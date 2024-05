Serie B QF G3 – Non basta un super Gluditis, la DelFes si porta in vantaggio nella serie

In una serata piena di emozioni, la DelFes Avellino fa sua Gara 3 dei quarti Playoff di Serie B Nazionale, battendo al PalaDelMauro la Rucker San Vendemiano col punteggio di 90-83. Ci è voluto un tempo supplementare per piegare la formazione ospite, mai doma e tenuta in vita da un clamoroso Gluditis, letteralmente immarcabile questa sera: 32 punti e 5 assist per il lettone, che, però, non sono bastati ai veneti per uscire vittoriosi in Irpinia, contro una DelFes che ha portato ben cinque giocatori in doppia cifra, capitanati dai 20 punti Vasl, l’uomo che ha chiuso la gara con due triple mortifere nell’overtime. La partita ha vissuto di continui break e contro-break e alla fine l’ha spuntata la truppa di coach Crotti, che adesso è in vantaggio per 2-1 nella serie e avrà l’opportunità di chiuderla domenica sera, quando, sempre al Del Mauro, andrà in scena Gara 4. Ci si aspetta un’altra contesa tiratissima.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Rucker: Calbini, Zacchigna, Gluditis, Cacace, Oxilia

PRIMO TEMPO – Calbini apre le danze con la conclusione pesante, ma dall’altra parte la DelFes piazza un fulmineo break di 11-2 griffato da Verazzo, Bortolin e Nikolic, per portarsi subito sul +6 al 3’ (11-5). Alza l’intensità difensiva la formazione ospite, che concede tiri complicati ad Avellino e, grazie ai punti di Cacace e Gluditis, torna a -1 al 6’ (11-10). Partita molto ruvida e maschia, con gli arbitri costretti a fischiare diverse volte per e l’irruenza delle difese: tornano, però, a segnare i padroni di casa e Fresno, ben coadiuvato da Giunta e Chinellato, porta Avellino a +8 all’8’ (19-11). Di Emidio prova a fermare l’emorragia della Rucker, ma Fresno è in palla e permette alla DelFes di allungare il vantaggio oltre la doppia cifra, divario con cui si chiude il primo periodo (23-13). San Vendemiano non rientra in campo con un piglio diverso e trova due triple in fila da Gluditis e Cacace per il -4, ma è ancora Fresno a far male alla difesa veneta ed al 12’ è 25-19. La DelFes imbriglia gli ospiti in fase difensiva e grazie anche alla sostanza di Chinellato e Carenza torna sopra la doppia cifra di vantaggio: la tripla del numero 24 biancoverde fissa il punteggio sul 33-22 al 15’. Gluditis infila la terza tripla personale, canestro che scuote la Rucker, che rialza prepotentemente i ritmi e piazza un parziale di 0-10, col quale riequilibra completamente la gara sul 33-32 del 18’. Coach Crotti ferma la partita, ma la musica non cambia: San Vendemiano, trascinata sempre dal suo lettone (già a quota 14), passa in vantaggio e va all’intervallo avanti di 3 lunghezze, sul 34-37.

SECONDO TEMPO – Fresno e Vasl a segno per la DelFes, ma dall’altra parte non si ferma più Gluditis, che griffa altri cinque punti consecutivi per il +5 Rucker al 23’ (39-44). Avellino prova ad arginare il lettone trovando punti da Vasl, ma dall’altra parte ci pensa stavolta Di Emidio a far male dalla distanza, per ribadire il +6 esterno al 26’ (46-52). Ancora Di Emidio a far la voce grossa per San Vendemiano, ma gli irpini non mollano e l’ennesima tripla di Vasl vale il -3 al 28’ (51-54). Chinellato trova il pareggio e infiamma l’ambiente, con la DelFes che riesce a tornare davanti nel punteggio grazie ad un gioco da tre punti di Verazzo: alla terza sirena è 56-55. Verazzo si carica la formazione avellinese sulle spalle e riporta i suoi a +4 con due grandi giocate, dall’altra parte la Rucker si affida a Chiumenti per il 62-60 del 33’. Fase molto confusa del match, con le squadre che segnano poco, anche a causa dell’importante posta in palio: soltanto al 36’ un libero di Carenza muove il punteggio (63-60). È ancora Chiumenti a togliere le castagne del fuoco per gli ospiti, che tornano a -1, ma un 2/2 alla lunetta di Vasl riporta Avellino a +3 al 37’ (65-62); Nikolic ritrova la via del canestro, dall’altra parte, però, la Rucker reagisce e con i punti di Cacace e Calbini si riporta in vantaggio a 1’20’’ dal termine (67-68). Si entra nell’ultimo minuto con una girandola di emozioni: tre punti consecutivi di Fresno per il nuovo vantaggio DelFes, ma Gluditis torna a segnare e dalla lunetta pareggia i conti sul 70-70 a 24’’; Avellino ha l’opportunità di vincere la gara, ma la difesa veneta non si fa sorprendere e impedisce a Nikolic di segnare: è supplementare al Del Mauro.

OVERTIME – Pronti via, Verazzo e Nikolic confezionano un break di 7-0 col quale la DelFes griffa il 77-70 del 42’, costringendo coach Carrea al timeout. San Vendemiano si aggrappa ai viaggi in lunetta di Gluditis e Chiumenti, ma quest’ultimo fallisce entrambe le conclusioni, dall’altra parte Vasl sente l’odore del sangue: due triple mortifere dello sloveno tagliano definitivamente le gambe alla Rucker, che, scivola addirittura oltre la doppia cifra di svantaggio: non bastano infatti altri punti di un super Gluditis, che sfonda quota trenta. La DelFes si porta in vantaggio nella serie, è 90-83 il finale dopo l’ultimo canestro di Nikolic.

DelFes Avellino – Rucker San Vendemiano 90-83 DTS

Parziali: 23-13; 34-37; 56-55; 70-70

AVELLINO: Agosto n.e., Basco n.e., Burini, Giunta 4, Vasl 20, Verazzo 17, Carenza 8, Bortolin 6, Nikolic 12, Chinellato 11, Fresno 12. Coach: Crotti.

SAN VENDEMIANO: Zacchigna, Chiumenti 17, Laudoni n.e., Oxilia 2, Gluditis 32, Vettori, Di Emidio 7, Perin, Della Cia n.e, Calbini 13. Coach: Carrea.