Serie B QF G4 – DelFes, è semifinale! La Rucker deve arrendersi al Del Mauro

Una super DelFes Avellino ha battuto questa sera al PalaDelMauro la Rucker San Vendemiano, chiudendo la serie sul 3-1 e qualificandosi, così, alla semifinale dei Playoff di Serie B Nazionale. La formazione irpina ha adoperato una difesa sontuosa per quasi tutto l’arco del match, imbrigliando alla perfezione le bocche da fuoco dei bianconeri: lampanti i 56 punti realizzati dagli ospiti, di cui soltanto 2 dal giocatore bianconero più rappresentativo, ossia Gluditis, che appena 48 ore prima ne aveva messi 32; Oxilia, con 20 punti e 11 rimbalzi, è l’ultimo ad arrendersi per la Rucker, che ha dovuto cedere il passo ad una DelFes che, anche grazie ad un’ottima percentuale dalla lunga distanza (11/22), ha portato ben cinque giocatori in doppia cifra, capitanati da Verazzo (14 punti) e Bortolin (doppia-doppia da 10+11). Stagione, dunque, conclusa per San Vendemiano, mentre Avellino sarà attesa da un prossimo turno sulla carta durissimo, contro la corazzata Pielle Livorno: i toscani, testa di serie numero 1 nel tabellone dei Playoff, sono i favoriti alla promozione in Serie A2, ma la DelFes, che ha già raggiunto un grande risultato, venderà cara la pelle.

STARTING FIVE

DelFes: Vasl, Verazzo, Chinellato, Nikolic, Bortolin

Rucker: Di Emidio, Zacchigna, Gluditis, Cacace, Oxilia

PRIMO TEMPO – Pronti via, è subito la DelFes a prendere le redini del match e, grazie ai primi punti di Nikolic e Verazzo, si porta sul 9-2 al 3’, costringendo coach Carrea ad un prematuro timeout. Complici due falli consecutivi commessi da Cacace, comincia anzitempo la partita di Chiumenti, che si fa subito sentire sotto le plance e permette alla Rucker di tornare subito a -3 al 6’, dopo una tripla di Perin (14-11). Avellino si scontra più volte con la buona difesa veneta, ma riesce a mantenere un possesso di vantaggio all’8, quando il primo canestro di Vasl vale il 16-13. Sul finire di primo quarto, si iscrivono a referto anche Fresno e Giunta, dall’altra parte troppi errori al tiro, con il solo Chiumenti a metterci una pezza: il lungo in canotta bianconera evita una fuga biancoverde e fissa il punteggio sul 22-15 al 10’. La DelFes riprende il gioco sulla falsa riga della del fine primo periodo, trovando punti preziosi pesante da Fresno e, grazie anche alla supremazia fisica sotto canestro di Bortolin, allunga fino al +16 al 13’, contro una San Vendemiano troppo imprecisa (31-15). Vettori griffa cinque punti in fila per riportare in gara i suoi, ma Avellino reagisce e con due triple di Burini si mantiene a distanza di sicurezza al 15’ (37-21); la DelFes comincia a commettere qualche errore di troppo in fase offensiva, mentre la Rucker si affida al proprio centro Oxilia per cercare una nuova rimonta, portandosi a -12 al 18’ (44-32). San Vendemiano prova a rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio, ma dall’altra parte Chinellato non è d’accordo e i suoi due canestri consecutivi valgono il nuovo +15 irpino, divario con cui le squadre vanno all’intervallo (47-32).

SECONDO TEMPO – Gluditis prova a mettersi in ritmo, ma la DelFes trova altri punti da Chinellato: fase di gara in cui la fanno le difese da padrone e il punteggio al 23’ non si discosta dal 49-36 fissato già 2’ prima. La Rucker continua a non trovare il bandolo della matassa in fase offensiva, può dunque approfittarne la formazione di casa, portandosi di nuovo a +15 grazie ad un bel canestro in fadeaway di Vasl: al 26’ è 53-38. È ancora Oxilia a suonare la carica per i suoi e, ben coadiuvato da Zacchigna, riporta San Vendemiano a -11 al 28’, ma la formazione ospite non riesce mai a trovare continuità e la DelFes, seppur con qualche difficoltà di troppo, riesce a chiudere il terzo periodo a distanza di sicurezza, sfruttando appieno l’ultimo possesso che porta in dote la terza di serata di Burini: all’ultima pausa i biancoverdi sono avanti 58-42. In avvio di ultimo quarto Verazzo trova la bomba del +19 per Avellino, dall’altra parte c’è solo un 1/2 dalla lunetta di Chiumenti: coach Carrea, conscio del rapporto tra divario e tempo rimasto, chiama un minuto di sospensione per provare ad organizzare quella che appare ormai una rimonta durissima (61-43 al 32’). Zacchigna trova un facile canestro in layup, ma dall’altra parte Vasl e Fresno mettono a segno le bombe che sanno di definitiva staffa sul match e sull’intera serie: è il 35’, quando la DelFes tocca il +27 e vede nitidamente la semifinale (72-45). Negli ultimi 5’ succede infatti ben poco, con i giocatori che badano a rimpolpare i tabellini personali: i ragazzi di coach Crotti possono festeggiare il passaggio del turno, con passerelle finali anche per entrambi i giovani Alvino dell DelFes. Il risultato finale recita 76-56.

DelFes Avellino – Rucker San Vendemiano 76-56

Parziali: 22-15; 47-32; 58-42

AVELLINO: A. Alvino, S. Alvino, Burini 9, Giunta 4, Vasl 10, Verazzo 14, Carenza, Bortolin 10, Nikolic 8, Chinellato 11, Fresno 10. Coach: Crotti.

SAN VENDEMIANO: Zacchigna 6, Chiumenti 11, Laudoni n.e., Oxilia 20, Gluditis 2, Vettori 5, Di Emidio 7, Perin 3, Calbini n.e. Coach: Carrea.