Serie B QF G4 – Piombino sfoggia una grande gara e impatta la serie con Ruvo

Solbat Piombino – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 75-67 (19-16, 17-19, 17-15, 22-17)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 25 (6/9, 3/9), Fabrizio Piccone 17 (1/7, 5/8), Alessandro Azzaro 7 (2/5, 1/3), Lorenzo De zardo 7 (2/6, 0/2), Mirco Turel 5 (1/2, 1/7), Lautaro Berra 4 (2/3, 0/0), Stefano Longo 4 (2/4, 0/2), Zdravko Okiljevic 4 (0/2, 1/1), Carlo Cappelletti 2 (1/3, 0/1), Gian paolo Almansi 0 (0/1, 0/0), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 43 15 + 28 (Alessandro Azzaro 9) – Assist: 14 (Mattia Venucci 4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 24 (3/8, 6/12), Lorenzo Galmarini 11 (5/6, 0/0), Marco Contento 9 (2/5, 1/6), Giacomo Eliantonio 8 (1/1, 1/1), Andrea Traini 5 (0/0, 1/5), Luca Toniato 4 (2/2, 0/3), Gianmarco Leggio 4 (0/2, 0/2), Mario jose Ghersetti 2 (1/1, 0/1), Armin Mazic 0 (0/0, 0/1), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Luca Toniato 6) – Assist: 10 (Lorenzo Galmarini , Marco Contento , Andrea Traini 2)

Incredibile Golfo, per la seconda volta, ferma uno degli attacchi più forti dell’intera categoria, sotto i 70 punti. Gestendo i ritmi della gara, il fatturato offensivo cresce di quel tanto che basta per vincere, con un alto numero di possessi, frutto delle recuperate, ben 10 e del controllo dei rimbalzi, 46 a 36 con 17 offensivi. I gialloblu davanti ad un palazzetto davvero incandescente, forniscono così una prestazione eccezionale e si regalano un viaggio premio a Ruvo.

Una squadra che ha dimostrato un grandissimo cuore, contro una Ruvo che non molla fino ai minuti finali, contro il fenomeno Jackson, non trema mai, nemmeno quando i pugliesi mettono la testa avanti. Partita che fin dai primi minuti ripropone una grandissima intensità difensiva da entrambe le parti, ma Piombino trova una chiave per scardinare la difesa di coach Rajola, è un Venucci in formato de luxe, che nel primo quarto segnerà 16 punti, consentendo ai gialloblu di toccare il massimo vantaggio di più 9, sul 19 a 10, ma nei 2’ finali del quarto, Ruvo riduce subito il divario, andando sul 19 a 16 al primo riposo. L’avvio di secondo quarto, è favorevole a Ruvo che si affida al suo americano e trova dalla panchina canestri importanti, da uno che le retine piombinesi conosce bene, Eliantonio. Grazie a loro due, con un break di 10 a 0 in 2’, gli ospiti ribaltano il meno 5, andando sul 21 a 26. Coach Cagnazzo decide allora che è il momento di parlare ai suoi e chiede il timeout. Il rientro è positivo e sblocca l’impasse Piccone, che in questa gara, ritroverà quella precisione al tiro da tre che lo aveva contraddistinto, con un ottimo 5 su 8. È ancora lui, dalla distanza, dopo un lungo botta e risposta fra le due squadre, a riavvicinare i gialloblu a meno uno e nel finale a mettere il canestro del sorpasso, per il 36 a 35 al riposo lungo. A riaccendere subito il pubblico, dopo la pausa caffè, ci pensa Azzaro, che ruba palla e va a inchiodare la schiacciata. Ma il gesto atletico del siciliano non stronca il morale dei viaggianti, che trovano in Galmarini un alternativa a Jackson e approfittando dei falli di Berra, servendolo spesso, per l’uno contro uno sotto canestro. Dopo un’altra bomba di Piccone, per il più 4 Golfo, è proprio il lungo ex Pino Dragons a chiudere un parziale di 6 a 0, che riporta avanti Ruvo di 2. In un continuo botta e risposta, Venucci, Berra e un Turel, che pur sbagliando troppo al tiro, lotta e conquista preziosi rimbalzi offensivi, danno il nuovo vantaggio a Piombino. Nel finale di quarto, un bel canestro in scorribanda di Cappelletti da il più 5, ma Contento, dalla lunetta fissa il 53 a 50 all’ultimo riposo. È ancora l’esterno pugliese, in avvio di quarto finale, a firmare il meno uno, ma De Zardo con un entrata prepotente e Piccone, da tre, riallontanano la minaccia. Come aveva fatto in gara tre, Jackson, prova a caricarsi la squadra sulle spalle e risponde colpo su colpo ai canestro gialloblu, bomba del meno 4 in risposta a quella di Venucci al minuto 34, ancora bomba del meno 6, dopo il canestro di Venucci e la bomba di Okiljevic, al minuto 36. Ma poco dopo, Turel trova la sua prima soluzione vincente dalla distanza e quando, dopo un’altra recupero, Azzaro schiaccia per il più 11 a 3’ dalla sirena, il Palatenda impazzisce di gioia e nell’aria si sente profumo di vittoria. La pietra tombale su Ruvo la cala Piccone, con una bomba di tabella da distanza siderale, per il più 12, a poco più di 2’ dal termine. Gli ultimi minuti Piombino gestisce agevolmente la vittoria, finisce 75 a 67 e scoppia la festa del popolo piombinese. Incredibile, ma vero, si va a gara 5 e il sogno del Golfo prosegue ancora.

UFF.STAMPA INFO GOLFO PIOMBINO