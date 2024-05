Serie B QF G3 – Monologo Piacenza, Jesi spazzata via

La Bakery Basket Piacenza ritorna tra le mura amiche per gara 3 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 contro Jesi. Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del tifoso biancorosso Stefano Ramelli scomparso pochi giorni fa. Pronti via, capitan Mastroianni accende la sfida con due bombe. Criconia e Maglietti segnano in penetrazione, Rasio di forza, ma in campo sono scintille. La panchina ospite ed El Agbani rimediano un tecnico a testa, ma mentre la guardia segna in contropiede il +9, Jesi opta per chiamare timeout a metà frazione. Piacenza gioca con più energia, arriva prima sui palloni e Mastroianni segna dalla spazzatura mentre Rasio fa a sportellate sotto canestro. Bertocco segna in fadeway, Soviero fa un giro in lunetta, e al primo pit stop il divario è quasi immutato. Bertocco inaugura il secondo periodo con la tripla dall’angolo, mentre Manenti dopo aver segnato l’appoggio si vede fischiare un antisportivo. Jesi torna sotto la singola cifra, ma Criconia s’incendia e con 8 punti consecutivi – tra cui una bella serpentina a centro area – la rispedisce a 15 lunghezze. Si scollina il 15’ con la conclusione a bersaglio di Maglietti, e quando torna a segnare anche Mastroianni in reverse è sospensione Jesi. L’atmosfera al PalaBakery si fa calda con il pubblico ad incitare i biancorossi che difendono allo stremo, e che toccano il 50-28 con la tripla di El Agbani.

Alla ripresa delle ostilità Jesi è più viva che mai, e con un parziale di 9-0 in poco più di 2’ di gioco si rifà prepotentemente sotto. Un tecnico alla panchina ospite e la stoppata di Mastroianni cercano di invertire la rotta, con Bertocco che in tap in sblocca la Bakery su azione. Le triple in serie di Maglietti, Bertocco e Rasio ristabiliscono il vantaggio biancorosso sul 65-45. A poco serve la sospensione richiesta dalla squadra avversaria, perché Bertocco spara altre due bombe per il 71-49 al 28’. L’ala biancorossa completa anche un giro in lunetta da 3/3 per il +23. In un tentativo di stoppata gli arbitri fischiano antisportivo a Bertocco, ma ogni velleità di Jesi è respinta dalla tripla sulla sirena del terzo periodo di Soviero. Bertocco ricomincia da dove aveva lasciato: due triple in meno di un minuto e nuovo massimo vantaggio sull’83-57 che costringe gli ospiti a sospendere subito il match. La partita è vorticosa, un turbinio di emozioni aumentate da Manenti che s’iscrive al festival delle triple, e Zanetti bravo a spalleggiare in post basso per il 90-66 del 34’. Piacenza domina a rimbalzo con gli esterni particolarmente attivi. Gli avversari non demordono e provano in tutti i modi a riavvicinarsi, e mettendo a segno 16 punti in poco più di 3’ di gioco accorciano sino al 94-87. Con 1’30” da giocare, è fondamentale il recupero di Maglietti che poi serve in transizione Bertocco per la tripla che gli vale il trentello personale. Con un po’ di pathos, è Criconia dalla lunetta che chiude i giochi. La Bakery si aggiudica gara 3, e allunga la serie. Si scenderà di nuovo in campo al PalaBakery domenica 12 maggio alle ore 18:00.

Bakery Piacenza-Jesi Academy 99-91

Parziali: 25-13, 50-30, 77-57.

Piacenza: Criconia 13, Bertocco 31, Soviero 5, El Agbani 5, Mastroianni 14, Maglietti 7, Manenti 11, Molinari ne, Zanetti 2, Ringressi ne, Rasio 11, Alberici ne. All. Salvemini.

Jesi: Varaschin 6, Malatesta ne, Carnevale 4, Bruno 12, Merletto 5, Valentini 14, Rossi 8, Marulli 15, Tiberti 10, Casagrande 17. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Mariotti di Basiglio (Mi) e Pulina di Rivoli (To).

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero