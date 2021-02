Serie B – Rimini la spunta nel finale ad Oleggio

La dichiarazione di Coach Massimo Bernardi: “Era una partita molto tosta in un campo difficile perchè questa palestra è abbastanza piccola e non dà punti di riferimento: non c’è spazio lateralmente e dietro il canestro è lo stesso. Contro la miglior difesa del campionato abbiamo fatto una partita concreta e tosta, purtroppo Rinaldi non è ancora pronto e speriamo lo sia la settimana prossima: i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto una difesa spettacolare tenendoli a 50 punti. Per quanto riguarda l’equilibrio d’attacco ogni tanto abbiamo accettato il loro ritmo e quindi camminato anzichè corso, ma era importante portare a casa i due punti e queste ultime partite devono essere delle finali.”