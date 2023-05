Serie B – Rinviata gara 2 tra sfida tra Andrea Costa Imola e Fiorenzuola

Con il presente comunicato la Federazione Italiana Pallacanestro ha dichiarato che:

«Preso atto preso atto della grave emergenza meteo che ha colpito l’Emilia Romagna, vista l’ordinanza sindacale pervenuta in data odierna, acquisito il parere della Lega Nazionale Pallacanestro, vi comunica che la partita del 17 maggio 2023, valida come seconda gara dei play-off per l’ammissione alla B Nazionale tra Andrea Costa Imola e Pallacanestro Fiorenzuola 1972, è rinviata a data da destinarsi».

Appena avremo comunicazioni ufficiali sul nuovo calendario dei play-off per l’ammissione alla B nazionale sarà nostra premura avvertire immediatamente i tifosi, gli sponsor e la stampa.

Precisiamo, inoltre, che tutti coloro che hanno già acquistato il mini-abbonamento o il singolo biglietto per gara-2 dovranno conservarlo per poi poterlo utilizzare appena la situazione sarà tornata alla normalità e si potrà scendere in campo per la seconda sfida contro i piacentini.

La società biancorossa intende esprimere la propria vicinanza a tutta la popolazione imolese che sta affrontando un momento di difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Daniele Monti

Addetto Stampa – Andrea Costa Imola