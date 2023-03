Serie B – Ragusa vince il derby contro Capo d’Orlando

Nella cornice di un PalaPadua gremito, il duo Sorrentino-Ianelli porta la Virtus Ragusa a vincere il derby siciliano contro Capo d’Orlando dopo una partita tiratissima.

La partita inizia contratta per entrambe le squadre e per più di un minuto di gioco, nessuno segna. Rompe il ghiaccio Sorrentino, con un tiro dalla distanza, cui seguono 2 punti di Gaetano, mentre Capo d Orlando sta a guardare. Dopo 2 lunghi minuti di astinenza si sblocca anche la squadra ospite, prima con 4 punti consecutivi di Collovì poi con i due liberi di Baldassarre ; il campo comincia a scaldarsi e il gioco è veloce da ambo le parti.

Il primo quarto di caratterizza per un sostanziale equilibrio fra le due squadre e chiude 19-18, ma Sorrentino è in tiro !

Sostanziale equilibrio anche nei primi minuti del secondo quarto dove vanno a canestro Gaetano e Ianelli da una parte e Laganà e Baldassarre dall’altra. Sale in cattedra Cuffaro e ne mette 5 consecutivi, operando il primo sorpasso 28-35. Capo d’Orlando tenta di mettere distanza ma capitan Sorrentino, indemoniato, con sette punti consecutivi tiene i suoi attaccati alle costole degli avversari. Il quarto viene chiuso da uno splendido Assist di Ianelli che serve Zanetti sotto canestro. Siamo 38-39.

Il periodo lungo di riposo sembra avere ricaricato le energie della squadra di casa che va a segno con Ianelli, Sorrentino, Calvi e Chessari, lasciando CdO indietro di 7 caselle. I ragazzi di coach non ci stanno e piazzano 4 triple consecutive. Fortunatamente Ianelli mette una bomba anche lui, ricucendo in parte il divario . 59-62 il punteggio alla fine del terzo quarto.

Nel quarto periodo, un’altra bomba di Ianelli permette alla Virtus di riagganciare CdO, ma la parità dura poco perché risponde Laganà, anche lui con un buon tiro dalla distanza.

Ancora un botta e risposta Ianelli Laganà che non permette a nessuna delle due squadre di costruire vantaggi consistenti, anche se CdO sta avanti di 4 punti. Una bomba di Sorrentino, due tiri liberi impeccabili dello stesso, una bomba di Ianelli e altri due tiri liberi a segno e la Virtus ribalta il punteggio mettendosi sopra di 7 lunghezze: 82-75.

Due palle perse consecutive e la Virtus e una CdO mai doma, rischia di compromettere il ben fatto. Fortunatamente, Ianelli prima e Simon immediatamente dopo, aggiungono 6 punti al forziere e la partita si chiude 89 a 85.





Le parole di coach Bocchino: innanzi tutto permettetemi di dedicare questa vittoria ai nostri sponsor ed al nostro pubblico, oggi più che mai presenti. In ordine alla partita, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi che si sono battuti contro un’ottima squadra, giocando intensamente e di carattere. In particolare, poi, sono contento di avere recuperato Cassar, utilizzato con parsimonia in partita ma decisivo quando era in campo; sono contento dell’ottima prestazione, a tutto tondo, di Ianelli e Sorrentino; del contributo che giorno dopo giorno ci sta dando Calvi; sono contento di Simon che con determinazione ha messo l’ultima tripla, pesantissima.

Adesso, ci concediamo un giorno di riposo e poi tutti concentrati per la prossima sfida contro Brianza

Ianelli 29, Sorrentino 28, Chessari 10, Gaetano 7, Calvi 5, Cassar 5, Simon 3, Zanetti 2, Epifani 0, Festinese 0, Valenti n.e.