Serie B – Real Sebastiani, ok all’overtime: a Ferentino battuto Sant’Antimo

SSD Real Sebastiani Rieti vince col punteggio di 98-93 dopo un tempo supplementare, lo scrimmage contro la Geko PSA Sant’Antimo sul parquet di Ferentino. Chiusi in vantaggio i primi tre quarti di gioco, nell’ultima frazione la formazione di coach Alex Righetti subisce il ritorno dei partenopei e sull’88-88 si va all’overtime. Nei cinque minuti aggiuntivi, la Real Sebastiani Rieti è più lucida degli avversari e riesce ad ottenere la seconda vittoria pre-campionato dopo quella di due settimane fa contro San Severo.

Miglior realizzatore della serata, per la Real Sebastiani Rieti il duo Ndoja-Diomede (16 punti ciascuno), complessivamente sono stati sei i giocatori in doppia cifra. Per Sant’Antimo ottima prova di Vangelov, che con 27 punti è il miglior realizzatore del quintetto campano.

“E’ stata una partita molto intensa e piuttosto dura contro una squadra che gioca una pallacanestro fisica. Un test importante per entrambe, con molto agonismo e molta intensità in campo, che di questi tempo non è per niente scontato, però siamo soddisfatti perché poter fare gare del genere ci consente di acquisire una maggior fiducia in noi stessi e capire esattamente dove dover migliorare per arrivare alle prime gare ufficiali nella miglior condizione”. Queste le parole di coach Alex Righetti a fine gara.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI-GEKO PSA SANT’ANTIMO 98-93 d.1t.s. (parziali: 25-21, 44-40, 69-67, 88-88)

REAL SEBASTIANI RIETI: Bagnoli n.e., Bottioni 10, Cacace 4, Casini 15, Cena 13, Diomede 16, Drigo 4, Di Pizzo 2, Di Poce n.e., Loschi 12, Misolic, Ndoja 16, Provenzani 6. Coach: Righetti.

GEKO PSA SANT’ANTIMO: Ratkovic 3, Carnovali 3, Milosevic 11, Cantone 11, D’Aiello, De Meo 2, Vangelov 27, Sergio 16, De Marca 2, Quaranta, Dri 11, Trapani 7. All.: Patrizio

