Serie B – Rimini vince ad Alba e fa due su due

RivieraBanca!! Grandissima prestazione dei biancorossi al Pala 958 Santero di Alba, condita da tanta intensità in difesa e da una fase offensiva a tratti spumeggiante. Rimini torna dalla prima trasferta in Piemonte con altri due punti in tasca ed ottime sensazioni, considerata anche l’assenza di un giocatore molto importante come Rivali che speriamo possa tornare il prima possibile. Un’altra super vittoria per!! Grandissima prestazione dei biancorossi aldi, condita da tanta intensità in difesa e da una fase offensiva a tratti spumeggiante.torna dalla prima trasferta incon altri due punti in tasca ed ottime sensazioni, considerata anche l’assenza di un giocatore molto importante comeche speriamo possa tornare il prima possibile. Pronti via ed è subito un’ottima Rimini: dentro l’area il duo Rinaldi-Broglia crea diversi problemi alla difesa piemontese, ma anche oltre l’arco dei tre punti i biancorossi si fanno sentire con Moffa e Mladenov che tentano la prima fuga della partita (3-12 dopo 5‘). I biancorossi mantengono bene il risultato e con l’ingresso di Crow, due bombe consecutive per lui, avanzano oltre la doppia cifra di vantaggio dai padroni di casa (15-30 al 13′) che però non si scompongono e nonostante una clamorosa schiacciata di Mladenov tentano di risalire costringendo coach Bernardi a chiamare timeout (24-38 al 17′). A cavallo tra secondo e terzo quarto prima RivieraBanca prova a dare un’accelerata alla partita, poi però l’Olimpo Basket risale fino al -12 (39-51 al 25′) e Bernardi raduna nuovamente i biancorossi in panchina: dopo il timeout sale in cattedra il capitano Rinaldi che domina sotto le plance e con cinque punti consecutivi confeziona il +21 di fine terzo quarto. Rimini mette in ghiaccio la vittoria finale nei primi minuti dell’ultimo quarto grazie ai liberi di Crow e l’ultima fiammata di Mladenov, arrivando quasi a trenta punti di vantaggio.