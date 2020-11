Serie B – Real Sebastiani Rieti, riscontrati due positivi al covid

La SSD Real Sebastiani Rieti comunica che, dai tamponi eseguiti in data 11 novembre sia al gruppo squadra che allo staff dirigenziale, sono emerse due positività al coronavirus, al quale va aggiunto un terzo elemento negativo, fermato però precauzionalmente.

La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo isolando i due tesserati che non faranno parte della spedizione di Cento in occasione delle Final Eight di Supercoppa “Centenario” di B.

FONTE: Ufficio Stampa Real Sebastiani Rieti