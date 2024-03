Serie B – Rinviata la gara tra Caserta e NPC Rieti

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica che la gara con la NPC Rieti, in calendario per domenica 10 marzo p.v. e valida per la XI giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B, è stata rinviata alle ore 20.30 di mercoledì 10 aprile. La decisione è stata adottata dalla FIP su richiesta del club bianconero ed in accordo con la società laziale per consentire una migliore organizzazione del rientro al palaPiccolo, considerati i tempi burocratici necessari per la concessione dell’agibilità.

La Paperdi Juvecaserta 2021 ringrazia la NPC Rieti per la collaborazione e la disponibilità mostrate.