Serie B – Rinviata la partita del 6 gennaio tra Chiusi e Ozzano

Si è da poco chiuso il 2020, ma il nuovo anno si apre con gli strascichi di quello appena trascorso. La prima partita del 2021, in programma per il 6 gennaio ad Ozzano, è stata rinviata per alcune positività nel gruppo squadra della formazione emiliana. Come si apprende dal comunicato dei New Flying Balls, tutti i tesserati coinvolti stanno bene e sono asintomatici o presentano solamente lievi sintomi. Ozzano sospenderà quindi l’attività nei prossimi giorni in attesa di evoluzioni, che auguriamo non si presentino.

In comune accordo, le due società hanno optato per il rinvio della partita. New Flying Balls Ozzano contro San Giobbe Chiusi, inizialmente prevista per mercoledì 6 gennaio alle 18.00, è stata dunque spostata al 10 febbraio alle ore 19.00.

Chiusi riprenderà domani l’attività in palestra, con il primo impegno del nuovo anno che sarà quindi la trasferta di Piombino del 10 gennaio. La società tutta augura ai tesserati di Ozzano una pronta guarigione oltre a un buon 2021. Augurio ovviamente esteso a tutti i tifosi e gli appassionati di basket.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.