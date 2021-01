Serie B – Real Sebastiani Rieti giocherà al PalaSojourner

SSD Real Sebastiani Rieti comunica che in data odierna è stato sottoscritto un accordo con la società Npc Rieti per l’utilizzo dell’impianto sportivo PalaSojourner in occasione delle sole gare casalinghe della stagione agonistica 2020/2021. Si precisa, altresì, che nel caso in cui i calendari delle due società dovessero avere delle contemporaneità, sarà cura della scrivente anticipare lo svolgimento dell’incontro dandone preventivamente evidenza alla società che detiene la gestione dell’impianto.

L’esordio al PalaSojourner è previsto per domenica 31 gennaio p.v. alle ore 18 contro la società Meta Formia in occasione della seconda giornata del girone di ritorno della prima fase del campionato nazionale di serie B (gir. D1).

“Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere al presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, il suo vice Andrea Sebastiani e ai dirigenti preposti, oltre all’amico, nonché consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati per il buon esito della trattativa, in qualità di mediatori tra le parti. In qualità di azionista di maggioranza della società, manifesto tutta la mia soddisfazione per aver avuto modo di riportare la Sebastiani laddove merita di giocare”. Queste le dichiarazioni di Roberto Pietropaoli.

–

Ufficio Stampa Real Sebastiani Rieti