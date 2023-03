Serie B – Real Sebastiani Rieti continua a correre, vittoria anche con Empoli

Altra vittoria per la Real Sebastiani che sul parquet del PalaSojourner batte anche Empoli per e arriva alla final four di Coppa Italia nel migliore dei modi. Gara equilibrata fino al terzo periodo chiuso con Rieti a +5. Nel Quarto quarto la RSR arrotonda il vantaggio e accompagna senza patemi la gara alla fine. Tutti a segno i giocatori entrati in campo con 5 diversi amarantocelesti in doppia cifra, tutti autori di 11 punti: Tomasini, Paesano, Contento, Piccin e Ceparano. Ora due/tre giorni di allenamenti e poi la partenza per Busto Arsizio dove sabato 11 marzo alle ore 13 sul parquet della E-Work Arena Piazza e compagni affronteranno Faenza per la semifinale delle Final4 di Coppa Italia Serie B.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Si parte con i 4 punti di Pagani, il canestro di Nwokoye e la tripla di Casella, 4-5. Sorpasso e controsorpasso, dopo 4 minuti siamo 8-7. Nwokoye ne mette due ai liberi, Paesano con il piazzato riporta avanti Rieti, 10-9. Nwokoye ancora una volta preciso dalla lunetta, 10-11. Casella per il +3, Ceparano non ci sta e spara da fuori, 13-13. Costa con un gran canestro ma ancora Cepa da fuori, 16-15. Casella e Costa realizzano, 16-19. Sesoldi si iscrive al match segnando due liberi, 18-21. Con la forza Mastrangelo ne mette due, 20-21. Mazzotti spara da tre e la Real chiude il primo quarto avanti di due sul 23-21.

1/2 di Costa e bomba del Barba per aprire il quarto, 26-22. Rimbalzone di Paesano che appoggia a canestro, 28-22. Bushati penetra e si costruisce un tiro pulito, 30-22. Antonini e Casella riavvicinano Empoli a -4. Costa segna da tre e i toscani vanno a -1, 30-29. Sulla sirena dei 24 è ancora Bushati a penetrare e realizzare ma Nwokoye riavvicina i suoi, 32-31. Preciso Matrone dai 5.8, +3 amarantoceleste. Casella e Bushati, 36-33. Casella ne mette tre, Paesano con il two & one, 39-36. Termina sul +3 reatino il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Pronti via, Piccin spara dall’arco, 42-36. Sesoldi per il -4, Tomasini dai 6,75, +7 Rieti. Il Barba inventa per Paesano, Nwokoye replica dall’altra parte, 47-40. Piccin in fotocopia con la tripla dal mezzo angolo, 50-40. Quattro punti consecutivi messi a segno da da Empoli che non molla portandosi a -6. Pagani di fisico domina nel pitturato e ne mette a referto altri due, 52-44. A Sesoldi risponde Contento, 55-47. Nwokoye Ne mette altri due, 55-49. Piccin freddo dalla linea della carità, Nwokoye segna il diciottesimo punto, 57-51. Cerchiaro da fuori per il -3 della USE, 57-54. Contento dalla media, una sentenza, 59-54. Si va all’ultimo intervallo sul 59-54 Real.

Ceparano ruba palla e in contropiede serve Contento che la mette dentro, 61-54. Bel canestro di Sesoldi con l’opposizione di Paesano, 61-56. Ceparano penetra e va ad inchiodare in corsa, 63-56. Tomasini fa 3/4 ai liberi in pochi secondi e la Sebastiani va a +10. Two & one di Piccin, la RSR prova a scappare, 69-56. Costa cerca di evitarlo segnando da tre, 69-59. Casella avvicina ulteriormente i suoi, 69-61. Altra tripla di Ceparano, 72-61. 1/2 di Bushati ai liberi, 73-61. Casella dalla lunetta ne mette due, 73-63. Altri due punti per Contento, Casella accompagna la gara alla fine con una tripla, si chiude 75-66.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs USE COMPUTER GROSS EMPOLI 75-66 (parziali: 23-21; 16-15; 20-18; 16-12).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 2, Tomasini 11, Paesano 11, Contento 11, Piccin 11, Mazzotti 3, Matrone 2, Nuhanovic, Ceparano 11, Pagani 6, Frattoni, Bushati 7.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

USE COMPUTER GROSS EMPOLI: Marchioli, Giannone, Baccetti, Costa 11, Agbortabi, Sesoldi 9, Menichetti, Nwokoye 18, Casella 21, Mazzoni, Cerchiaro 5, Antonini 2. Coach: Luca Valentino

ARBITRI: Gallo di Monselice (PD) e Zanelli di Motta di Livenza (TV)

NOTE:

Area Comunicazione RSR