Serie B – Rieti, le dichiarazioni del Patron Pietropaoli: “Alibi finiti, stipendi congelati”

La RSR perde con Jesi 77-79 le parole di coach Dell’Agnello alla fine dei 40′:

LE DICHIARAZIONI

“Siamo mancati alla fine, dispiace perché abbiamo fatto 36 minuti buoni. Nell’ultimo mese abbiamo decisamente avuto un rendimento in calando, siamo meno scintillanti del solito, ma non esiste una squadra che vince e brilla per 9 mesi. La partita era vinta e ci siamo mangiati 4 rigori da sotto che l’avrebbero chiusa”.

Anche il Patron Roberto Pietropaoli è intervenuto a fine partita: “Da questo momento non ci sono più alibi. Da questo momento gli stipendi sono congelati per rispetto dei tifosi e della Società. Da due mesi a questa parte vedo una squadra triste. Mercoledì ci attende una partita fondamentale, mi aspetto una grande risposta da parte del nostro pubblico”.

Per vedere la conferenza integrale clicca qui: https://fb.watch/jEmRhmsxE-/

Area Comunicazione RSR