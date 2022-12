Serie B – Real Sebastiani Rieti corsara a Senigallia

La RSR fa sua l’ultima gara del 2022 battendo per 69-80 la Goldengas Senigallia. Una gara in cui la Sebastiani parte bene e mantiene un buon margine di vantaggio per due quarti. Terzo quarto che invece vede il ritorno di Senigallia che passa addirittura avanti. Nell’ultimo periodo Rieti rimette il muso avanti e gestisce il vantaggio fino alla fine. Prestazione super di capitan piazza che realizza 20 punti con uno spettacolare 6/8 da tre. Rieti che, nonostante le pesanti assenze di Spanghero e Contento e con un Pagani alla ricerca della miglior condizione, inanella la quinta vittoria consecutiva e blinda la qualificazione alla Coppa Italia. Ora tre settimane di riposo utili a rimettere in piedi alcuni acciaccati. L’8 gennaio la RSR ospiterà l’Andrea Costa Imola.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Tomasini parte subito con 4 punti realizzati, Cerruti realizza due liberi, 2-4 dopo 2′ e 30” di gioco. Matrone corregge l’errore di Tomasini con un tap-in, 2-6. Imperfetto Matrone ai liberi, 1/2 del numero 19 reatino, 2-7. Il campano si rifà poco dopo con altri due punti, 2-9. Bomba mani in faccia per Tomasini, 2-12. Neri smuove il punteggio della Goldengas con due liberi, Piazza ribatte da tre, 4-15. Buona azione di Senigallia che libera Musci sottocanestro, 6-15. Tomasini non sbaglia dai 5.8, Gnecchi segna la prima tripla marchigiana, 9-17. Ceparano impeccabile dalla linea della carità, 9-19. I due punti di Pozzetti costringono Dell’Agnello a chiamare un time-out sul 11-19. Azione elaborata di Rieti, Paesano si fa trovare pronto sotto canestro, 11-21. Altra bomba per capitan Piazza, 11-24. Long-two di Lemmi, -11 Senigallia. Doppio 1/2 ai liberi prima di Giacomini, poi di Tomasini, 14-25. Non sbaglia invece Pozzetti, 16-25. La bomba di Ceparano accompagna la prima frazione al termine sul 16-28.

Valle accorcia a -10 con due liberi. Rieti segna un’altra tripla, Piccin spara da fuori, 18-31. Two & one di Tomasini, replica Giacomini con la stessa musica, 21-34. Altra bomba del capitano!! 21-37. Neri accorcia sul 23-37. Palleggio, arresto e tiro di Mastrangelo, 23-39. Ancora Neri a segnare per Senigallia, 25-39. Tomasini da due dopo l’1/2 di Gnecchi, 26-41. Pozzetti in penetrazione, 28-41. Tecnico a Ceparano, tre liberi per Senigallia, 2/3 e marchigiani a -11. Termina il primo tempo sul 30-41.

SECONDO TEMPO

Rientra forte Rieti, Chinellato ne fa 5 consecutivi, Gnecchi risponde da fuori, 33-46. Ancora Piazza dai 6,75!! 33-49. Neri e Giacomini non sono da meno, Senigallia si riavvicina a -10. Piazza è on fire, il capitano colpisce ancora da tre, 39-52. Tecnico per proteste a Senigallia, segnato il libero, dopo di che Matrone fa 1/2, 39-54. Quattro punti consecutivi per Musci, 43-54. Il n.50 dei padroni di casa segna anche il libero aggiuntivo, 44-54. Mastrangelo in arresto e tiro, solo retina, 44-56. Senigallia si riporta sotto di 10 con il canestro di Lemmi, 46-56. Ancora Musci e poi Neri con il two&one, la Goldengas si riavvicina a 5 lunghezze. Bomba di Pozzetti, un solo possesso di vantaggio per Rieti, 54-56. Senigallia va avanti con i tre liberi di Pozzetti, 57-56. Impatta Tomasini con l’1/3 ai liberi. Si conclude sul 57 pari il terzo quarto.

Chinellato sblocca Rieti con una tripla, 57-60. Neri riavvicina a -1 i padroni di casa con due liberi, 59-60. Chinellato ribatte con altri due liberi, 59-62. Ancora Chinellato a realizzare per la RSR, 59-64. Lemmi con la tripla, ancora Chinellato a ribattere da due, 62-66. 1/2 di Piazza ai liberi, canestro di Piccin, 62-69 a 4 minuti dalla fine. Senigallia si rifà nuovamente sotto con i liberi di Neri, la sesta tripla di Piazza riporta Rieti avanti di 8 punti. 3/3 di Senigallia ai liberi, 67-72. Dopo il libero segnato da Rieti, Giacomini penetra e segna, 69-73. Bomba pesantissima di Piccin, 69-76. L’1/2 di Mastrangelo e la bomba di Piccin decretano il punteggio finale di 69-80.

Il tabellino del match:

PALLACANESTRO SENIGALLIA vs REAL SEBASTIANI RIETI 69-80 (parziali: 16-28; 14-13; 27-16; 12-23).

PALLACANESTRO SENIGALLIA: Valletti, Musci 9, Marini, Cerruti 2, Lemmi 7, Valle 2, Casabianca, Neri 17, Gnecchi 7, Giacomini 10, Pozzetti 15

Coach: Paolo Filippetti

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 5, Okiljevic, Pagani n.e, Ceparano 5, Piazza 20, Matrone 6, Chinellato 15, Piccin 11, Paesano 2, Tomasini 16, Frattoni.

Coach: Sandro Dell’Agnello

ARBITRI: De Rico di Venezia (VE) e Rodi di Vicenza (VI)

NOTE: al 37′ Tomasini (R) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR