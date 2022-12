Serie B – Real Sebastiani Rieti espugna Jesi

La Sebastiani dà continuità alla vittoria di settimana scorsa contro Matelica battendo con il punteggio di 69-79 la General Contractor Jesi. Una gara equilibrata che ha visto per lunghi tratti i padroni di casa avanti nel punteggio. Svolta arrivata nel terzo quarto quando la RSR è tornata in avanti ed ha gestito, non senza difficoltà, il vantaggio scappando poi nel finale di gara. Quattro giocatori in doppia cifra per la Sebastiani: Contento (19 pti), Tomasini (17 pti), Chinellato e Spanghero (16 pti ciascuno). La Real torna in campo tra poco più di 72 ore in campo della pericolosa Faenza per un’altra sfida d’alta classifica.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Due minuti a ritmi abbastanza alti, ci pensa Tomasini a sbloccare il match con 4 punti consecutivi, Ferraro apre invece il conto di Jesi, 2-4. Two & one per Contento, 2-7. Marulli accorcia sul 4-7. Solo retina dal mezzo angolo per Paesano, 4-9 quando siamo a metà primo quarto. Nel minuto successivo Jesi agguanta il pareggio e successivamente il primo vantaggio grazie alla tripla di Merletto, 12-9. Rieti torna a segnare con Contento, Marulli risponde, 14-11. Piccin avvicina i suoi a -1, 14-13. I 6 punti consecutivi segnati da Rocchi chiudono il primo quarto di questa gara, padroni di casa avanti 20-13.

Ancora Rocchi da fuori, Piccin segna da dalla media, 23-15. Chinellato realizza con un’ottima torsione e Tomasini fa canestro subendo fallo, il n.5 segna il libero aggiuntivo, 23-20. I due liberi di Chinellato avvicinano la Sebastiani a -1. Marulli e Cicconi non ci stanno e con 2 punti a testa il punteggio va sul 27-22. Altri 4 punti per Jesi, è Contento a svegliare i laziali, tripla mani in faccia del “Diez”, 31-25. Chinellato e Cicconi da sotto, Contento da 7 metri, 33-30. Cicconi si libera e segna ancora sotto canestro. Bomba clamorosa di Contento sulla sirena, si va all’intervallo lungo sul 35-33.

SECONDO TEMPO

Gatti e Spanghero dall’arco, inizia così il secondo tempo, 38-36. Filippini dal pitturato per il +4 jesino. Contento inventa per Piccin che non sbaglia, Ferraro risponde nonostante il disturbo di Chinellato, 42-38. Contento domina fuori e dentro l’area, prima ne segna due poi libera Mastrangelo dall’angolo, tripla del #1 e la RSR torna in vantaggio, 42-43. Ancora Contento! Il triestino, lasciato tutto solo, non perdona e spara da fuori, la retina non si muove neanche, 42-46. Ferraro segna da due ma Spanghero ribatte dai 6.75, 44-49. Ferraro segna ancora, praticamente solo lui a referto in questo quarto per Jesi, 46-49. Gioco da quattro realizzato da Tomasini, 46-53. Merletto realizza da lontanissimo, Chinellato da sotto, 49-55. 2/3 di Rocchi ai liberi, 51-55. Si va con all’ultimo riposo della gara con Rieti avanti di 4.

Altri 3 liberi per Rocchi, sta volta fa 3/3, 54-55. Tecnico a Spanghero, Merletto segna il libero ma sull’azione successiva il #45 reatino risponde sul campo sparando da fuori. Pochi secondi e Rieti ruba palla, Chinellato va tutto solo a canestro e realizza, 55-60. Massimo vantaggio reatino eguagliato grazie ai due liberi di Tomasini, 55-62. Ferraro con la tripla, Jesi a -4. Tre tiri liberi segnati dai padroni di casa, 61-62. Transizione sfruttata alla grande da Contento e Tomasini con quest’ultimo che realizza, 61-64. Marulli da una parte, ancora Tomasini dall’altra, 63-66. Rocchi ne segna altri 2 dai 5.8, Spanghero ridà più di un possesso di vantaggio agli amarantocelesti segnando prima da tre e poi con l’arcobaleno, 65-71. Ancora Spanghero in penetrazione, 65-73. Filippini segna da sotto ma Chinellato lasciato solo dall’angolo non perdona, 67-76. Merletto prova a dare speranza a Jesi con due liberi segnati ma Chinellato sulla sirena chiude la gara, Rieti vince per 69-79.

Il tabellino del match:

JESI BASKET ACADEMY vs REAL SEBASTIANI RIETI 69-79 (parziali: 20-13; 15-20; 16-22; 18-24).

JESI BASKET ACADEMY: Ferraro 15, Marulli 10, Gatti 3, Merletto 9, Filippini 6, Konteh, Moretti, Cicconi 8, Valentini, Giulietti, Rocchi 18, Ginesi.

Coach: Marcello Ghizzinardi

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 3, Tomasini 17, Paesano 2, Contento 19, Piccin 6, Chinellato 16, Piazza, Ceparano, Okiljevic, Frattoni, Spanghero 16.

Coach: Sandro Dell’Agnello

ARBITRI: Quadrelli e Nonna di Varese (VA)

NOTE: al 39′ Spanghero (R) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR