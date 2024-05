Serie B QF G4 – La Bakery impatta la serie, Jesi forzata a gara cinque

La Bakery Basket Piacenza è di nuovo tra le mura amiche per gara 4 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 contro Jesi. Come nella partita precedente, è capitan Mastroianni a suonare la carica con 5 punti di fila. Gli avversari però approcciano bene e mettono il naso avanti. Maglietti segna in penetrazione, Rasio fa a sportellate nel pitturato, ma Jesi allunga sul +10 prima che ancora il play rubi e timbri dall’arco (11-18). In generale si tira tanto ma si segna poco da ambo le parti, e sono i liberi che permettono alla Bakery di accorciare lo svantaggio alla prima sirena corta. Rispetto a gara 3 è un’altra sfida, e si vede dalla maggiore incisività di Jesi, che sfrutta un paio di dormite difensive biancorosse per ritrovare il +10 sul 22-32 al 15’. Non bastano la tripla di Manenti e la serpentina di Soviero per reggere l’urto. Tante comunque le conclusioni dei ragazzi di coach Salvemini che vengono letteralmente sputate dal ferro. Maglietti spinge sul gas, Rasio fa la voce grossa in area, Mastroianni colpisce dall’angolo, e in un batter d’occhio è 35 pari, con Criconia che stoppa e va in lunetta per il vantaggio biancorosso: partita rivoltata come un calzino, e inerzia per il Piacenza che chiude il primo tempo con la penetrazione di Soviero.

Al rientro dagli spogliatoi le triple di Criconia ed El Agbani raddoppiano il vantaggio Piacenza dell’intervallo. La Bakery difende anche, sporca i palloni e ancora El Agbani infiamma il pubblico con un’altra bomba, non è da meno Mastroianni che costringe gli ospiti al timeout sul 51-41 al 24’. La partita si gioca anche sui nervi, e non potrebbe essere altrimenti una gara 4 dei playoff. Si arriva all’ultimo minuto del terzo periodo che si è segnato solo 2 punti, in generale. Manenti s’inventa una piroetta che sulla sirena dà il +8 ai biancorossi. Soviero in penetrazione e Maglietti da tre firmano un altro vantaggio in doppia cifra. Jesi tenta di ricucire, ma la Bakery difende come un’ossessa e ancora i canestri dei due playmaker mantengono avanti i locali sul 65-53 a 3’ dal termine. Con il tecnico fischiato a Rossi e il canestro di Rasio di energia, Piacenza entra nell’ultimo giro d’orologio sul 71-58, ritoccando il massimo vantaggio.

Bakery Piacenza-Jesi Academy 71-61

Parziali: 15-18, 39-35, 53-45.

Piacenza: Criconia 5, Bertocco 2, Soviero 10, El Agbani 6, Mastroianni 14, Maglietti 14, Civetta ne, Manenti 6, Molinari ne, Zanetti 4, Ringressi ne, Rasio 11. All. Salvemini.

Jesi: Varaschin 6, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 9, Merletto 11, Valentini 1, Rossi 8, Marulli 13, Tiberti 13, Casagrande. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Luchi di Prato (Po) e Rinaldi di Livorno (Li).

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza