Serie B – Rimini, aggiornamento sulle condizioni di Rivali

RivieraBanca Basket Rimini comunica che nella mattinata odierna, presso il Medical Center, Eugenio Rivali è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti in seguito al problema accusato al polpaccio durante il derby di domenica scorsa contro i Tigers Cesena. Di seguito le parole del medico della Società dott. Eraldo Berardi:

“Eugenio, oltre ad avere un ematoma contusivo, (per un colpo subito precedentemente durante l’allenamento di mercoledì scorso) ha un piccolo stiramento del tibiale posteriore che lo terrà a riposo per qualche giorno escludendolo dalla partita di domenica prossima ad Alba. In questo periodo Eugenio verrà trattato dal nostro fisioterapista Diego Bartolini e dal centro Fisiokinetica con le terapie del caso e con l’obiettivo di provare a recuperarlo per la prossima partita casalinga.”

RivieraBanca Basket Rimini coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta la grande disponibilità del Dott. Eraldo Berardi che mette a completa disposizione della squadra il suo Poliambulatorio Medical Center situato all’interno del Misano World Circuit, vero e proprio punto di riferimento del settore con una diagnostica all’avanguardia.

Uff.Stampa Basket Rimini