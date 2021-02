Serie B – Rimini si impone senza problemi sul campo del fanalino di coda Alessandria

Vittoria in trasferta per RivieraBanca Basket Rimini!! Bravissimi i biancorossi che s’impongono per 59-72 sul campo della Fortitudo Alessandria aggredendo fin da subito la partita e difendendo il vantaggio fino alla sirena finale con autorità. Tra le note positive per Rimini, oltre ovviamente al ritorno ai due punti, il rientro sul parquet di Alex Simoncelli dopo l’assenza per infortunio e l’esordio in maglia biancorossa di Carlo Fumagalli!