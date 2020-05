Serie B – Rimini ritrova lo storico codice FIP 122

Avevamo promesso che sarebbe stata “molto più di una conferenza stampa” perchè sapevamo di dover annunciare una cosa importante, storica, uno dei principali obiettivi della Società sin dall’estate 2018 quando è nato questo ambizioso progetto.

Da questa mattina è infatti possibile parlare di un unico codice (il “122”), un’unica realtà di pallacanestro che rappresenti tutta la città di Rimini per gli anni futuri nei quali vogliamo toglierci tante soddisfazioni insieme ai nostri concittadini, ai nostri tifosi, non solo è importante sottolineare che sono state acquisite nell’accordo il 100% delle quote relative alla società Crabs 1947 e Basket Rimini.

La conferenza è stata diretta da Simone Campanati, nostro responsabile marketing e comunicazione ed autore di uno splendido documentario che ha ripercorso la storia del Basket a Rimini dal 1947 fino alle vicende odierne con RBR. Grande soddisfazione da parte del Presidente Paolo Maggioli e dell’AD Paolo Carasso, che si sono definiti molto emozionati per la consapevolezza di partecipare ad un momento unico per lo sport a Rimini, in particolare il basket. Parola a Luciano Capicchioni, patron dei Crabs e a Giove Boldrini che emozionato per il video racconta come è avvenuto il passaggio di consegna, dichiarando che non potesse succedere nulla di diverso.

Presente anche l’Assessore allo Sport Gian Luca Brasini in rappresentanza delle istituzioni cittadine, il quale ha ribadito il sostegno del Comune al progetto ed ha annunciato anche importanti investimenti per il nostro Flaminio.

RBR ci tiene a ringraziare le cenitnaia di persone presenti al Flaminio e tutti quelli che si sono collegati alla diretta TV e Facebook. Per questo motivo desideriamo ringraziare Roberto Bonfantini e Icaro TV e tutti i giornalisti presenti.

La presenza in sicurezza, a distanza e con mascherine obbligatorie, di tantissimi tra tifosi, giocatori, staff tecnico e dirigenziale, membri del CdA e giornalisti è stata possibile grazie al lavoro della Croce Rossa Italiana e di Control Room, importante azienda che sostiene RBR dalla scorsa stagione che ci hanno permesso di essere lì, live, grazie alle loro procedure Anti-Covid 19.

Grazie a TitanSound per il supporto logistico.

Infine RBR tiene a ringraziare, Nicola Gambetti e Maurizio Bonora di Pantera Blu Basket e Rimini Sparita per l’accesso agli archivi per la realizzazione del video, così come ad Alberto Crescentini per la memoria storica del suo libro “Rimbalzi” e i Ragazzi della Curva per le foto a loro dedicate.

Oggi RBR mette la ciliegina sulla torta nel suo progetto. Aver acquistato lo storico codice Fip 122 era un obbiettivo importante ed oggi con grande orgoglio possiamo donarlo alla città di Rimini ed a tutto il popolo biancorosso. Riprendiamo e concludiamo con uno striscione della curva: il basket rimini è della gente!!!

Continuiamo quotidianamente a lavorare per voi che non avete mai smesso di sostenerci, continuate a seguirci…

Uff.Stampa RBR