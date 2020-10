Serie B – Rimini, scrimmage vincente contro Cesena

RivieraBanca Basket Rimini-Cesena 79-59

Scrimmage

RivieraBanca Basket Rimini-Tigers Cesena 79-59 (parziali 19-17, 25-18, 14-10, 21-14)

TABELLINO RIMINI: Rivali 6, Moffa 12, Crow 13, Bedetti 12, Rinaldi 3, Simoncelli 11, Broglia 14, Ambrosin 8, Rossi F., Rossi D., Alviti, Riva. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

TABELLINO CESENA: Battisti 9, Trapani 3, Terenzi 8, Borsato 13, Dell’Agnello 5, Tedeschi 1, Alessandrini 9, Chiappelli 7, Marini 4, Dagnello 1. All. Di Lorenzo, Belletti.

Prima vittoria della preseason per RivieraBanca che mercoledì sera al PalaSGR di Santarcangelo ha colto un’ottima vittoria contro i Tigers Cesena, presto avversari in Supercoppa e poi in campionato. Partita vera, grande intensità fisica da entrambe le parti nonostante fosse un semplice scrimmage: un buonissimo test che lascia risposte positive a tutto il gruppo soprattutto per l’aggressività in difesa ed il contributo da parte di tutti all’interno delle rotazioni. Da valutare le condizioni di capitan Rinaldi, costretto ad uscire dal campo a fine secondo quarto per un colpo subito al naso.

Partono meglio gli ospiti, con Rimini che fatica a trovare la via del canestro a causa di percentuali un po’ sporche. In corso d’opera i ragazzi di Bernardi cominciano a riassestarsi e grazie alle bombe di Broglia e le scorribande di Bedetti escono molto bene alla distanza. Tutti hanno mostrato di essere sul pezzo e di aver fatto passi avanti sotto il profilo dell’agonismo e dell’applicazione del sistema di gioco.

RivieraBanca tornerà in campo sabato alle 19, sempre presso il PalaSGR, per l’ultimo scrimmage della preseason contro Faenza.

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini