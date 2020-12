Serie B – Rimini non sa perdere, battuta anche Oleggio

La dichiarazione di Coach Massimo Bernardi: “Questa è una vittoria che dedichiamo a tutti i nostri tifosi perchè volevamo dar loro una gioia così come ai dirigenti, alla stampa, a noi ed a tutti coloro che ci vogliono bene per passare un sereno Natale: è quello di cui c’è bisogno in un periodo difficile come questo per tutto il mondo, noi volevamo fare questo nel nostro piccolo. Non è stata per niente facile perchè siamo non siamo in un momento perfetto fisicamente e senza playmaker: Rivali non c’è e speriamo che recuperi una buona condizione durante le feste, a Simoncelli si sono nuovamente gonfiati i linfonodi ed ha giocato a scartamento ridotto e si è visto, e Mladenov è ancora sulle gambe per l’influenza avuta. Abbiamo fatto fatica ad avere il nostro ritmo consueto, in più Oleggio è una squadra ostica e non a caso è la miglior difesa del campionato: ci ha costretto a giocare a ritmi bassi e non siamo riusciti ad andargli sopra di ritmo ed intensità, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati bravissimi. Se non riusciamo a vincere col nostro basket entusiasmante abbiamo dimostrato sia questa sera che contro Alessandria di saper vincere da squadra vera con grandi attributi.”