)

ROSETO: Durante 4, Maiga, Dervishi n.e, Donadoni 7, Guaiana 13, Tamani 13, Mantzaris 16, Klyuchnyk 4, Santiangeli 18, Thioune 3, Petracca 3. Coach Franco Gramenzi

SANT’ANTIMO: Di Camillo n.e, Dri 28, Digno, Gallo 15, Mennella 15, Quarisa 6, Kamperidis 4, Peluso, Ius, Cantone , D’Apice n.e, Stentardo. Coach Marco Gandini

Tiri da due Roseto 17/30, Sant’Antimo 13/22. Tiri da tre 13/34, 7/28. Tiri liberi 8/14, 21/25. Rimbalzi 36 (23+13), 31 (23+8)

In un match per molti versi simile a quello di 48 ore prima, la Liofilchem Roseto batte ancora la Geko PSA Sant’Antimo portandosi sul 2-0 nella serie dei quarti di finale dei play-off che valgono un posto nel prossimo campionato di A2. 81-68 il risultato finale al PalaMaggetti, con il quintetto ospite che anche oggi ha dato del filo da torcere ai ragazzi di Gramenzi, soprattutto con l’esperto Dri, autore di 28 punti. Gara tre venerdì prossimo in terra campana. C’è apprensione però in casa biancazzurra per l’infortunio di Durante, che ha dovuto lasciare anzitempo il campo nel corso del terzo quarto.

Quarisa regala il primo vantaggio agli ospiti, ma Klyuchnyk impatta immediatamente. Roseto mette la testa avanti dopo 1’40” con una tripla di Durante, emulata un minuto più tardi da Guaiana per l’8-2 dei locali. Fra i campani però sale in cattedra Filiberto Dri, che realizza 12 punti nell’arco di due minuti e mezzo, riportando avanti Sant’Antimo: 12-14 il parziale al 5’. Continua lo show di Dri (2/2 e 3/3 da tre), a segno ancora una volta da tre dopo essere lasciato colpevolmente libero dalla difesa biancazzurra: al quarto tentativo da oltre l’arco arriva invece l’errore. La Liofilchem però rimane a galla e poi allunga sul 25-19 con due triple di Santiangeli: time-out Gandini a 1’46” dal termine della frazione. I padroni di casa scappano ulteriormente ed al 10’ conducono 29-22.

In secondo quarto si apre con Mantzaris che serve Donadoni che in solitaria schiaccia per il +9 biancazzurro, mentre a parti inverse è il solito Dri a rispondere. Il greco però continua a prendersi la scena servendo un’altra delizia stavolta a Guaiana, che il 35-24. La Geko PSA fatica terribilmente a trovare un’alternativa offensiva a Dri, affidandosi spesso a conclusioni dalla lunga distanza senza esiti positivi. 38-26 il parziale al 15’. Si sveglia Mennella nelle file ospiti ed è grazie a lui che i ragazzi di Gandini si riportano sul -4 a poco più di 2’ dall’intervallo.

Non basta un time-out chiamato da Gramenzi per invertire la rotta nell’immediato e si torna negli spogliatoi in parità sul 41-41. In doppia cifra nelle fila campane Dri con 19 punti e Mennella con 12.

Si riparte con la prima tripla di Mantzaris, a secco nelle precedenti cinque occasioni; lo imita Petracca, a quota zero a metà gara. Poco dopo arriva però una pessima notizia per Gramenzi, che perde Durante per infortunio. Tornando a quanto accade in campo, la Liofilchem colpisce ancora da tre con Guaiana e Santiangeli: 53-41 e time-out ospite dopo appena 2’27” del terzo periodo. Sant’Antimo prova a reagire ma al 25’ arriva un’altra conclusione vincente da oltre l’arco di Santiangeli, che firma il 56-45. Nei successivi tre minuti il punteggio varia solo in seguito a due liberi di Quarisa, con infrazioni in fase offensiva da ambo le parti. Filiberto Dri torna a colpire da tre e riporta i suoi sul -6 ma Roseto riemerge nel finale e chiude il terzo quarto sul 64-53 con una tripla allo scadere di Donadoni.

Gallo, cresciuto sensibilmente nella seconda parte di gara, firma il -9 in avvio di frazione finale ma la Liofilchem ribatte con Santiangeli. Roseto amministra senza patemi nei minuti successivi, mantenendo costantemente il divario attorno alla doppia cifra. 70-60 al 35’: qualche secondo più tardi Mantzaris inchioda la tripla del +13. Sant’Antimo si affida ancora a Dri e Gallo, che dalla lunetta centrano il bersaglio in soli quattro tentativi su sette a disposizione per il quintetto campano in circa due minuti.

Seppur con un leggero affanno e con diversi errori al tiro, Roseto al 38’ conduce 75-64. Guaiana da tre decreta virtualmente la fine delle ostilità a 1’56” dal termine, con i biancazzurri sul +14. Prima dei titoli di coda e di lasciare il campo a 48” dal suono dell’ultima sirena, Mantzaris mette un altro marchio dalla lunga distanza per il massimo vantaggio sul +15. Il match termina invece sull’81-68. Venerdì gara 3 a Sant’Antimo.