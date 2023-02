Serie B – Real Sebastiani Rieti con una ripresa magistrale, Ancona al tappeto

La RSR vince anche ad Ancona, con il punteggio di 67-82, e mantiene la sua imbattibilità esterna. Gara equilibrata nel primo tempo ma che nel terzo quarto ha visto la sua sliding doors con gli amarantocelesti che hanno piazzato un parziale di 8-26. Ultimo periodo di pura gestione e Rieti mette a referto la tredicesima vittoria consecutiva. Altra ennesima prestazione monstre di Chinellato che ne fa 23 ed è, senza alcun dubbio, il mattatore di questa gara. La Sebastiani tornerà a giocare domenica in casa contro Empoli.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Inizio equilibrato, due canestri per parte e dopo 1′ e 30” siamo sul 4 pari. Bomba di Panzini ed i due appoggi di Pagani e Tomasini, 7-8. Bedin porta momentaneamente avanti i dorici ma Contento e Tomasini firmano il controsorpasso, 9-12. La gara continua ad essere estremamente equilibrata, tripla di Ambrosin e canestro di Giombini, risponde Chinellato, 14 pari. Paesano sbaglia e lancia il contropiede di Ciribeni, 16-14. Parziale di 7-0 anconetano, 19-14. Piccin lo spezza con una tripla arrivata al termine di una bellissima azione, 19-17. Paesano sfrutta l’invito di Bushati e impatta la gara sul 19 pari allo scadere del primo quarto.

Guerra ne segna due di fila, Ceparano risponde presente, 23-21. Botta e risposta fra le due squadre e siamo nuovamente in pareggio, 26-26. Guerra spara dall’arco, Paesano ne mette 4 consecutivi, 29-30. Pagani porta un possesso di distanza fra le due squadre, Ciribeni e Reggiani ribaltano nuovamente il punteggio, 33-32. Bedin segna e subisce fallo realizzando il libero aggiuntivo, 36-32. Poco dopo si ripete mettendone altri due, le due triple di Tomasini e Piazza impattano nuovamente il match, 38-38. 1/2 ai liberi per Ancona, 39-39. Il secondo quarto si chiude con il grande scippo di Piazza e il canestro allo scadere di Tomasini, 39-41.

SECONDO TEMPO

E’ Chinellato ad aprire il secondo tempo con un canestro in arretramento, 39-43. Chinellato va a schiacciare in contropiede, +6 reatino. Thor replica poco dopo, 39-47. Tomasini fa un gran canestro, parziale di 8-0 aperto per Rieti, 39-49. Carnovali prova a scuotere i dorici ma ancora Tomasini e Chinellato, 42-53. Piazza, Carnovali e Ceparano tre triple consecutive, 45-59. Rieti scappa via e il terzo quarto si chiude sul 47-67.

Reggiani e Chinellato da due e Panzini da tre, 52-69 all’inizio del quarto periodo. Chinellato ne segna altri 3, Rieti nuovamente avanti di 20. Panzini ne segna due ma Tomasini lo rimette subito al suo posto con una tripla, 54-75. La storia si ripete poco dopo, il capitano marchigiano spara da tre ma Chinellato colpisce dall’angolo, 57-78. A 3 minuti e 30 secondi siamo sul 63-80. Il baby Piccionne segna ed è -15 Ancona.

IL TABELLINO DEL MATCH:

IL CAMPETTO ANCONA vs REAL SEBASTIANI RIETI 67-82 (19-19; 20-22; 8-26; 20-15;)

IL CAMPETTO ANCONA: Ciribeni 11, Panzini 14, Giombini 6, Reggiani 4, Bedin 9, Ambrosin 3, Guerra 7, Petrilli, Tamboura, Carnovali 9, Czoska, Piccionne 4.

Coach: Piero Coen

REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 16, Paesano 14, Contento 5, Piccin 4, Chinellato 23, Mazzotti 3, Piazza 6, Ceparano 5, Pagani 6, Frattoni, Bushati.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Castellano di Legnano (MI) e Marenna di Gorla Minore (VA)

NOTE:

Area Comunicazione RSR