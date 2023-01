Serie B – Real Sebastiani Rieti espugna San Miniato

Arriva il sedicesimo sigillo stagionale della Sebastiani, che stavolta sbanca la Toscana battendo La Patrie San Miniato a domicilio col punteggio di 69-73, al termine di una gara tosta, combattuta fino all’ultima sirena, ma coi reatini sempre in controllo e capaci di scappare anche sul +11. Ancora una volta Simone Tomasini mattatore di giornata, con 18 punti all’attivo, ma con altri tre giocatori in doppia cifra (Matrone, Chinellato, Contento) a certificare lo stato di salute di una squadra che, quando serve, sa indossare l’abito umile e tornare a casa con l’intera posta in palio.

LA CRONACA

Reduce dall’ampia vittoria di Coppa Italia di giovedì contro la Luiss, la RSR lascia a casa l’influenzato Piazza e Dell’Agnello sceglie di tenere Pagàni in tribuna, mentre il suo dirimpettaio Marchini propone il quintetto base con Ohenhen e Venturoli a guidare i toscani contro la prima della classe

Subito un 0-6 di parziale per la RSR che trova tre canestri consecutivi con Tomasini, Matrone e Chinellato per imprimere sul match la sua impronta. Ohenhen prova ad alleggerire la pressione offensiva dei reatini, ma Chinellato e Tomasini sono in giornata e in un amen è 2-11. A metà del primo quarto il +8 per la RSR conferma il trend di giornata, con Tomasini sempre sugli scudi. San Miniato, però, non demorde e approfittando di qualche errore di troppo della RSR dall’arco (1/5 per i reatini), rosicchia qualche punto e a 1’25” dalla prima sirena si porta sul – 3 (11-14) con Ohenhen in evidenza. Ma Chinellato è freddo sotto canestro e il primo quarto si chiude 12-18 per i reatini.

Capozio “inaugura” il secondo quarto con un canestro facile, Ceparano sbaglia la tripla e Cipriani accorcia sul – 2 (16-18). Tocca ancora una volta a Tomasini rimettere luce tra la RSR e San Miniato con due “bombe” di fila per un +7 meritato (19-26). Capozio e Venturoli scaldano la mano, i toscani restano aggrappati alla gara, Paesano non è da meno e a 5’ dal riposo lungo “resiste” il +6 per i reatini (26-32). Il finale però è di marca toscana, complice il calo della percentuale realizzativa delle bocche di fuoco della RSR e si va al riposo sul 37-40.

SECONDO TEMPO

Si torna in campo e Ohenhen indovina subito il canestro del – 1, ma sul versante opposto Matrone sfrutta le sue lunghe leve e il botta e risposta mantiene la RSR avanti di tre (39-42). Partita equilibrata, San Miniato tosta e mai doma, RSR che sembra risentire delle fatiche di Coppa e meno precisa del solito, ma comunque sempre avanti, grazie a Tomasini, Chinellato e Matrone, di nuovo in doppia cifra a un quarto e mezzo dalla fine (43-46). E quando Cautiero, a 4’22” dalla penultima sirena perde palla, Contento è freddo abbastanza per piazzare un triplone che riporta la RSR sul +6 (43-49) ritoccato sensibilmente nel finale con l’uno su due di Ceparano dalla lunetta (50-57) e la bomba sbagliata da Mastrangelo.

Ma è proprio Mastrangelo, in avvio di ultimo quarto, a trovare per due volte la retina da sotto e ampliare il gap sui toscani sul +11, massimo vantaggio da inizio partita (50-61). Ma con un parziale di 5-0, San Miniato torna di nuovo sotto esaltandosi sulla tripla di Venturoli a 5’52” dalla fine del match, ma ci pensano Contento e Bushati, con due arcobaleni precisi a ricacciare indietro i toscani a 3’ dalla fine (61-69). San Miniato inizia a forzare le giocate, Tomasini invece è freddo dal pitturato nel trovare i suoi punti numero 17 e 18 e la RSR vola sul +9 a 1’18” dalla fine delle ostilità (62-71). Sussulto d’orgoglio finale di Bellachioma, che ne piazza cinque in pochi secondi (67-71), ma il tap in di Chinellato è la pietra tombale sull’ennesima vittoria stagionale della Sebastiani che resta saldamente in vetta alla classifica del girone C (69-73).

IL TABELLINO DEL MATCH:

SAN MINIATO-RIETI 69-73 (12-18; 25-22; 13-17; 19-16)

LA PATRIE SAN MINIATO: Quartuccio 3, Tozzi 13, Venturoli 18, Ohenhen 10, Cautiero, Capozio 8, Cipriani 10, Bellachioma 7, Bellavia n.e., Guglielmi n.e., Speranza n.e.. All.: Marchini.

REAL SEBASTIANI RIETI: Bushati 3, Tomasini 18, Matrone 10, Mastrangelo 6, Chinellato 15, Contento 14, Ceparano 1, Paesano 6, Piccin, Mazzotti n.e., Frattoni n.e.. All.: Dell’Agnello.

ARBITRI: Gallo di Monselice (UD) e Mammola di Chiavari (GE).

NOTE: uscito Quartuccio (SM) per 5 falli.

Area Comunicazione RSR