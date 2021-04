Altra vittoria per la Sebastiani che al PalaSojourner addomestica 75-58 una Monopoli che nel primo tempo ha messo in seria difficoltà gli amarantocelesti. Infatti Rieti dopo 20′ aveva solo 3 punti di vantaggio. Nel secondo tempo la Real alza la difesa e aumenta i giri in attacco mandando a segno tutti e dieci i giocatori. Con questa vittoria Rieti mantiene la vetta della classifica in comproprietà con Taranto, vincente a Salerno. Prossimo appuntamento mercoledì ore 18.30, contro Bisceglie.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Primo quarto che si apre con Visentin che risponde a Benedusi e dopo un minuti di gioco siamo 2 a 2. Stepanovic segna la prima tripla della serata e +3 Monopoli. Dopo qualche minuto di scarsa vena realizzativa Traini smuove il punteggio per Rieti e riaccorcia lo svantaggio a -3 dopo che i pugliesi avevano allungato a +5 in seguito ai due liberi realizzati da Benedusi. 5’e 40” alla fine della prima frazione e Lelli da dentro l’area risponde ai liberi di Ndoja. Visentin da sotto e Lelli da tre, 10-12 Monopoli. Bellissimo canestro di Paci e la Sebastiani raggiunge la parità. Ancora Lelli dalla lunetta fa 2 su 2. Assist di Paci e capitan Ndoja guadagna un gioco da tre segnando e subendo fallo. L’italo-albanese realizza il libero e nuovamente -1 Real. Al nono minuto di gioco la tripla di Botteghi e il canestro da due di Lelli traghettano Monopoli sul 15-21. Di pizzo corregge l’appoggio sbagliato da Provenzani, 17-21. errore in attacco sull’ultimo possesso e Monopoli in contropiede chiude il primo quarto sul punteggio di 17-23.

Dopo un 1/2 di Di Pizzo dalla lunetta, Provenzani riavvicina Rieti a -3 in penetrazione. Secondo quarto bloccato per lunghi tratti. Botteghi colpisce da tre, 20-26. Cena accorcia nuovamente con due viaggi in lunetta realizzati ma Rollo da fuori fa 22-29. Poi Traini in un battibaleno realizza 5 punti, con un appoggio in contropiede ed una bomba arrivata in seguito ad un recupero immediato di Ndoja. Siamo 27-29 a 3’40” dal riposo lungo. Parità raggiunta grazie a due trasformazioni dalla lunetta di capitan Ndoja. Il primo vantaggio firmato Sebastiani arriva dopo un 1/2 di Cena, 30-29. Ma dura poco per il long-two di Formica che regala nuovamente il vantaggio all’Action Now. Cena e due volte Ndoja portano ancora Rieti con il muso davanti, 36-31 a 24 secondi dall’intervallo. Paparella mette a segno allo scadere e dopo 20′ il punteggio Tra Real Sebastiani e Monopoli e di 36-33.

SECONDO TEMPO

Sono Rollo e Drigo a segnare i primi canestri nel secondo tempo, entrambi da due. Questo permette a Rieti di mantenere i tre punti di vantaggio, con il punteggio di 38-35. Ndoja segna il tredicesimo punto della sua gara in virata sotto canestro, 40-35. In seguito all’1/2 di Formica capitan Ndoja e Paci portano il punteggio sul 44-36. Il libero di Stepanovic e il canestro dalla media di Lelli riavvicinano Monopoli a -5. La seconda tripla di Cacu Traini però dà il massimo vantaggio a Rieti, +8 ad 1′ e 36” dall’ultima frazione. Il vantaggio della Sebastiani aumenta ancora grazie ai liberi realizzati dal solito Ndoja e al two & one di Di Pizzo, 52-39. Formica segna l’ultimo punto del terzo quarto. E a 10′ dal termine Real avanti di 12 sul 52-40.

Ad inizio quarto quarto azione splendida di Rieti, finalizzata da Di pizzo sotto canestro. Annese e Paparella fanno 4 punti e rosicchiano di due punti lo svantaggio. A 8 minuti dalla fine i pugliesi sono a -10. Lelli accorcia ulteriormente lo svantaggio dalla lunetta, 54-46. A Basile, ed ai suoi primi due punti risponde Stepanovic. Di pizzo con il rimbalzone in attacco va in doppia cifra, mettendo a segno il decimo punto della sua serata, 58-48. Brutta palla persa dalla Sebastiani e per Benedusi è troppo facile appoggiare tutto solo in contropiede, 58-50. Si iscrive a referto anche Loschi che mette a segno due liberi. Poco dopo il revigiano da una palla illuminante al solito Di Pizzo che non sbaglia, 62-50. Traini ancora dai 6.75, +16 Real. A 2′ e 30” dalla fine arriva anche la “tassa” Drigo. Rollo risponde ma l’ultima parola è ancora di Traini che grazie alla quarta bomba personale supera Ndoja e diventa il top scorer di Rieti. Real che raggiunge i 20 punti di vantaggio con l’1/2 di Loschi dai 5.8, 73-53. Botteghi prova a rendere meno amaro il passivo dall’arco ma Di Pizzo colpisce ancora, +19 Sebastiani. Maksimovic appoggia e firma l’ultimo canestro della serata. La Real Sebastiani Rieti batte Monopoli con il punteggio di 75-58.

IL TABELLINO:

REAL SEBASTIANI RIETI-EPC ACTION NOW MONOPOLI 75-58 (parziali: 17-23; 19-10; 16-7; 23-18)

REAL SEBASTIANI RIETI: Traini 18, Provenzani 2, Ndoja 17, Loschi 4, Paci 4, Di Pizzo 14, Cena 5, Drigo 5, Basile 2, Visentin 4. All: Righetti.

EPC ACTION NOW MONOPOLI: Torresi 13, Paparella 4, Rollo 8, Annese 2, Maksimovic 2, Formica 4, Botteghi 11, Stepanovic 6, Benedusi 8, Yusuf. All: Paternoster

ARBITRI: Di Gennaro e Spinelli di Roma (RM)

