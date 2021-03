Serie B – Ragusa chiude la prima fase con una vittoria su Torrenova

Ultima giornata della regular season del campionato di basket di Serie B e la Virtus Kleb Ragusa ospita tra le mura amiche del Pala Padua la Fidelia Torrenova. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nella scorsa gara e cercano un riscatto che porti due punti importanti per la classifica.

Il primo canestro è della Virtus Kleb Ragusa dalla linea della carità per mano di Chessari. Il Torrenova parte subito in velocità trovando una tripla con Galipò a cui risponde dopo qualche secondo Sorrentino con due triple che mettono subito distanza. Ragusa in questi primi minuti vuole subito dimostrare di voler a tutti costi pilotare la partita. Ma i torrenovesi non si fanno trovare impreparati e con azioni fluide e dinamiche sotto canestro bussano subito alle spalle dei locali. Ma i ragusani proseguono la loro corsa con Iurato che su assist di Chessari esce dal pitturato e trova tre punti seguito da Ianelli che in un’azione solitaria realizza penetrando senza difficoltà in area ospite. Gloria prova a divincolarsi sotto le plance riuscendo a realizzare ma Salafia, Iurato e Mastroianni riescono con i loro punti a tenere la propria squadra avanti.

Il secondo periodo si apre con un’azione ben costruita sotto l’arco di Stefanini. Il Torrenova prova a accelerare i ritmi ma i ragusani smorzano i loro entusiasmi con Salafia e Iurato che dall’area è indomabile. Passano minuti interminabili in cui il canestro rimane inviolato. Entrambe le difese diventano più coriacee e non permettono di acquisire punti sul tabellone. Ci pensano Bolletta da una parte e Ianelli dall’altra a smuovere il punteggio. Ma poi Sorrentino con una tripla ben piazzata permette ai propri di aumentare il break. La Fidelia Torrenova a questo punto non riesce più a reagire e coach Condello chiama

time-out per riorganizzare le idee dei propri giocatori ma si va negli spogliatoi con il Ragusa a +20.

Al ritorno dal riposo lungo i peloritani sembrano rinvigoriti. I ragazzi di coach Condello riescono in pochi minuti a recuperare terreno grazie a ottime intuizioni di Bolletta e Klanskis che con estrema lucidità portano i propri ad avanzare sul tabellone. Coach Bocchino chiama time-out per mettere ordine negli schemi dei suoi giocatori. E cosi con una tripla dall’angolo di Mastroianni i ragusani rialzano la china e interrompono la striscia positiva degli ospiti. Si ristabiliscono gli equilibri che si erano instaurati prima dello scadere del secondo quarto. Mastroianni e Ianelli a suon di triple fanno aumentare il break tra le due compagini di gioco. Il Torrenova con Klanskis prova una timida ripresa ma gli iblei spengono ogni tipo di azione offensiva.

L’ultimo quarto il Torrenova cerca in tutti i modi di rimediare all’ampio svantaggio sul tabellone. Bolletta si fa più incisivo sotto le plance così come Klanskis. Dall’altra parte però si prosegue spediti senza mai guardarsi indietro. Canzonieri si rende protagonista di giocate ben costruite che risultano letali per gli ospiti. Tutta la squadra iblea si chiude a riccio non facendo mai penetrare i peloritani e nel contempo avanzano compatti verso l’area avversaria portando punti al proprio forziere. Nonostante la ritrovata compattezza degli ospiti i ragusani controllano il punteggio e chiudono il match a +18.

« È stata una bella prestazione – commenta a caldo coach Bocchino – che ha portato ad una bella vittoria. In settimana abbiamo lavorato alacremente per farci trovare preparati. La gara l’abbiamo sempre controllata sin dall’inizio e questo ci ha permesso di arrivare alla fine con un break importante. Sono contento della difesa dei miei giocatori perché non hanno permesso agli ospiti di esser letali sotto canestro. Adesso pensiamo già alla prossima fase. Incontreremo squadre dell’altro girone che non consociamo ed è per questo che la nostra attenzione deve essere massima».

VIRTUS KLEB RAGUSA – FIDELIA TORRENOVA: 77 – 59

Parziali: 21-10; 44-24; 58-44

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 1, Dinatale ne, Idrissou, Ferlito ne, Simon, Sorrentino 13, Ianelli 15,

Canzonieri 10, Iurato 14, Salafia 6, Mastroianni 16, Stefanini 2

Coach Bocchino

FIDELIA TORRENOVA

Ferrarotto, Galipò 16, Mazzullo, Gloria 10, Bolletta 8, Klanskis 10, Perin 8, Saccone ne,

Di Viccaro, Lasagni 7

Coach Condello

Arbitri: Fusaro – Gurrera

Piero Burrugano

Ufficio Stampa Virtus Kleb Ragusa