La Virtus Arechi Salerno comunica che, in accordo con la Felice Scandone Avellino, la gara valevole per la 3° giornata della Supercoppa Centenario di Serie B inizialmente in programma domenica 25 ottobre al Pala del Mauro di Avellino è stata rinviata a sabato 31 ottobre alle ore 18:00.

Salerno, lì 23/10/2020

Responsabile Comunicazione Enrico Vitolo