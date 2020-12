Serie B. Recap 1a giornata Gironi A e B

GIRONE A-1

Mamy Oleggio-Fortitudo Alessandria 73-41

Paffoni Fulgor Omegna-Andrea Costa Imola Basket 80-95

Rekico Faenza-S.Bernardo Alba 85-59

RivieraBanca Basket Rimini-Tigers Cesena 85-59

Quattro larghe vittorie caratterizzano la prima giornata del girone A1. Nell’anticipo di sabato parte subito forte l’Andrea Costa Imola che allunga nell’ultimo quarto ed espugna il campo della Paffoni Omegna. La squadra di coach Moretti dimostra la sua solidità ed è trascinata da Robert Fultz (20 punti, 4/6 da due, 3/3 da tre). Con l’esperto playmaker in evidenza Sgorbati (20). Omegna paga una condizione non certo delle migliori dopo un lungo stop dovuto al covid. Il migliore del team di Andreazza e Bobo Prandin con 23 punti.

Grazie a una prova corale Oleggio vince in casa contro Alessandria. Ottimo atteggiamento difensivo dei lombardi che ingabbiano gli avversari per tutti i 40′ e vincono alla fine con largo scarto. Buona distribuzione dei punti in casa Oleggio con l’esperto Claudio Negri miglior realizzatore (12 punti) in una squadra che porta 4 uomini in doppia cifra. Esordio negativo per i piemontesi di Claudio Vandoni mai entrati in partita. Al PalaCattani fa subito la voce grossa la Rekico Faenza che batte l’Olimpo Alba. Partita in equilibrio per tre quarti e allungo dei romagnoli nell’ultimo quarto. Parziale di 29-8 e via libera ai manfredi verso il successo iniziale. Filippo Testa chiude a 22 punti, doppia-doppia per Filippini (11 punti e 13 rimbalzi) per una Rekico che manda ben sei elementi oltre quota 10 punti realizzati. Danna e Farina i migliori per Alba apparsa al di sotto delle aspettative dopo l’ottimo comportamento avuto in Supercoppa.

Vince in casa anche Rimini che supera Cesena nel sempre sentito derby della Romagna. Anche al Flaminio gara decisa nell’ultimo quarto dopo 30′ molto equilibrati. I biancorossi di coach Bernardi nel quarto periodo piazzano un parziale di 29-5 che sfianca gli ospiti di Di Lorenzo. In grande evidenza per Rimini, Nicolas Crow autore di 25 punti (5/8 da tre punti) in una prova da autentico MVP. Passivo pesante per Cesena che ha avuto 14 punti a testa da Terenzi e Dell’Agnello. Nel prossimo turno del Girone A1 scontro molto interessante tra Imola e Faenza.

MVP: NICHOLAS CROW. Il prodotto del vivaio dei Crabs Rimini, e figlio di quel Mark che 42 anni fa fu il primo straniero del basket riminese, ha iniziato alla grande la stagione del suo ritorno in Romagna. 25 punti per l’ex Scafati subito leader della Rinascita di coach Bernardi.

GIRONE A-2

Sinermatic Ozzano-Use Computer Gross Empoli 78-87

Umana San Giobbe Chiusi-Opus Libertas Livorno 1947 85-87

Sintecnica Basket Cecina-All Food Enic Firenze 69-73

Blukart Etrusca San Miniato-Solbat Golfo Piombino rinviata al 23/12/2020 19:00

Solo vittorie esterne nel turno d’esordio del Girone A-2. Empoli passa ad Ozzano nell’anticipo del sabato sera. Partenza a razzo dei toscani di Marchini (17-30 al 10′) che riescono poi a contenere i tentativi di rientro degli emiliani. Per l’USE sei uomini in doppia cifra con Francesco Villa top scorer (17 punti, 4/8 da tre). A Ozzano non bastano i 28 punti dell’ottimo Niccolò Bertocco. Bedin chiude a 19, Lovisotto a 16.

Sfida dal grande equilibrio quella tra Cecina e Firenze. Vincono gli ospiti fiorentini, orfani di Filippi, trascinati dalla coppia Merlo-De Gregori (16 punti a testa). Cecina, priva di Bruci e Ceparano entrambi in panca a onor di firma, cedono solo nel finale strappando comunque consensi.

Anche l’altro derby toscano di giornata si è chiuso con una vittoria esterna. La Libertas Livorno di Gigi Garelli passa sul campo del Chiusi grazie a un ottimo primo quarto (11-26). Nei due periodi centrali c’è grande equilibrio mentre nell’ultima frazione i locali cercano la rimonta arrivando ad un soffio dall’obbiettivo. Finale 85-87 per i labronici guidati dai 22 punti di Castelli (7/9 dal campo), doppia doppia per Ammannato (13-10). I 30 punti (32 di valutazione) dell’under classe ’99, Lorenzo Raffaelli, non sono sufficienti alla squadra di Bassi.

Rinviata S,Miniato-Piombino.

MVP: LORENZO RAFFAELLI. Il suo San Giobbe Chiusi perde all’esordio casalingo contro Livorno, ma l’under classe ’99 è superlativo con i suoi 30 punti realizzati. Alla sua prima stagione fuori dall’alma mater Empoli, Raffaelli ha tenuto in piedi i suoi con un 9/17 dal campo e un glaciale 10/11 dalla lunetta.

GIRONE B-1

Fidelia Torrenova-Vaporart Bernareggio 64-77

Virtus Kleb Ragusa-Bologna Basket 2016 87-96

LTC Sangiorgese Basket-Pallacanestro Crema 79-70

Green Basket Palermo-Moncada Energy Group Agrigento 72-98

Salta il fattore campo in tre delle quattro gare del Girone B-2. I freschi vincitori della Supercoppa Centenario si dimostrano ancora in grande forma. Vittoria in casa del Torrenova nella partita animata nella vigilia dal divieto, poi rimosso, imposto dal sindaco del comune siciliano all’ingresso in città della squadra lombarda per motivi legati all’emergenza sanitaria. 17 punti di Giacomo Baldini, 16 di Stefano Laudoni per gli unici due uomini in doppia cifra per Bernareggio. Bastano comunque per mettere alle corde Torrenova che ha in Mirko Gloria (16 punti e 7 rimbalzi) il suo uomo migliore.

Vince fuori casa anche la matricola Bologna Basket capace di violare il parquet della Virtus Ragusa. Il ’98 scuola Virtus, Alberto Conti, firma 27 punti, capitan Luca Fontecchio ne aggiunge 16 per i bolognesi di Rota capaci di mettere le mani definitivamente sulla partita nell’ultimo quarto. Ragusa ha 25 punti da Mattia Mastroianni (10/12 da due). Colpo esterno anche per la Moncada Agrigento di coach Catalani che sfodera un’ottima prestazione offensiva con 98 punti segnati e distribuendo 24 assist. Il Green Palermo finisce k.o.in casa, decisivo il parziale di 34-16 per la Fortitudo all’interno del terzo quarto. Per gli agrigentini ci sono alla fine 24 punti di Paolo Rotondo e 20 di Giovanni Veronesi. Per Palermo il miglior realizzatore è Filippo Guerra (13).

L’unica vittoria interna della 1a giornata del Girone B-1 la si registra al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano con i padroni di casa che superano Crema. Partita tenuta in mano dalla Sangiorgese fatta eccezione per un passaggio a vuoto avuto nel 2°quarto che ha mandato le due squadre all’intervallo sul 35-40 per gli ospiti di Eliantonio. Nella ripresa la Sangiorgese ha ripreso l’inerzia in mano con un controparziale di 25-12 fatto registrare nel terzo periodo. Per i “Draghi” di coach Quirici 20 punti di Sebastiano Bianchi e 18 di Andrea Picarelli. Per Crema ci sono 18 punti di Marco Arrigoni.

MVP: ALBERTO CONTI. Il suo ritorno nella natia Bologna fa subito rumore. C’è la firma del classe ’98, giovanili Virtus Bologna con le quali ha vinto lo scudetto Under 17, sul successo del Bologna Basket sul campo del Ragusa. 27 punti (3/4 da due e 4/5 da tre) per l’ex Tortona, Rieti, San Severo che ha chiuso l’ultima stagione in B a Senigallia.

GIRONE B-2

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Pall. Fiorenzuola 1972 88-82

Coelsanus Robur et Fides Varese-Corona Platina Piadena MG.Kvis rinviata al 16/12/2020 20:45

Elachem Vigevano 1955-Bakery Piacenza rinviata al 23/12/2020 20:30

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Riso Scotti Punto Edile Pavia rinviata a data da destinarsi

Una sola partita su quattro giocate. Rinviate Olginate-Pavia, Varese-Corona Platina e Vigevano-Piacenza. Si è giocato al PalaRadi di Cremona la Juvi parte col piede giusto e supera Fiorenzuola. Trascinata dai 29 punti di Marco Bona (5/9 da due e 4/7 da tre) la squadra di Simone Lottici fa suo un match giocato sempre sull’orlo dell’equilibrio. Alla fine decisivo anche il classe 2000 Kiril Korsunov autore di 16 punti molti dei quali nei minuti finali della partita. Per Fiorenzuola 17 punti di Luca Fowler.

MVP: MARCO BONA. Una sola partita nel girone ma quanto basta per scegliere il migliore in campo di giornata. Marco Bona chiude con 29 punti e percentuali sublini (5/9 da due, 4/7 da tre) trascinando letteralmente alla vittoria la Juvi Cremona contro Fiorenzuola.