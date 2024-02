Serie B – Reale decisivo, Chieti stende Ruvo di Puglia

Una superlativa Lux, dopo due supplementari, ha la meglio sulla prima della classe Ruvo (96-94).

Prestazione eccellente da parte di tutti gli effettivi, con Lips che sfiora la tripla doppia (19 punti, 18 rimbalzi e 9 assist in 48 minuti di utilizzo). Agli ospiti, mai domi, non bastano i 28 punti di Traini.

Ruvo parte subito aggressiva con la bomba di Jackson, risponde Berra dalla stessa mattonella (3-3 dopo un minuto e mezzo di gioco).

La Lux perde lo stesso Berra per infortunio, Galmarini realizza splendidamente imbeccato dopo un pick’n roll, Ciribeni dalla lunetta fa 1/2 (4-5 dopo tre minuti di gara).

Jackson è una sentenza dalla lunga distanza ma capitan Maggio colpisce dall’angolo: a 04:30 dal termine della prima frazione, il parziale è di 7-8.

Galmarini ed il solito Jackson portano Ruvo sul massimo vantaggio, con l’atleta dal passaporto maltese che tocca la doppia cifra (11 punti) dopo poco meno di 7 minuti di gara (7-15): coach Aniello chiama timeout.

Obinna prova ad accorciare ma Ruvo va a segno dalla media con Galmarini (9-17): a 9 secondi dal termine, coach Campanella chiama timeout per organizzare l’ultimo possesso offensivo degli ospiti.

La tripla di Traini non incontra i favori degli dei del basket e così, al decimo, il tabellone recita 9-17.

La Lux prova ad accorciare con l’1/2 dalla lunetta di Obinna ed il canestro da sotto di Paesano ma Traini non è dello stesso avviso e, con una bomba siderale, riporta ad 8 i punti di differenza dopo un minuto e mezzo di gara (12-20).

I biancorossi pigiano sull’acceleratore e, nonostante il tap-in di Toniato, con i cm di Paesano e le bombe di Reale e capitan Maggio, costringono coach Campanella al timeout dopo poco meno di quattro minuti di quarto (20-22).

La reazione di Ruvo è veemente con due canestri in transizione di Traini ma la Lux, con la bomba di Paesano ed il 2+1 di Lips, impatta sul 26-26 al giro di boa del secondo quarto.

Traini è un uomo in missione (13 punti in altrettanti minuti sul parquet) e, con altre e due triple condite da un assist per Galmarini, obbliga coach Aniello al minuto di sospensione (26-34 a 03:04 dalla pausa lunga).

Galmarini, Traini e Jackson continuano a fare la voce grossa in fase di possesso palla, capitan Maggio si carica sulle spalle il peso offensivo dei suoi: al ventesimo, il parziale è di 31-41.

Galmarini realizza da sotto, Paesano risponde: dopo un minuto di quarto, si va sul 33-43.

Galmarini approfitta della gita in lunetta dopo l’antisportivo fischiato a Ciribeni ma è lo stesso esterno biancorossi a realizzare in penetrazione per riportare Chieti sul meno 10 dopo due minuti e mezzo di quarto (35-45).

Ruvo prova a scappare con i liberi di Leggio e Ghersetti, Cena prova a metterci una pezza dalla linea della carità (37-48 dopo poco più di 3 minuti di quarto).

La gara prosegue con Ruvo che prova a tenere la doppia cifra di vantaggio e la Lux che, con Lips e Ciribeni, si riporta sul -8 a 03:15 dall’ultimo mini break, con coach Campanella che chiama minuto (46-54).

Jackson è bravo a realizzare dopo un taglio ma Lips e Reale riportano i biancorossi ad un possesso pieno di svantaggio a 01:52 da fine periodo (53-56).

Chieti abbassa la saracinesca in fase di non possesso palla e, con il 2/3 di Lips dalla linea della carità, si riporta sul -1 al trentesimo (55-56).

Leggio è bravo a realizzare dopo aver raccolto un rimbalzo dalla spazzatura, Traini va a segno da casa sua e così, dopo due minuti e mezzo di quarto, Ruvo si porta sul +6 (55-61).

Paesano va a canestro con un 2+1 ma due penetrazioni mortifere di Toniato e Leggio spingono coach Aniello al timeout a poco più di 6 minuti dal termine della contesa (58-65).

La Lux non molla e, con Reale e Paesano, si riporta al giro di boa ad un possesso pieno di svantaggio (62-65).

Ruvo alza la voce e, con una penetrazione di Traini ed un canestro da sotto di Galmarini, si riporta sul +7, con coach Aniello che chiama timeout a 03:17 dal termine (62-69).

Il cuore della Lux è però enorme: Paesano realizza da sotto, Lips approfitta di un antisportivo (e quinto fallo) di Leggio: a 45 secondi dal termine, il parziale è di 68-69.

Jackson è glaciale dalla lunetta ma Lips, dopo aver subito fallo sul tiro dalla mattonella pesante, realizza con un vitale 3/3 (71-71 a 4 secondi dal termine della contesa).

Coach Campanella nel timeout organizza un tiro da oltre l’arco per Jackson ma il tiro si infrange sul ferro: al PalaTricalle sarà overtime (71-71).

Eliantonio è lucido da oltre l’arco, Jackson realizza dalla media ma Obinna rimette Chieti in scia con un 2+1 dopo poco più di un minuto di overtime (74-76).

La Lux è brava a giocare sotto le plance e con il 2+1 di Obinna e i liberi di Ciribeni si porta sul massimo vantaggio a 01:55 dal termine (79-76).

Traini tira fuori il coniglio dal cilindro in penetrazione ma una bomba di Ciribeni porta Chieti sul +4 a 01:03 da fine gara (82-78).

Eliantonio è freddo a cronometro fermo, Jackson dalla mattonella pesante rimette avanti i suoi, con coach Aniello che chiama timeout a 19 secondi dal termine (82-83).

La gara non sembra voler avere un padrone: Lips a 3 secondi dal termine fa 1/2. Ci sarà così bisogno di un ulteriore supplementare (83-83).

Il secondo overtime ha un ritmo folle. Traini risponde alla tripla di Maggio, così come Ghersetti da sotto impatta dopo il canestro di Reale: dopo un minuto, il punteggio è di 88-88.

Paesano va a segno da sotto, Ghersetti risponde dalla lunetta: a 2 minuti dal termine, il parziale è di 90-90.

Jackson realizza in penetrazione, Maggio approfitta del quinto fallo di Ghersetti e del tecnico alla panchina di Ruvo: a 40 secondi dal termine, Chieti conduce 93-92.

Jackson subisce fallo ed è freddo dalla lunetta: a 23 secondi da fine gara, coach Aniello chiama timeout (93-94).

La Lux non molla e, dopo una splendida azione offensiva, va a segno con la bomba di Reale: questa volta è coach Campanella a chiamare timeout a 7 secondi dal termine (96-94).

La tripla di Jackson non va a segno e così, dopo una vera e propria battaglia agonistica, Chieti può esultare: al cinquantesimo, il tabellone recita 96-94.

Lux Chieti Basket 1974 – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 96-94 (9-17; 31-41; 55-56; 71-71; 83-83)

Lux Chieti Basket 1974 96: Obinna 11, Masciopinto 0, Reale 13, Maggio 17, Lips 19, Cena 2, Ciribeni 13, Paesano 18, Berra 3, Febbo NE, Di Iorio NE, Gelormini NE,

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 94: Eliantonio 5, Deri 0, Traini 28, Jackson 27, Ghersetti 5, Galmarini 16, Toniato 7, Leggio 6, Contento NE, Boev NE.

Federico Ionata – Addetto Stampa Lux Chieti Basket 1974