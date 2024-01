Serie B – Ravenna vince il derby contro Faenza

Il PalaCosta si veste a festa per il primo appuntamento del Basket Ravenna nel 2024. L’occasione è ghiotta visto che va in scena il derby tra l’OraSì e la Raggisolaris di Faenza che chiudono così con il botto il loro girone d’andata.

Cori per il ritorno di Lotesoriere che viene premiato con una maglietta dai Leoni Bizantini che gli dedicano anche uno striscione. Gli stessi tifosi poi srotolano la mega bandiera giallorossa che copre tutta la tribuna e danno idealmente in questo modo il via al match.

Le squadre partono con i quintetti classici.

Subito difese arcigne per entrambe e i canestri diventano così molto piccoli da centrare. Ravenna perde qualche pallone di troppo e i Blacks, dopo 3’30”, provano l’allungo ma in difesa Ravenna non molla niente. 6-9 dopo 4’40”. Bedetti è indemoniato, recupera 3 palloni in un’azione: alla fine mette i due liberi dell’8-9. Bernardi alza la difesa e i faentini faticano a far girare la palla. Tommasini a 2’50 dalla fine del 1° periodo segna il 9-13 quando entra in campo Panzini per Dron. Nikolic segna in entrata e poi serve un assist a Onojaife per il 13-13 finale del primo quarto. Otto rimbalzi per entrambe le squadre nella frazione con Ravenna che tira 5/12 dal campo e Faenza 6/14.

All’inizio del secondo quarto spara Panzini da 3 e la mette: 16-13. Alza la difesa anche Lotesoriere e in poche azioni i Blacks, grazie a due triple di Galassi, vanno sul 16-21 quando sono trascorsi 2’11”. Il time-out di Bernardi porta frutti e Ferrari segna da 3 ma poi Poggi riporta i suoi a 6 punti di vantaggio. Nikolic punisce in avvicinamento e dopo 14′ di gioco siamo sul 21-25.

Altra grande difesa di Ravenna che perde però palloni in attacco (8) non concretizzando un’energia difensiva pazzesca.

Dopo 5’10” l’OraSi regala ai suoi tifosi un’ azione a tre bellissima, con schiacciata finale di Ferrari su assist di Onojaife (al terzo assist nel match). A meta del 2° periodo Ravenna ha 9/20 dal campo (2/6 da 3) contro il 10/21 (2/10 da oltre l’arco) dei Blacks. 23-25 a 4’10” dal termine e Panzini buca la difesa portando il 25 pari. Restelli sbaglia da 3 ma Bedetti strappa il rimbalzo e assiste per Ferrari: 27-25. Replica Tomasini da 3 per il 27-28.

Partita equilibratissima con i giallorossi che portano spesso i manfredi a tirare allo scadere. A 2’18” dall’intervallo lungo, altra azione corale dei ravennati con Panzini per Onojaife che scarica a Ferrari per l’affondata, portando a 4 gli assist del centro di Bernardi e il punteggio sul 29-28. Doppio play in campo per i giallorossi ma Faenza replica e con un assist di Vico per Poggi e si va sul 31-34 dopo 19’05” complessivi di gioco.

A 26″ dal termine del quarto Dron si inventa una tripla che porta il punteggio sul 34 pari che accompagna le squadre negli spogliatoi. Sono 10 le palle perse di Ravenna solo 5 quelle della Raggisolaris mentre, sotto le plance e al tiro, i due team si equivalgono. Ferrari con 9 e Bedetti con 8 punti (+ 6 rimbalzi ) sono i migliori realizzatori per l’OraSi, Tomasini con 9 e Poggi con 8 i piu prolifici per Lotesoriere.

La terza frazione inizia con una imperiosa palla rubata e schiacciata in contropiede di Onojaife del 36-34. Siberna però la mette da 3 , Vico ruba palla e lancia il contropiede di Aromando per il nuovo +5 dei Blacks (36-41) dopo poco più di 2 minuti dell’inizio della frazione. Il break viene interrotto da Bedetti in appoggio a canestro. Ancora il capitano giallorosso con il suo 12simo punto riporta l’OraSi sul -1. Dopo 3’50’ Nikolic sfrutta il mis-match con Vico e conduce avanti i suoi sul 42-41. Replica Galassi con un jumper: 42-43.

A 3’47” dal termine del 3° periodo, un libero (su due) di Tomasini fissa il punteggio sul 42-44. Ancora doppio play per coach Bernardi: Dron attacca forte e regala un assist per Onojaife che realizza e subisce fallo riportando Ravenna pari e poi sul +1 dopo aver convertito l’aggiuntivo (45-44). Tomasini da 3 per il 45-47. Esce Nikolic per una ditata subita ed entra Ferrari che fa 1/2 ai liberi a 2’35” dalla fine, poi recupera palla per l’ assist di Dron che arma la bomba di Panzini: 49-48. Ancora Dron con un 2+1 e Bedetti da 3, interrotti da una realizzazione da 2 di Vico, fissano il 53-49. Pastore da 3 punti accorcia sul 55-52 che diventa 56-52 alla fine del quarto dopo un libero di Bedetti e un appoggio a canestro di Poggi allo scadere del tempo.

Il quarto periodo inizia con la tripla di Panzini. Dron attacca l’area e subisce l’ennsimo fallo. Magia di Nikolic per il 61-54 dopo 1’36”. Dopo il time-out di Lotesoriere , Papa ne mette 2 dal centro dell’area poi replica De Gregori imbeccato da Panzini: è un 2+1 che porta l’OraSi sul +8 (64-56), dopo 32′. Ancora liberi per De Gregori che trasforma il 2/2 per il +10 giallorosso a 7’25” dalla fine. Un indiavolato Dron attacca ancora il canestro e ne mette altri 2 (68-56). Pressing dei Blacks che a 5’30” dal termine con la tripla di Papa tornano a -8 (68-60). Panzini mette due liberi e, dopo poco, una tripla da 9 metri che sigla il 73-60 e fa esplodere il PalaCosta. Time-out sul 75-64 a 3’30” dalla fine con l’OraSì che arriva al rush finale con tutta l’inerzIa mentre Faenza sembra scarica. Vico in lunetta fa 2/2 e si torna sul 75-66 a poco piu di 3′ dalla fine. Ancora una difesa asfissiante dei ragazzi di Bernardi e la Raggisolaris a 2’21” non riesce a tirare entro 24″ con il punteggio fermo sul 75-66. Nikolic appoggia il 77esimo punto a 1’40” dal termine e forse la chiude qui: Papa ci prova ancora ma Dron dalla lunetta chiude i conti. Finisce 79-71 e Ravenna festeggia questa vittoria meritata e voluta con tutto il cuore. Il pubblico applaude e ringrazia per lo spettacolo e per l’impegno messo in campo dei suoi beniamini.

L’OraSi raggiunge la Raggisolaris a 18 punti e chiude il girone d’andata con un importante record di 9 vinte. What else?

Tabellini:

OraSì Ravenna – Blacks Faenza 79-71 (13-13, 21-21, 22-20, 23-17)

OraSì Ravenna: Bedetti 16 (5/7, 1/1, T.L. 3/6), Panzini 16 (1/2, 4/6, T.L. 2/2), Nikolic 12 (6/9, 0/2), Dron 10 (1/2, 1/3, T.L. 5/6), Ferrari 10 (3/4, 1/1, T.L. 1/2), Onojaife 7 (3/5, 0/0, T.L. 1/1), De Gregori 7 (2/4, 0/0, T.L. 3/3), Restelli 1 (0/0, 0/3, T.L. 1/2), Paolin 0 (0/0, 0/0), Allegri N.E., Laghi N.E., Guardigli N.E.

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Bedetti 7) – Assist: 15 (Onojaife 5)

Blacks Faenza: Papa 16 (5/6, 1/2, T.L. 3/4), Tomasini 13 (2/2, 2/4, T.L. 3/4), Poggi 11 (4/5, 0/1, T.L. 3/4), Galassi 10 (1/2, 2/6, T.L. 2/2), Vico 8 (3/9, 0/2, T.L. 2/2), Aromando 5 (2/4, 0/0, T.L. 1/2), Siberna 5 (1/1, 1/1), Pastore 3 (0/2, 1/3), Petrucci 0 (0/0, 0/5), Naccari N.E.

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 22 7 + 15 (Siberna 6) – Assist: 11 (Vico, Petrucci 3)

uff.stampa orasì ravenna