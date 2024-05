Serie B QF G4 – Faenza regola la Libertas Livorno in volata

Blacks Faenza – Akern Libertas Livorno 61-56 (15-12, 19-20, 15-16, 12-8)

Blacks Faenza: Giovanni Poggi 13 (4/11, 0/4), Luca Galassi 13 (1/1, 3/5), Jessie Begarin 10 (5/7, 0/3), Francesco Papa 9 (0/1, 3/4), Sebastian Vico 7 (2/10, 1/3), Giacomo Siberna 4 (1/2, 0/1), Marco Petrucci 4 (1/3, 0/2), Andrea Pastore 1 (0/1, 0/2), Mitchell Poletti 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Giacomo Siberna 11) – Assist: 17 (Andrea Pastore 5)

Akern Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 12 (3/6, 0/0), Luca Tozzi 11 (3/8, 1/3), Antonello Ricci 9 (0/1, 3/7), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/6), Leon Williams 7 (2/4, 1/4), Andrea Bargnesi 7 (1/8, 1/5), Francesco Fratto 2 (1/3, 0/4), Andrea Saccaggi 1 (0/2, 0/2), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 45 15 + 30 (Luca Tozzi 18) – Assist: 15 (Luca Tozzi, Leon Williams 3)

Prestazione da applausi per i Blacks, che superano la Libertas Livorno guadagnando la decisiva gara 5 in programma mercoledì alle 20.45 a Livorno, dove in palio ci sarà la semifinale. I Raggisolaris giocano una gara di grande carattere e di lucidità, in cui tutti danno un decisivo contributo, non facendo sentire l’assenza di Poletti, out per l’infortunio al polpaccio di gara 3. Fondamentale è stata ancora la spinta di un PalaCattani bollente e vestito a festa con un vero spettacolo sugli spalti.

I Blacks iniziano con il giusto atteggiamento soffrendo però Fantoni sotto canestro, ma ci pensa Poggi a regalare l’11-10 iniziando la sua sontuosa partita in attacco (7 punti per lui nel primo quarto e 13 totali) e in difensa (8 rimbalzi) poi è Vico a segnare il canestro de l5-12 del primo riposo. I Raggisolaris sono in fiducia e a suon di triple firmate da Galassi toccano in quattro occasioni il vantaggio in doppia cifra, ma sul 34-24, Livorno piazza un break di 8-0, arrivando all’intervallo sotto 32-34. La brutta notizia del primo tempo sono però i tre falli di Papa e di Poggi.

Questo scatto della Libertas riporta il match sul copione già andato in scena nelle prime tre sfide ed infatti inizia una lotta punto a punto dove prevalgono le difese. Faenza prova l’allungo sul 48-44, ma viene subito ripresa. Ci pensano allora Papa con due triple pesantissime per il 55-48 e una grande difesa che concede i primi punti soltanto dopo 5’ del quarto. Il problema è che Faenza non approfitta delle basse percentuali degli avversari e si trova avanti soltanto 55-50. Galassi dalla lunetta firma il 57-50, Ricci accorcia per il 57-53, e Poggi e Siberna conquistano liberi preziosi, trasformati in quattro punti per il 61-53. Livorno sbatte contro la difesa romagnola e così i Blacks possono gestire il cronometro e il vantaggio fino alla sirena finale.

Luca Del Favero