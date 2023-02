Serie B – Real Sebastiani Rieti passa sul campo della Virtus Imola dopo un overtime

Rieti soffre, va sotto, la riprende, la porta all’Overtime e la vince nei secondi finali per 75-80. Imola si conferma un avversario temibilissimo. Tra le mura amiche gli emiliani mettono molto in difficoltà gli amarantocelesti che devono appellarsi alla loro forza mentale per vincere questa gara. Un match tecnicamente non bello e costellato di errori. Fondamentali le prestazioni di Chinellato e Tomasini autori rispettivamente di 18 e 15 punti. Da sottolineare invece la prestazione difensiva di Ceparano che ha totalmente annullato Mladenov, pericolo n.1 dei gialloneri. La RSR tornerà in campo Domenica 19 febbraio quando alle ore 18:00, tra le mura del PalaSojourner, riceverà la Bakery Piacenza.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Un inizio bloccato, la sbloccato Ronca con l’1/2 ai liberi e Paesano da sotto, 1-2. Galassi penetra e realizza, Tomasini con il 50% ai liberi, 3-3. Mladenov con un rimbalzone offensivo corregge a canestro, 5-3. Bushati impatta la gara segnando due punti, 5-5. Grande rimbalzo di Paesano, il #8 deve solo appoggiare, 5-7. A Galassi risponde ancora Paesano, 7-9. Imola passa avanti con la bomba di Galassi, 10-9. Magagnoli sfrutta il mismatch con Piazza e in post realizza, 12-9. La RSR rientra bene dal Timeout, 4 punti segnati da Chinellato e Paesano, 12-13. Perfetto Chinellato ai liberi, 12-15. Si conclude così la prima frazione di gioco.

Piazza sguscia via e serve Ceparano libero dall’angolo, solo retina, 12-18. Chinellato realizza da due e parziale di 0-11 aperto per Rieti, 12-20. Contento non sbaglia dalla linea della carità, Sebastiani a +10. Imola torna a segnare con l’1/2 di Magagnoli ai liberi, 13-22. Mastrangelo penetra alla grande e realizza, Magagnoli risponde da fuori, 16-24. Chinellato inventa per Mastrangelo che deve solo appoggiare, 16-26. Morara vince il duello con Chinellato e segna, 18-26. Ancora Magagnoli a scuotere Imola con la bomba. Piovono triple, Tomasini risponde dall’angolo ma Magagnini non ci sta e replica ancora una volta, 24-29. Galassi avvicina ad un possesso di distanza la Virtus, 26-29 a 3 minuti dal riposo lungo. Chinellato vuole aggregarsi e colpisce anche lui dall’arco, 26-32. Mladenov da 2, 28-32. 1/2 per Paesano, Galassi con il piazzato, 30-33. Bomba meravigliosa di Ceparano, completamente senza tempo, 30-36. Ancora Galassi a segnare da due per i gialloneri, 32-36. Impeccabile Contento dai 5.8, 32-38. Si va all’intervallo lungo con Rieti avanti di 6 lunghezze.

SECONDO TEMPO

Si riparte con i due liberi segnati da Aglio, 34-38. Mladenov inventa per Carta, il #3 di Imola realizza, 36-38. Pareggio raggiunto dai padroni di casa con i due punti di Aglio, 38-38. Parziale di 8-0 aperto da Imola con il canestro di Ronca, Imola trona avanti sul 40-38. Carta penetra tutto solo e segna ancora, 42-38. E’ il capitano Ale Piazza a svegliare Rieti, tripla del n.21, 42-41. Risponde l’altro capitano Aglio, sempre da tre, 45-41. Chinellato in palleggio, arresto e tiro, 45-43. Mladenov segna da due, Tomasini da tre, 47-46. Mastrangelo fa 1/2 ai liberi e Rieti riporta la gara in parità, 47-47. Ancora aglio da fuori, 50-47. Altro 1/2 di Rieti ai liberi, questa volta con Chinellato, 50-48. Preciso invece Aglio dai 5.8, 52-48. Galassi fa 1/2 ai liberi ma poi sfrutta l’extra possesso e ne mette altri due a referto, 55-48. Tomasini scuote Rieti con due liberi messi a segno, 55-50. A Morara risponde Tomasini, 57-52. Magagnoli ne segna due sulla sirena del terzo quarto. Si va sul 59-52 agli ultimi 10 di gioco.

Tomasini segna da due all’alba di questo quarto quarto, 59-54. Ancora Tomasini con la penetrazione che porta a -3 Rieti. Altro 50% ai liberi per la Real con Paesano, 59-57. Rieti torna avanti con la tripla del Cobra Bushati, 59-60. Controsorpasso imolese con Aglio e Contro-controsorpasso reatino con il canestro di Piccin, 61-62. Magagnoli non sbaglia dalla linea della carità, 63-62. Aglio realizza ma ancora Bushati a rispondere da fuori! Gara in parità a quota 65. Grandissima giocata di Ceparano che ruba palla, va in contropiede, segna e subisce fallo segnando il libero aggiuntivo, 65-68. Aglio liberato va a schiacciare, 67-68. Morara è solo sotto il canestro e realizza, 69-68. Anche Bushati fa 1/2 ai liberi, gara in parità sul 69-69 ad 1 minuto e 25 secondi dalla fine della gara. Si conclude così e si va all’Overtime.

OVERTIME

I due liberi di Morara portano il punteggio sul 71-69. Gran canestro di Mastrangelo che spara da tre in arretramento, 71-72. Preciso ai liberi Chinellato, 71-74. Galassi riavvicina Imola a -1, 73-74. Di nuovo in pareggio con l’1/2 di Morara, 74-74. Si ripete ancora Morara, 75-74. Chinellato raccoglie la carambola e realizza, 75-76. Freddissimo Contento ai liberi, ne segna due e mette un possesso di distanza tra Imola e Rieti, 75-78. Chinellato segna due liberi e decreta la vittoria di Rieti sul 75-80.

IL TABELLINO DEL MATCH:

VIRTUS IMOLA vs REAL SEBASTIANI RIETI 75-80 (12-15; 20-23; 27-14; 10-17; OT 6-11)

VIRTUS IMOLA: Mladenov 6, Milovanovic, Neri, Soliani, Magagnoli 16, Morara 10, Aglio 18, Dalpozzo, Carta 4, Galassi 18, Ronca 3.

Coach: Marco Regazzi.

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 8, Tomasini 15, Paesano 10, Contento 6, Piccin 2, Chinellato 18, Mazzotti, Piazza 3, Ceparano 9, Frattoni, Bushati 9.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Giambuzzi di Ortona (CH) e Valletta di Montesilvano (PE)

NOTE:

